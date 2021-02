T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

“AHORA MORENA, REALIZA LAS MALAS PRÁCTICAS ELECTORERAS”

X.-UTILIZAN PROGRAMA FEDERAL ANTI-COVID Y NADIE LOS FRENA, NI SANCIONA…!

MUY A PESAR que el Presidente de México Andrés Manuel López Obrador, (ha enviado o enviará oficios) “para que los gobernadores y presidentes municipales de todo el país, “no intervengan en las campañas electorales del próximo 6 de junio”. El Partido MORENA, esta instrucción del Presidente, “se la ha pasado por el arco del triunfo”, al hacer caso omiso al llamado del ejecutivo federal, porque aquí en Reynosa, “fue puesto al descubierto” un servidor de la nación, el que, “a las personas de la tercer edad, “les pedía la credencial de elector”, con el cuento de ingresar sus datos a la página de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, para registrarlos y puedan recibir “la aplicación gratuita de la vacuna anti-covid”.

ESTA CLASE de trapacerías electoreras, son “las mismas viejas prácticas que utilizaban los partidos neoliberales”, cuya tarea, “nadie de la Federación en lo absoluto, ha obrado por frenarlas, lo que confirma que el Gobierno del Presidente AMLO, abusando del poder gubernamental, por una parte, impide que los gobernadores y alcaldes de todo México, “metan las manos” a los eventos electorales, pero inexplicablemente, se mantiene omiso “en lo que de manera ilegal hace su partido Morena”, porque morena, valga la redundancia, “está violando la ley electoral, al desarrollar evidentes actos anticipados de campaña.

AQUÍ LO INEXPLICABLE es “porque Morena, si puede hacer lo que le plazca” y los demás partidos no. Eso a mi juicio “es una infantilada o un juego de kínder”, porque si el gobierno de la 4-T, a través del Presidente AMLO, (en las mañaneras), se mofa diciendo que en su gobierno no hay corrupción, yo me pegunto: ¿acaso lo que hace Morena, no es corrupción?, la respuesta es muy clara, es decir no tiene vuelta de hoja, confirmándose con ello que, “los Morenos de AMLO o de MARIO DELGADO, “son de los que tiran la piedra y esconden la mano”. Por lo que esto, nos lleva a otra pregunta más: “Quién realmente es culpable de los tangibles actos anticipados de campaña”, ¿AMLO o Delegado Carillo?

LO ANTERIOR es porque en un video difundido “en las benditas redes sociales” (como lo dice el mismo Presidente López Obrador), se observó a un presunto servidor del Gobierno Federal, “portando el chaleco de Morena”, haciendo campaña con la vacuna anti-covid e instrumentando actividades del programa “65 y Más”, solicitando a las personas de más de 60 años “la credencial de elector a fin de ser ingresadas (sin problema) a las páginas de vacunas de la Secretaría de Salud, para su respectivo registro.

INCLUSO, “el operador político de Morena”, cuyo nombre se desconoce hasta el momento, les hizo saber a las personas de la tercera edad que “necesitamos la credencial de elector, para recabar sus datos”. Y de esta manera el personal de la oficina les llame y “les informen que papeles ocupan y se eviten hacer filas”. Y finalmente, tengan opción a recibir la aplicación de la vacuna anti-covid

ADEMÁS, al preguntársele de ¿quién eran los programas y la ayuda que ofrecía? respondiendo que “eran lo mismo”, vaticinando sin empacho que, “había sido enviado a las calles por instrucciones del Partido Morena, pero que “los programas son del gobierno Federal”, proponiendo incluso registrar a todos los miembros de cada familia mayores de 60 años, con lo cual se plasma que “MORENA ESTÁ VIOLENTANDO LA LEY ELECTORAL”, pero como es el partido en el poder, al clásico estilo de los conservadores del pasado “nadie podrá molestarlos”, siendo los Morenos “igual o peor de cínicos que sus antecesores”, con la diferencia de que ahora “los Morenos infractores de la ley electoral, son los influyentes e intocables”, porque a pesar de haber violado la ley, tangan la certeza que, “el referido operador político, no será objeto de los correctivos que marca la ley electoral.

Y CON MARCADA desfachatez, al día siguiente, el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, en “su noticiero de las mañaneras”, fue cuando hizo hincapié que “enviaría una carta a los gobernadores y a los alcaldes de toda la geografía nacional, para que no intervengan en el proceso electoral”. ¡Háganme el favor!. Y hasta voz en cuello AMLO subrayó que, “él no va a intervenir, porque no le corresponde”. Y enfatizó sin pena alguna que, pedirá a los mandatarios estatales, eviten injerencias, “para que garanticen el voto libre y limpio”. Y que no utilicen el presupuesto para que no favorezcan a ningún candidato y por ello, nuevamente nos peguntamos: “acaso no sabe López Obrador que andan haciendo los de su partido Morena?.

Y AUNQUE finalmente, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, insiste en que “se deben dejar atrás las malas prácticas” que se realizaban en los procesos electorales pasados, “como son la compra de votos”, la entrega de despensas, las amenazas, el relleno de las urnas, el carrusel y hasta “la votación de los finados” y así “evitar la defraudación electoral”, esto nos lleva a pensar que, “Los directivos de Morena, principalmente MARIO DELGADO CARRILLO o “está engañando al Presidente AMLO” o de plano el Presidente, “se hace de la visita gorda y solapa las trapacerías electoreras de su partido”, porque e MORENA a nivel nacional, ya se vienen ejecutando “dichas malas prácticas”.

