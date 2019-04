EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

¡Al diablo con los Republicanos!

El estrangulamiento de la frontera mexicana como consecuencia de las presiones electoreras del Presidente TRUMP, está yendo más allá de una guerra verbal con sus típicos disparos mediáticos y sus tradicionales valores entendidos.

Antes, México se prestaba para que los políticos norteamericanos utilizaran a nuestro país como herramienta de proselitismo interno.

Pero, ahora, los asesores del mandatario norteamericano se equivocaron de estrategia porque la treta se les revertirá, pues el daño multimillonario que está causando el retraso del cruce de mercancías mexicanas a Estados Unidos, ya empezó a causar estragos al denso sector empresarial gringo que vive de procesar nuestra producción primaria.

Por supuesto, a México también nos causa daño esta errática maniobra del Presidente gringo, porque el congestionamiento de puentes internacionales que observamos en un recorrido por los más de 350 kilómetros de frontera, nos dio una clara idea de la incalculable pérdida de horas/hombre, amén del riesgo de descomposición de las millones de toneladas de frutas y perecederos que diariamente cruzan para alimentar al insaciable mercado norteamericano.

Por eso, el disparate de restringir el acceso a los cruces internacionales como táctica para que México, a su vez, cierre su frontera sur al flujo migratorio centroamericano que avanza por territorio mexicano hacia Estados Unidos, es una maniobra electorera que pone en evidencia la falta de una política viable sobre el tema.

Y por supuesto, es también un engaño a los electores norteamericanos, porque TRUMP trata de venderles la idea de que asume la defensa de su territorio contra la invasión migrante… a cambio de votos.

Y los asesores de TRUMP olvidan, también, que China y Rusia están ganando cada vez más mercados potenciales en el Continente Americano… y que México, con LÓPEZ OBRADOR en el poder, está a un tris de integrarse como cliente de esos países socialistas, dado que la política de EU con TRUMP en el Gobierno, es más que hostil.

De modo que si TRUMP le sigue tironeando los bigotes al tigre, AMLO puede darle una sorpresa muy desagradable.

Y entonces sí, cuidado: LÓPEZ OBRADOR podría seguir los pasos de LÁZARO CÁRDENAS -ya no hablemos de NICOLÁS MADURO-, aprovechando que los amigos socialistas del otro lado del mundo le están tendiendo la mano para suplir a su socio principal en el mercado global.

A propósito de cambios, el candidato panista a diputado local por el séptimo distrito, ALBERTO LARA BAZALDÚA, sentó la certidumbre social de que apenes llegue al Congreso de Tamaulipas, hará historia, tanto por la presentación de propuestas, como por su capacidad de gestión.

Ello quedó claro al reunirse con habitantes de la colonia Independencia, de quienes recibió la exposición de la problemática local, en cuyo encuentro la señora MARY TORRES explicó que uno de los más graves problemas por el que atraviesan es la falta de una escuela secundaria, porque las dos existentes han rebasado su capacidad para recibir jóvenes estudiantes, y muchos de ellos han tenido la necesidad de trasladarse largas distancias para poder continuar con sus estudios básicos.

“Yo siempre he dicho que no hay mejor arma para salir adelante que el estudio; y si yo he tenido la oportunidad de salir adelante, sus hijos también pueden lograr alcanzar sus sueños y yo los voy a ayudar”, les dijo ALBERTO LARA.

Previamente al encuentro sostenido, el entusiasmo de la fórmula ganadora de ALBERTO LARA y ALEJANDRO MAYNE ya había recorrido las calles de la colonia Ampliación Sátelite, donde se encontraron y dialogaron con los vecinos.

Por asociación temática, deje decirle que el Instituto Nacional Electoral (INE), dictaminó que el Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Tamaulipas, entregó en tiempo y forma los informes de los ingresos y gastos de la Precampaña de los Precandidatos a Diputado Local para el proceso 2018-2019, y dejó libre de toda sanción a este instituto político.

El CDE del PAN resolvió todas las observaciones con transparencia, amplitud y eficacia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, y la Ley de Fiscalización.

“Habiéndose verificado el cumplimiento de las obligaciones que la normativa electoral les impone a los sujetos obligados, y en virtud que del análisis, revisión y comprobación de los informes respectivos, no se desprende conclusión sancionatoria alguna, (por lo que) este Consejo General concluye que no ha lugar a imponer sanción a los sujetos obligados (del Partido Acción Nacional)”.

De acuerdo con el INE, el procedimiento aplicado comprende revisión, comprobación e investigación, con objeto verificar la veracidad de lo reportado por aspirantes y precandidatos, así como el cumplimiento de éstos de las diversas obligaciones que en materia de financiamiento y gasto que la ley establece.

A propósito de candidatos, FRANCISCO GARZAS DE COSS está logrando una importante penetración en todos los sectores del 6º distrito local electoral, donde su identificación política le ha generado una notoria adhesión ciudadana a su proyecto.

Lo que nos recuerda que el excelente documental que proyecta GARZA DE COSS en su cuenta de redes sociales, lo identifica como un experimentado ‘cuadro’ de Acción Nacional, no solo por sus pronunciamientos, sino también y básicamente, por la viabilidad de su propuesta.

¡Enhorabuena!

Desde otro punto de la cartografía política, le comparto que con el firme compromiso de escuchar a los ciudadanos y enriquecer las propuestas del proyecto “El Cambio Hacia Adelante”, JUANITA SÁNCHEZ, candidata del PAN a Diputada Local por el Distrito 4, realizó durante este martes un recorrido casa por casa en el Fraccionamiento Villa Florida.

Arropada por vecinos del sector, la aspirante a la diputación manifestó que para dar solución a las inquietudes que aquejan a la población, se requiere de experiencia y sensibilidad, características que distinguen a los panistas.

“Ahorita ando tocando puerta por puerta, es lo que a mi me gusta ver las necesidades y hacer las gestiones, necesitamos comprometernos a dar soluciones, por eso les pido que voten por quien ya conocen por quien tiene experiencia” señaló JUANITA SÁNCHEZ.

Agregó que el sentir de los ciudadanos hacia el Partido Acción Nacional es de esperanza, ya que reconocen el trabajo del gobierno panista para impulsar el desarrollo y recuperar la paz, “En el diálogo con la gente, son ellos quienes nos dicen que no quieren un retroceso en nuestra ciudad”.

Lo que nos recuerda que este martes 16 de abril, JAVIER GARZA FAZ, candidato a la diputación local por el V distrito por el Partido Acción Nacional, visitó la colonia Hacienda Las Bugambilias, para estar en contacto directo con los habitantes del sector.

A su llegada lo recibió un nutrido contingente de colonos en medio de porras y vivas de apoyo a su candidatura. Lo acompañaron en su recorrido por diversas calles del sector.

JAVIER GARZA FAZ ha repetido constantemente que él no es un político más, que quiere estar en contacto directo con la gente, con los habitantes de su distrito para de esa manera juntos trabajar en definir la agenda en cuanto a la generación de iniciativas que se puedan presentar ante el Congreso una vez que llegue ahí, porque está convencido de que con sus votos ganará la contienda electoral del 2 de junio próximo.

“Soy un hombre de trabajo, mi padre me enseñó a ganarme el sustento desde que era niño, recuerdo el momento en que le pedí mi primera bicicleta: me dio una gran lección que nunca olvidaré, pues me llevó al negocio de mi tío ALVARO y entre los dos me dijeron que ahí iba a trabajar, que con el dinero que ganara me podría comprar mi bicicleta, y esa experiencia junto con muchas más a su lado, me enseñaron a trabajar duro para salir siempre adelante.”

Ahí refrendó su fórmula “por una nueva historia, con Mas Obras y Menos Palabras”.

Mientras que en Río Bravo, un fatal accidente provocado por un vehículo de COMAPA, se convirtió en mal augurio para la desangelada campaña política de la ex jefa de la Oficina Fiscal, ROXANA GÓMEZ, pues aunque una cosa no tiene que ver con la otra, la realidad es que el sentido común vincula a ROXANA con el Gerente general de COMAPA, RAÚL GARCÍA VIVIÑAN, quien se apresuró a deslindar a la dependencia del caso en específico.

Pero en la conciencia política de los riobravenses quedó sembrada la duda como un dardo envenenado, lo cual impactó de primer impulso la campaña de ROXANA, quien a falta de operadores políticos que le atiendan áreas específicas de su campaña, deja que los días pasen.

En Matamoros, entre tanto, HÉCTOR ESCOBAR SALAZAR, IVETT BERMEA y VERÓNICA SALAZAR, abrieron campaña a tambor batiente, refrendando su compromiso con la sociedad matamorense, quien los conoce por su desempeño de excelencia en las distintas responsabilidades públicas que han desempeñado.

A propósito de Matamoros, los candidatos a diputados a las diputaciones locales por Morena, se comprometieron a seguir impulsando la 4ª Transformación en Tamaulipas; a cerrar el paso a la corrupción y que se inviertan más recursos en la gente más humilde, como ya se hace a nivel nacional.

Los aspirantes a la diputación local por los distritos 9, 10, 11 y 12, iniciaron su campaña con una concentración masiva el pasado lunes, en donde miles de ciudadanos hicieron acto de presencia para patentizar su apoyo a Morena.

El martes y el miércoles, continuaron su trabajo proselitista, recorriendo casa por casa, llevando el mensaje sobre las propuestas que impulsarán desde el Congreso local, entre las que destaca hacer cumplir las leyes para el combate a la corrupción y que se cumpla con la transparencia.

Los candidatos al Congreso local, ELIFA GÓMEZ, por el 9 distrito; JOSÉ ÁNGEL FRÍAS, por el 10; LETICIA SÁNCHEZ GUILLERMO, del 11 y CARLOS ELIUD PÉREZ GONZÁLEZ, por 12, recorrerán sin descanso cada una de las colonias, incluidas en su distrito.

Aquí un paréntesis para compartirle que la Secretaría de Salud, a través del Consejo Estatal de Prevención de Accidentes (COEPRA), intensificó las medidas preventivas para disminuir la probabilidad de percances automovilísticos durante este periodo vacacional, en virtud de que Tamaulipas ocupa el tercer lugar nacional como destino carretero.

Se promoverá el uso del cinturón de seguridad y la silla portainfantes, evitar el consumo de alcohol y del celular al conducir, respetar los límites de velocidad y señales de tránsito, no manejar cansado, principalmente.

Los accidentes viales ocupan el cuarto lugar dentro de las principales causas de defunción, además de ocasionar lesiones y discapacidades de por vida.

Lo más lamentable es que el 90 por ciento de ellos pueden prevenirse, ya que son provocados por errores humanos, citó la dependencia.

Informó que en el 2018 se registraron 897 fallecimientos, de los cuales 190 corresponden a accidentes de vehículo de motor, 67 peatones, 41 por ahogamiento, 32 caídas accidentales, por mencionar algunos.

Ante ello, se instruyó a los integrantes del COEPRA a sensibilizar a los visitantes nacionales y extranjeros a seguir las recomendaciones, ya que pueden significar la diferencia al disminuir la posibilidad de sufrir o provocar un accidente.

Para quienes se quedan en casa, se recomienda extremar precauciones con los menores de edad, evitar que jueguen en zonas peligrosas (escaleras, barandales, etc.), proteger los contactos eléctricos, mantener medicamentos y sustancias tóxicas lejos de su alcance.

El COEPRA está integrado por la Secretaría de Salud, las Fuerzas Armadas, Cruz Roja, Policía Federal Preventiva, Protección Civil, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, instituciones educativas, Procuraduría General de Justicia, Secretaría de Educación, Secretaría del Trabajo, grupos voluntarios, entre otros.

En otro tema, el Congreso del Estado designó al Consejo Ciudadano Honorifico, de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, además, resaltó en las actividades parlamentarias, un acto histórico, pues desde este día, se contará con una intérprete de la Lengua de Señas Mexicana, a fin de garantizar el derecho de acceso a la información de las personas con discapacidad auditiva.

Al cumplir con lo establecido en la convocatoria, como los requisitos y etapa de entrevistas, el Pleno Legislativo, votó a favor de GEOVANNI FRANCESCO BARRIOS MORENO, KARLA VILLARREAL SOTELO, JUAN MANUEL CHAGOYA HERNÁNDEZ, MYRIAM LIZHET CABRERA VERGARA, GRACIELA PÉREZ RODRÍGUEZ, MARÍA JOSEFINA DE LEÓN MENDOZA, AMELIA FABIOLA TOSCANO GARCÍA, RICARDA SALAZAR CASTILLO y ADELA SANDOVAL SOTO.

De esta forma, se designó a quienes constituirán el Consejo Estatal Ciudadano, para que funjan por un periodo de tres años, a partir de la fecha correspondiente a la expedición del Decreto de designación.

Asimismo, la Sexagésima Tercera Legislatura de Tamaulipas, marca una fecha histórica, en aras de garantizar el derecho humano de acceso a la información de personas con discapacidad auditiva, por lo que, a partir de hoy, se contará con el apoyo de una intérprete de la Lengua de Señas Mexicana.

Desde otra perspectiva, el Gobierno Federal impulsa un sistema de producción intensiva y sustentable en Nayarit, donde producirá, inicialmente, 30 millones de crías de tilapia, con el fin de apoyar a los acuacultores locales, rehabilitar y utilizar sus instalaciones, aprovechar la alta rentabilidad de esta especie y respaldar las cadenas de valor competitivas a nivel local y regional.

A través del Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura (Inapesca), y en colaboración con el Gobierno de Nayarit, se busca apoyar a la población que más lo necesita ofreciéndole alimentos nutritivos e inocuos, como parte de las acciones a favor de la seguridad alimentaria que impulsa la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

Lo anterior es el resultado de una reunión de trabajo encabezada por el director general del Inapesca, PABLO ARENAS FUENTES, y el secretario de Trabajo y Productividad del Estado de Nayarit, ERNESTO NAVARRO GONZÁLEZ, donde se analizó la propuesta para el aprovechamiento del potencial en acuacultura en la entidad.

Durante el encuentro se consideró que para el desarrollo del sistema de producción sea rehabilitada y utilizada la infraestructura que ya existe en diferentes regiones del estado y que contemplan las diferentes etapas de la tilapia, como los alevines y crías para pre engorda y engorda.

Por último, teniendo como sede a la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), se puso en marcha en Tampico la LIX Asamblea Nacional de Derecho del Trabajo y Previsión Social, con la participación de alrededor de 600 asistentes, entre estudiantes, académicos, investigadores y miembros de los órganos jurisdiccionales en materia del trabajo a nivel estatal y federal de diversos estados de la República Mexicana.

El evento es organizado anualmente por la Academia Mexicana de Derecho del Trabajo y la Previsión Social (AMDTPS), y en esta ocasión contó con la participación del Gobierno del Estado de Tamaulipas a través de la Secretaría del Trabajo; y de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FADyCS) de la UAT Campus Sur.

Con el eje temático: Análisis de la reforma en materia de justicia laboral y seguridad social”, se conformó un programa de actividades que dio inicio con la conferencia magistral titulada “El cambio de operador de la justicia laboral: desafío del poder judicial”, por el Magistrado HÉCTOR ARTURO MERCADO LÓPEZ, del Tribunal de Circuito del Poder Judicial de la Federación.

En la ceremonia de apertura efectuada en el Espacio Cultural Metropolitano de Tampico, hizo la declaratoria inaugural la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, MARÍA ESTHELA CHAVIRA MARTÍNEZ, en representación del Gobernador del Estado, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.