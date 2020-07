T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

AL FIN EL PRESIDENTE AMLO, EMPIEZA A CEDER

TODO parece indicar que el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, “al fin empieza a ceder”, a las justas demandas de la alianza de gobernadores que, “pugnan por un nuevo federalismo”, al expresar que, “entendía que lo que se busca, es un nuevo Pacto Fiscal”, para que lo que se recaude a nivel nacional, se distribuya de manera equitativa, señalando que eso, “lo vamos a analizar”, porque admitió que, “es una demanda legitima de los gobiernos estatales y municipales”.

EN ESTE enroque político, lo que menos debe prevalecer es “la venganza”, incluso, “ni la confrontación” entre las instancias de gobierno, porque eso a nada bueno conduce. Y si el grupo de gobernadores inconformes, se han reunido, para en un marco de respeto, “hacerle ver y entender” al Presidente, “sobre los justos reclamos” en torno a la distribución de los recursos, es para contar con lo necesario y, naturalmente, atender los distintos programas que se instrumentan en los estados y Ayuntamientos, eso, “si él Presidente AMLO lo entiende y cede”, sería una acertada decisión de su parte, porque de reunirse con los mandatarios estatales, en mi punto de vista, “eso generaría la unidad nacional” que, es lo que hace falta, para que “los Gobiernos Federal y Estatales, trabajen por el bienestar de los pueblos del país.

HOY MAS que nunca, México debe ir saliendo de “los graves engranajes sociales” que han venido afectando al contexto nacional ciudadano, eso, no lo decimos nosotros, pero si lo esboza y subraya la gente en cualquier rincón de la geografía mexicana, porque “los flagelos de la confrontación y el orgullo”, provocan hundimientos sociales de mayor envergadura y “teniendo gobiernos confrontados” eso, es desgastante y por lo que dijo el Presidente López Obrador, en la mañanera de ayer, en Jalisco, eso me hace pensar que, “tiene que ponérsele fin”, a una guerra estéril que, arronjaría mayores problemas sociales y como dicen en el rancho, “el horno no está para bollos”.

Y SI EL GOBERNADOR de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca, ha insistido en la realización de una “Convención Hacendaria”, es precisamente, para replantear lo de la distribución de los recursos públicos a estados y municipios y de esta forma, contribuir en su competitividad, en base al dinamismo económico y social. Y si la Federación muestra voluntad y disponibilidad, para tan valioso propósito, tengan la certeza que, “el barco empezaría a navegar por el mejor sendero”, para dirigirse a hacia un extraordinario horizonte y las familias “de todos los estratos sociales, sean las directamente favorecidas”.

LA GRANDEZA de un país, estriba en el dialogo, la voluntad y la firmeza con la que se conducen los actores en un escenario político. Digo esto, porque ayer causó impacto y admiración, cuando el Presidente Andrés Manuel López Obrador, al fin “definió analizar” lo de la equitativa entrega de recursos a estados y municipios, cuyo detalle a mi juicio, ya es un avance importante y eso, la verdad, dejo atónitos a muchos, porque su expresión, es la muestra tangible de que el mandatario mexicano, estará haciendo a un lado, “los pleitos y laberintos”, porque repito y reitero que eso, más que “llevar el barco a un buen puerto, más lo sumergirían al fondo del océano político” y esto, por obviedad, crearía más aun, un clima de incertidumbre y un erróneo desmoronamiento político nacional.

EL EXHORTO del Gobernante tamaulipeco, también ha sido planteado por la Asociación de Gobernadores del Partido Acción Nacional, agrupación a la que pertenece García Cabeza de Vaca y por “la Alianza Federalista” de mandatarios estatales, los que, semanalmente, dan seguimiento a lo de la contingencia sanitaria, causada por la pandemia del Covid-19. Y si los Ejecutivos de los estados, obran por “demandar más recursos, como ya lo reconoce el Presidente, esto es un buen indicador, porque el reclamo “es una demanda legítima de los Gobiernos estatales y municipales”.

ASÍ ES QUE, solo faltará que, el Gobierno de la República, obre por analizar la justa demanda de los gobernadores, los que, en un marco de respeto, pero con razón, hacen patente el justo exhorto, sobre el equitativo reclamo de los recursos públicos, para que cada entidad federativa, instrumente acciones de progreso y desarrollo social para sus familias, lo que, sin duda, estaremos viendo, sobre la marcha en el escenario político nacional.

Por hoy es todo y hasta mañana.

Para sugerencias y puntos de vista en general al email:

[email protected]