AL VUELO-Filemón

Por Pegaso​

Cierta vez un pobre jornalero decidió ahorrar parte de su sueldo para comprar una hectárea de terreno, allá, en el ejido Pancho Villa.​

Con mucho sacrificio logró completar la cantidad que le pedía el ejidatario y con algo más de esfuerzo construyó una casucha todavía más humilde que él.​

Gastó sus últimos pesos en comprar un poco de sorgo y una olla de barro grande, donde lo colocó para después sembrarlo en su parcela.​

Puso Filemón la olla con la semilla en una mesita, cerca del desvencijado catre que usaba para dormir.​

-Voy a vender este sorgo,-pensó, mientras veía la olla y se preparaba para dormir. Si lo vendo a buen precio, puedo sembrar de tardío y así tendré dos ollas en lugar de una. Venderé las dos ollas y sembraré más tierra, hasta tener cuatro, y luego ocho ollas. Después iré con el ejidatario a comprarle más terreno y pronto voy a ser un hombre próspero. Cuando ya tenga dinero suficiente me voy a construir una casa mucho más grande y bonita, compraré un tractor y una camioneta. Después compraré más y más tierra, más y más tractores hasta que logre ser el productor de sorgo más importante de Reynosa. Como soy aún joven, me buscaré a una muchacha guapa y de buena familia. Nos casaremos en una iglesia grande, rentaremos un casino lujoso e invitaremos a todos los rancheros de los alrededores para que se mueran de envidia. Ya que estemos casados, mi esposa me dará un hermoso hijo, al que llamaremos Filemón. Pronto crecerá y se convertirá en un joven guapo y fuerte como su padre. Aprenderá a jugar futbol y le pegará bien duro a la pelota y…​

En ese momento, ya más dormido que despierto, el hombre dio tal patada a la olla que ésta salió disparada y se estrelló contra la pared, derramando todo el sorgo sobre el fogón.​

Moraleja: Para que nuestros sueños se hagan realidad debemos estar bien despiertos; no nos vaya a pasar lo que le pasó al papá de Filemón.​

(Inspirado en una fábula indú).​