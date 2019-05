Al Vuelo-Gansisco

Por Pegaso​

Leía yo ayer, sentado en mi mullido cumulonimbus, el toma y daca que se armó entre el Pejidente y el “payaso tenebroso”, quien criticó el mañanero que todos los días se avienta López Obrador en vivo y en cadena nacional.​

Brozo, fiel a su estilo irreverente,dijo que la conferencia diaria es un “pinche numerito” y lo bautizó como el “Show de don Gansisco”, (por aquello de “me canso ganso”), bajo el argumento de que ya se ha convertido en un programa de variedad y entretenimiento, donde los personajes son los mismos y las preguntas se hacen a modo del gobernante para que éste se luzca.​

El pasado fin de semana, luego de hacer la crítica en su propio “Mañanero”, Brozo recibió una serie de ataques por parte de los simpatizantes de AMLO, a quienes llamó “hordas” y a quienes dirigió el siguiente mensaje; “Se le tiene que tratar como al gobierno, no como a un santo, no como a un ícono, no como a alguien venido de las estrellas. No, ni madres. Sangra, caga y detenta el poder. Al poder se le exigen cuentas, no se le canta al oído”,-dijo el payaso indigente.​

Pienso que esto va a dar para más.​

Brozo forma parte de una legión de personajes chabacanos y chocarreros que están ahí por algo, desempeñando un papel.​

Si no se llega a un arreglo económico, seguirá con sus ataques al régimen lopezobradorista y se convertirá en un cadillo en medio de los glúteos; de lo contrario, veremos que le bajará dos rayitas y seguirá adelante con su peculiar estilo, porque, repito, para eso está ahí.​

En una democracia simulada como la nuestra, es necesario dar al pueblo un show diario.​

Para mí Brozo es el bufón de la corte.​

Víctor Trujillo no es primero que se disfraza de payaso para hacer crítica política, ni creo que sea el último, mientras cumpla con su función.​

Va el refrán estilo Pegaso: “Necesariamente debía externarse, y se externó”. (Se tenía que decir, y se dijo).