AL VUELO-Maras

Por Pegaso​

Aquí, en mi cumulonimbus favorito, me puse a pensar sobre las repercusiones que puede traer para México el éxido de miles y miles de ciudadanos de Honduras y Guatemala, expulsados de sus países por las condiciones de extrema pobreza y violencia que se vive todos los días, y que convierte a ese territorio en un verdadero infierno.​

Tanto así que familias enteras prefieren sufrir las de Caín, que quedarse a vivir entre pandillas sanguinarias.​

Lo malo es que la mancha que ya se encuentra en territorio nacional y avanza incontenible hacia el norte de nuestro país, ya está contaminada por delincuentes.​

Cargados con armas de fuego, punzocortantes y hasta bombas molotov, representan ya una fuerza invasora que no debe ser tolerada por las autoridades mexicanas.​

Si en un principio eran masas desesperadas, ahora están convertidos en vándalos que destrozan todo lo que se atraviesa a su paso.​

Rechazan las opciones que les presenta el Gobierno Federal, pero buscan llegar al Distrito Federal, sin que se sepa cuál es su motivación.​

Ya hablamos en este mismo espacio sobre las sospechas de que se trata de un movimiento orquestado por la CIA para meterles miedo a los votantes americanos y garantizar el triunfo de Trump en los próximos comicios norteamericanos.​

Sea como sea, se trata de una crisis que amenaza la estabilidad de nuestro país, si no se actúa con energía contra los lobos disfrazados de ovejas que viajan entre la muchedumbre.​

Integrantes de la Mara Salvatrucha y de otros grupos violentos se han infiltrado, según datos de inteligencia gubernamental.​

El grupo delictivo llamado Mara Salvatrucha o MS-13 es una organización internacional de pandillas criminales asociadas que se originarion en Los Ángeles (¿Ven? No estoy tan mal) y se ha expandido a otras regiones de Estados Unidos, Canadá y México, el norte de Centroamérica (Guatemala, El Salvador, Honduras) y en el sur de Europa (Italia y España). La mayoría de las pandillas están integradas por migrantes centroamericanos (salvadoreños, guatemaltecos y hondureños) y se encuentran activas en zonas urbanas y suburbanas. Tienen células (clicas) localizadas principalmente en Centroamérica. Los países más afectados por la Mara Salvatrucha son Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, en menor medida Canadá, Estados Unidos y México,-de acuerdo con la definición de la Wikipedia.​

Se identifican por la gran cantidad de tatuajes en todo el cuerpo donde sobresale el nombre de la organización con grandes letras en el torso o espalda.​

Son conocidos por el uso de la violencia extrema y una crueldad excesiva.​

Nuestros narcos son niños de pecho en comparación con los Mara Salvatrucha. ​

No. No me trago la idea de que se trata de una caravana de gente que busca mejorar sus condiciones de vida. Más bien creo que los están usando como carne de cañón para meter miedo a los gringos y poder convertirse Trump en el muchacho chicho de la película, en el héroe que los va a salvar de la chusma grosera que amenaza con acabar con su famoso estilo de vida norteamericano.​

Viene el refrán estilo Pegaso: “Pretenden amedrentarme utilizando la frazada del cadáver”. (Me andan queriendo asustar con el petate del muerto).