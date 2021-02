EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

… Alargan la agonía

La Fiscalía General de la República aplazó 24 horas el proceso de ratificación de la solicitud de procedencia o desafuero contra el gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, cuya declaratoria estaba prevista para ayer jueves al mediodía.

Con el cambio, el trámite se hará hoy viernes a las 10:00 horas.

De acuerdo al procedimiento legal, si la petición hecha formalmente ante la Secretaría General de la Cámara no se ratifica, el caso no podrá turnarse a la Sección Instructora, el expediente no se podrá radicar y en consecuencia, no iniciaría el proceso de desafuero contra el mandatario estatal.

La solicitud de la Fiscalía General contra el mandatario tamaulipeco ocurrió este martes 23 de febrero, luego que representantes de la FGR y una Agente del Ministerio Público Federal, entregaron a la Cámara el recurso legal contra el gobernador CABEZA DE VACA, presuntamente involucrado en actividades de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.

El gobernador CABEZA DE VACA pidió acceso al texto de las indagatorias, pero se le negó.

Sin embargo, se presume que la querella se elaboró en la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, adscrita a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), de la Fiscalía General.

NERVIOSISMO ENTRE LOS

CANDIDATOS DEL PAN

El proceso emprendido por la Fiscalía General de la República contra el gobernador, produjo una perceptible sensación de nerviosismo entre los candidatos y candidatas del PAN a los comicios de junio, sobre todo aquellos y aquellas cuyas propuestas son “flojas” o susceptibles de modificar conforme se aproxime la fecha del registro formal, que inicia en abril.

Proceda o no el desafuero, el efecto mediático de las acusaciones por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada contra CABEZA DE VACA, pesarán contra los candidatos de Acción Nacional a presidentes municipales, diputados federales y diputados locales, provocando inminentes derrotas en municipios y distritos donde los abanderados del partido del gobernador ya eran débiles de por sí.

MAKI PRESIDE REUNIÓN

NACIONAL DE COLECTIVO 50+1MX

Cambio de orientación temática para comentarle que la Alcaldesa de Reynosa dirigió la Reunión Nacional Virtual del Colectivo 50+1MX, del cual preside la Comisión Nacional de Salud, en la que participó, como moderadora, la Doctora BRENDA CRABTREE RAMÍREZ y donde se trataron 9 puntos de la Cobertura Universal de Vacunación del Personal de Salud Público y Privado para COVID-19.

En este ejercicio del Colectivo se analizó la disyuntiva acerca del posible involucramiento a la iniciativa privada, gobiernos estatales y municipales en la estrategia de vacunación, además de proponer un sistema abierto de contador de vacunación para personal de salud, transparente, abierto al público, y con cuidado de la confidencialidad, tal y como la base de datos de casos COVID-19 en la Ciudad de México, donde autoridades pueden acceder y evaluar epidemiológicamente.

Otro punto tratado fue el cómo sabrá el Sector Salud que todo el personal sanitario de servicio público y privado ha sido vacunado, proponiendo que todos, en cualquier momento, con cédula profesional, puedan tener acceso a vacunación, sin importar la etapa del proceso en la que se encuentre el país y si tienen o no comprobante de domicilio del estado donde estén.

La Comisión Nacional de Salud 50+1MX está integrada por Diputadas Federales, por especialistas en salud y funcionarias de Municipios y Estados, entre ellas la Regidora Coordinadora de esta materia en el Cabildo local, quienes expresaron su reconocimiento y apoyo al liderazgo y logros de la Alcaldesa de Reynosa.

De esta reunión, dirigida por la Presidente Municipal de Reynosa, se sintetizaron los temas de salud que serán presentados por la doctora CRABTREE RAMÍREZ en la Plenaria 50+1MX de este jueves 25 de febrero, para determinar las prioridades en las que todo el personal de salud en el país debiera estar incluido.

“CONTIGO SOY CAPAZ” INCLUYE

MENORES CON DISCAPACIDAD

De otro lado, le comento que los menores, ÁNGEL A. JESÚS G. y DAVID G. forman parte del padrón de beneficiados del programa “Contigo Soy Capaz”, implementado por el Sistema DIF Reynosa.

A través de la Beca denominada “Contigo Soy Capaz”, más de 2,807 menores de entre 0 y 17 años, se han visto beneficiados con un estímulo económico mensual.

Este programa nació en Reynosa con el propósito de apoyar a los menores que enfrentan una discapacidad temporal o permanente, con el fin de poder ayudarlos a solventar algunos gastos y fomentar la inclusión en este municipio.

Tal es el caso del menor, ÁNGEL A. de 16 años de edad, quien utiliza su Beca económica para la adquisición de medicamentos y la compra de algunas prendas de vestir o zapatos.

Su mamá, la señora, OLIVIA ALVARADO, quien vive en la Colonia Lampacitos, agradece a las autoridades del DIF local y del Ayuntamiento, el destinar este recurso económico en beneficio de los menores que enfrentan alguna discapacidad.

La señora, ROSA MARTÍNEZ, mamá del menor JESÚS ÁNGEL G, de 6 años, refiere que el apoyo económico que recibe su hijo lo destinan al pago de algunas terapias, así como al pago de transporte y medicamento.

Por su parte, la señora ELIZABETH LUGO, quien por primera vez ingresó este 2021 al programa “Contigo Soy Capaz”, refirió que utilizará el apoyo económico en medicamentos y terapias para su bebé David G, de 11 meses de edad.

Cabe mencionar que además de la Beca económica, los beneficiados reciben apoyo médico, psicológico y físico por parte de especialistas del Centro de Rehabilitación Integral (CRI), en donde se brindan terapias y atenciones especializadas y útiles escolares.

ENRIQUE RIVAS CIERRA FILAS

CON EL GOBERNADOR CDEV

De otro lado, deje decirle que el alcalde ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR manifestó su total apoyo y respaldo al gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, ante acusaciones que le hace la Federación.

Dijo que el acoso al Ejecutivo estatal está ligado al proceso electoral que se avecina por los comicios del 6 junio.

“Sin duda alguna tienen ese doble fin, ese doble discurso. Nuestro gobernador una vez más demuestra que ante la adversidad, la amenaza e intento de querer doblegarlo, obviamente lejos de que se hiciera para atrás, se achicara, muy lejos de eso, fue a presentarse a la Cámara de Diputados, a buscar que se le notificara, cosa que no sucedió”, destacó RIVAS CUÉLLAR.

El presidente municipal subrayó que la polémica servirá, porque deja algo que es importante y muy claro.

“Ese es el tamaulipeco de hoy, el tamaulipeco que se requiere, el que hace la defensa completa y total del Estado. Si hay algo que señalar, pues adelante, pero que se haga por la vía correcta y no de manera mediática, sin tener un documento que realmente vaya a traer algo que sea más legítimo y más genuino”, afirmó.

En un mensaje a los tamaulipecos, Francisco García Cabeza de Vaca recordó que por muchos años ha sido objeto de infamias y persecuciones políticas.

“Como siempre, a ustedes les consta, he dado y daré la cara. Las y los tamaulipecos deben tener la confianza de que su gobernador no ha traicionado su confianza. Voy a seguir luchando por mi estado, mis ideales y por mis convicciones; voy a seguir luchando por las y los tamaulipecos”, aseguró.

Ante lo cual Enrique Rivas reiteró “mi respaldo en mi calidad personal, como presidente municipal, de apoyar al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, muy orgulloso y vamos a seguir estando con él”.

CHUCHO: “CON EL RESPALDO

DE GOBTAM TAMPICO FORTALECE”

Por asociación temática, deje decirle que luego de que el Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA inaugurara y pusiera en marcha una serie de obras de pavimentación en diferentes sectores de Tampico, el Presidente municipal CHUCHO NADER aseguró que el respaldo del ejecutivo ha sido fundamental para lograr la transformación de esta ciudad porteña.

El edil reconoció el liderazgo del mandatario por colocar a la zona conurbada como una de las regiones con mayor desarrollo económico y turístico de la entidad.

Tras la inauguración de la calle Emilio Carranza en la zona centro, la cual fue reconfigurada como una vialidad semi-peatonal, el Alcalde porteño indicó que obras de esta naturaleza fortalecen la vocación turística de la ciudad; y ofrecen mayor seguridad a los automovilistas y peatones.

CHUCHO NADER expresó que en Tampico ha sido posible ampliar y modernizar la infraestructura urbana gracias al apoyo recibido de manera permanente por parte del ejecutivo estatal, que, dijo, se ha constituido como un aliado del progreso y desarrollo de la ciudad y de zona conurbada.

«Hoy en Tampico vivimos una transformación que nos coloca a nivel nacional como una de las ciudades con mayor dinamismo, desarrollo económico y mayor oferta turística; y todo esto ha sido posible por el respaldo que hemos recibido por parte del Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA quien nos ha marcado esa línea del esfuerzo en conjunto y el trabajo en equipo», indicó.

En la zona norte de la ciudad, GARCÍA CABEZA DE VACA y CHUCHO NADER, acompañados por legisladores locales, estuvieron en la colonia Laguna de la Puerta para inaugurar las calles Cuarta y Quinta Avenida así como la Soto y Gama que forman parte de un amplio paquete de obras de pavimentación que lleva a cabo el Gobierno del Estado mediante una inversión superior a los 29 millones de pesos.

Durante la gira, el mandatario estatal efectuó un recorrido en el nuevo complejo turístico que se construye en los terrenos de la Laguna del Carpintero, a través de una inversión superior a los 450 millones de pesos.

Ahí NADER NASRALLAH aseguró que; «en el sur de Tamaulipas hemos logrado un cambio verdadero multiplicando en lugar de dividir, con un propósito común; construir un mejor municipio y una mejor región; y en esta dinámica hemos contado siempre con el apoyo de nuestro Gobernador».

CONCLUYEN PAVIMENTO

DE LA FIDENCIO TREJO

Mientras que en Matamoros, con la delimitación de carriles que garantizará mayor seguridad a los automovilistas, el Gobierno Municipal concluyó este jueves los trabajos de rehabilitación del pavimento en la calle Fidencio Trejo, en donde de acuerdo a los vecinos, por más de 20 años sufrieron de un acceso destrozado y con afloramiento de aguas negras.

El secretario de Desarrollo Urbano y Ecología informó que la citada obra de pavimento forma parte del ambicioso proyecto que impulsa el Gobierno Municipal de rehabilitar 60 accesos principales en tres años de administración.

El tramo concluido al 100 por ciento va de la avenida Roberto Guerra a la avenida Cantinflas, rehabilitado con una inversión superior a os 7.8 millones de pesos, incluyendo los trabajos realizados para mejorar el servicio de drenaje sanitario.

Los trabajos se ejecutaron en una superficie de 4 mil 976 metros cuadrados, equivalentes a 452 metros lineales por 11 metros de ancho, en beneficio de cientos de familias que habitan en ese sector de la ciudad, así como de los automovilistas que utilizan esa arteria como circuito vial para trasladarse del oriente al sur de Matamoros y viceversa.

PAN CONFIRMA

CANDIDATURAS

Y, a reserva que de hoy al periodo de registro [1º de abril] haya cambios, la Comisión permanente del Partido Acción Nacional ratificó a muchos de los anunciados candidatos a presidentes municipales y diputados locales, entre ellos la de jesús maría “Chuma” MORENO IBARRA para Reynosa; IVETT BERMEA VÁZQUEZ, para Matamoros y YAHLEEL ABDALA CARBAJAL, para Nuevo Laredo.

No hay muchos cambios: incluso, se ratificó a MARIA DEL PILAR GÓMEZ LEAL para ciudad Victoria; JAIME TURRUBIATES SOLÍS, para ciudad Madero; CIRO HERNÁNDEZ ARTEAQGA, para Altamira; BEATRIZ POSADA, para Nueva Ciudad Guedrrero; EDGAR NOE RAMOS, por El Mante; MALY ROCHA, por Camargo; JESUS NADER, va a la reelección por Tampico.

Igual para las diputaciones locales: Aquí en Reynosa, ALBERTO LARA BAZALDÚA y FRANCISCO GARZA DE COSS van por la reelección como candidatos por los distritos 7º y 6º, en tanto que ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR, va para diputado por el primer distrito local; IMELDA SANMIGUEL SÁNCHEZ y FÉLIX GARCÍA AGUIAR, de Nuevo Laredo, van por su reelecciónÑ ambos eran mencionados como prospectos a la Sucesión Municipal.

Y en Reynosa, la ratificación de “Chuma” MORENO disipa las versiones que suponían un “cambiazo” que reincorporaría a GERARDO PEÑA FLORES como sustituto de “Chuma”.

En Matamoros, la incorporación

PROSIGUEN VACUNACIÓN

DE PERSONAL DE SALUD

Aquí un paréntesis para compartirle que, con el propósito de dar continuidad al Plan Estatal de Vacunación contra COVID-19, el gobierno de Tamaulipas continúa aplicando las dosis correspondientes al personal médico de primera y segunda línea de atención a la pandemia en unidades hospitalarias.

Así lo dio a conocer la secretaria de Salud, GLORIA MOLINA GAMBOA quien señaló que estas acciones se efectúan de forma paralela a la vacunación de adultos mayores en localidades definidas por la federación.

Precisó que se trata de 5 mil 850 dosis destinadas al personal de los hospitales de Tampico, Ciudad Victoria, Mante, Reynosa, Matamoros, Altamira y Nuevo Laredo, IMSS Madero, IMSS Matamoros, los Hospitales Militares Regionales de Tampico y de Reynosa.

[-Entreparéntesis: Luego de señalar que la vacunación contra COVID-19 a las y los tamaulipecos en sus diferentes etapas será un proceso que se prolongará hasta el 2022, la secretaria de Salud, GLORIA MOLINA GAMBOA pidió no bajar la guardia para disminuir el riesgo de rebrotes, alta ocupación hospitalaria y defunciones. Al presentar el balance de la pandemia, la titular de la SST informó que a la fecha, la cifra oficial es de 49,488 positivos acumulados, de los cuales 44,008 se han recuperado y 4,451 son defunciones, lo que significa que durante las últimas 24 horas se confirmaron 73 nuevos casos-].

ENTREGA MARIANA UNIDAD DE

REHABILITACIÓN EN XICO

Desde otra perspectiva, le comento que la Presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, MARIANA GÓMEZ de GARCÍA CABEZA DE VACA, entregó este jueves las instalaciones de la nueva Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) bajo el “Modelo Tam” en beneficio de las familias de Xicoténcatl.

Este nuevo espacio equipado, brindará consultas médicas, psicológicas y rehabilitaciones físicas en las modalidades de hidroterapia, electroterapia, mecanoterapia y termoterapia.

La UBR cuenta con más de 100 instrumentos terapéuticos como barras paralelas, cilindros, tinas de remolino, caminadora, bicicleta, además de un innovador cuarto sensorial para la rehabilitación infantil, de diferentes tipos de discapacidad.

“El objetivo de este DIF y del Gobierno que dirige, el Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, es hacer de la rehabilitación de calidad y especializada, un derecho para todos, y este espacio es un paso más para lograrlo y para seguir haciendo de Tamaulipas, un Estado sin límites”, dijo MARIANA GÓMEZ.

SEDUMA ENTREGA

ESCRITURAS EN REYNOSA

Por cierto, en seguimiento a la disposición del Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, de trabajar para mejorar la calidad de vida de las y los tamaulipecos, el secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Gobierno del Estado, GILBERTO ESTRELLA HERNÁNDEZ, informó que desde el inicio de la administración estatal hasta diciembre de 2020 se han entregado escrituras a más de 800 familias.

Ante autoridades estatales del Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo (ITAVU), el titular de SEDUMA entregó nuevo paquete de 50 escrituras para igual número de familias de las colonias Riberas del Carmen, Nuevo Amanecer, Vamos Tamaulipas, Integración Familiar, Voluntad y Trabajo y Fraccionamiento Nuevo México.

En representación de los habitantes de las colonias la Sra. MARÍA DEL CARMEN CASTILLO HERNÁNDEZ, expresó su agradecimiento al Gobernador por la entrega del nuevo paquete de 50 escrituras y la oportunidad de hacer realidad los títulos de propiedad para las familias.

Además del titular de SEDUMA GILBERTO ESTRELLA HERNÁNDEZ, asistieron al evento el Director General del Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo, SALVADOR GONZÁLEZ GARZA; el coordinador de Delegaciones del ITAVU, FRANCISCO ELIZONDO QUINTANILLA, y ANA LIDIA LUÉVANO DE LOS SANTOS, delegada de ITAVU en Reynosa, entre otras autoridades estatales.

UAT EXPONE CONVERSATORIO

“HONESTIDAD SIN EXCUSA”

Por último, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) impartió en la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), el conversatorio titulado “Honestidad sin Excusa”, como parte de la campaña 2020-2021 que promueve este organismo estatal para difundir la prevención de delitos por hechos de corrupción.

El evento que tuvo como sede presencial el Centro de Excelencia del Campus Victoria, fue encabezado por el Rector de la UAT, Ing. JOSÉ ANDRÉS SUÁREZ FERNÁNDEZ y el Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, Lic. JAVIER CASTRO ORMAECHEA.

Por medio de la plataforma Teams, el conversatorio se transmitió en línea a las diferentes sedes y dependencias de la Universidad en el estado, con la presencia de los directores de las facultades y unidades académicas, además de los secretarios de la administración rectoral.

En este marco, el titular de la FECC, Lic. JAVIER CASTRO ORMAECHEA, agradeció al Rector y a los universitarios la oportunidad de realizar este conversatorio dentro de la campaña que se está realizando para la prevención de delitos y difusión del combate a la corrupción.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.

