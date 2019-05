DE PRIMERA…. LA DAMA DE LA NOTICIA

POR ARABELA GARCIA……

ALCALDE DE MATAMOROS LE SACA LA VUELTA AL TEMA DEL TRANSPORTE EN LA CIUDAD

LOS MAESTROS SE QUEJAN DEL GOBIERNO DE MORENA EN MATAMOROS, SE QUEDARON SIN PREMIOS POR TRAYECTORIA DE 30 Y 40 AÑOS.

EN TAMAULIPAS EL GOBIERNO ESTA APOYANDO LAS ESTANCIAS INFANTILES

Los maestros inconformes porque el alcalde MARIO LOPEZ HERNANDEZ les suspendió su reconocimiento por 30 y 40 años de antigüedad, argumentando que son tiempos electorales y la excusa la veda electoral, sin embargo atendiendo que es la educación, nadie veria mal que este evento se cumpliera y que además se les ofreciera ese meritorio premio que año con año se lleva a cabo como un homenaje a los docentes.

Igual porque otros alcaldes en otros municipios lo llevaron a cabo , pero incluso los maestros de Matamoros ven como una ofensa que el alcalde de la ciudad haya despreciado acompañarlos en un dia tan importante y que es parte ya de la agenda de una administración el festejo en el dia del maestro que se realizo el dia 15 de mayo pasado

Peor aun que dentro de los tantos miles y millones de pesos que se asignan a cosas sin importancia se suspendiera el sorteo del coche, que quizá dentro de los temas de ´’austeridad´’ ya no se les dio como estimulo por parte de la administración municipal.

Por otro lado, el tema de este viernes con el transporte publico, de igual manera MARIO LOPEZ HERNANDEZ , encerrado a piedra y lodo no dio la cara a los dueños y demás del transporte en todas sus diversidades a fin de poder dialogar, servir de enlace con el gobierno estatal y suavisar la situación que a quien mas daña es a la población.

La comunicación es la mejor forma de llegar a acuerdos pero pareciera que el alcalde no es la forma en que ha llevado a cabo las cosas desde el inicio de su administración, su manera viceral y siempre llevándola a los términos jurídicos no le ha dado los mejores resultados y hoy se demuestra una vez mas que lo suyo no es la política pero que aun esta a tiempo de conseguir mejores asesores que le ofrezcan una línea de acciones que lo lleven por buen camino para finalizar con decoro su administración.

Si el tema del decomiso de transporte ilegal es electorero o es por cumplir una regla que debería de ser asi, siempre hay formas de acuerdos que permitan la tranquilidad del municipio, pero también se tuvo la oportunidad de ver la falta de liderazgo de MARIO LOPEZ HERNANDEZ , cuando sucedió lo del 20/32 , los obreros rebasaron cualquier orden en la ciudad y llevaron las cosas a extremos que hoy es lamentable recordar.

Dejar que el inepto Secretario del Ayuntamiento, EFRAIN ENCINIA MARIN, arregle los temas que solamente son de la primera autoridad, ha llevado al gobierno de MARIO LOPEZ HERNANDEZ a tener un gobierno mediocre, sin liderazgo y sin rumbo.

Las autoridades de cualquier municipios sea del color que sea tienen la obligación de dar la cara y ayudar a resolver los problemas de los habitantes.

Todo parece indicar que el problema del transporte en la ciudad continuara, lo mas afectados las personas que tendrán que salir a laborar y no tienen coche, pareciera que las autoridades solo piensan en el ego político y no en el beneficio colectivo.

Mientras tanto las encuestas que mayormente han salido, el PAN obtiene el mayor puntaje contra el mas cercano competidor MORENA, sin embargo existen variables que puedan mover la elección dadas las circunstancias sociales, polticas y demás que pudieran darse de hoy al dia de la elección que son ocho días.

Sin lugar a dudas durante los últimos días se ha vivido una seria de temas nacionales que han movido conciencias sobre el actuar del Presidente ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, mientras que unos seguidores aun están pensando en continuar con esta ola, una gran parte de la población esta inconforme con las políticas de apretar el cinturón a los que menos tienen como temas de cerrar presupuestos a guarderías, asi como el IMSS, la educación, y lo ultimo las pensiones en donde ya existe gran incertidumbre, ¡!!se imagina usted pensionándose a los 75 años los hombres y las mujeres a los 70 ¡!!.

Si el señor presidente con todo respeto tiene 64 y la verdad se le ve bastante cansado, entonces este tema que repercute mucho en la seguridad social de muchos trabajadores de esta edad, provoca mucha angustia según lo hemos analizado.

Los debates son buenos, son ejercicios que permiten conocer las habilidades de los candidatos pero no determinan el triunfo de los mismos, aunque si generan polémica.

Los candidatos que tuvieron la responsabilidad política de participar aprovecharon el escaparte para decir algo mas o quizá llegar a mas electores en sus distritos, los que no sus razones tendrán, sin embargo, se tocan temas que difícilmente se pueden desmenuzar pero si observar si tienen la capacidad suficiente para conocer a lo que van al Congreso, considerando que existen muchos que ni siquiera se dan por enterados lo que harian en el caso de verse beneficiados con el voto de los ciudadanos, como ha sucedido eso de la famosa ola, que nos ha invadido de personas con cero capacidad de gobernar, de debatir, de analizar, de concensar de nada.

Ante la falta de presupuesto para guarderías de acuerdo a las diposiciones de AMLO las guarderías procedieron al amparo y en diversos estados ya ha procedido este mecanismo jurídico, cada dia son mas los estados que se acogieron esta modalidad para determinar que sigue, tan solo en Nuevo Leon, son 70.

Existen mas de 5 mil estancias amparadas en todo el país como parte de esta pelea legal.

En Tamaulipas el gobierno esta apoyando las estancias infantiles con recursos que asigno para tal efecto y poder ayudar a las madres trabajadoras.

La Camara de Comercio de Matamoros, ha recibido una gran cantidad de peticiones por parte de comerciantes de colonias de la periferia e inclusive del centro de la ciudad sobre la urgente necesidad de colocar banquetas en las calles de Matamoros.

El no contar con espacios donde puedan circular de manera exclusiva peatones genera una serie de problemáticas siendo la principal la seguridad.

Ante esto solicitaran a la Presidencia Municipal se trabaje en un censo sobre las calles y colonias que mas demandan la construcción de banquetas y se aplique un plan emergente.

Sugerencias y comentarios arabelagarcia01@hotmail.com