ALCALDE DE NUEVO LAREDO EN LAS PREFERENCIAS CIUDADANAS

El Alcalde de Nuevo Laredo, Tamaulipas, Enrique Rivas Cuellar, se mantiene en el Top 10 de los mejores alcaldes del país que han operado con eficiencia las acciones contra la pandemia COVID-19 de acuerdo a la casa encuestadora Caudae.

Un 49.8% los ciudadanos de Nuevo Laredo respaldan las acciones encabezadas por Enrique Rivas Cuellar, ante la pandemia COVID-19. La casa encuestadora realizó la siguiente pregunta: ¿Considera que su alcalde(sa) está tomando las decisiones adecuadas para prevenir los efectos del coronavirus? Como respuesta, el 49.8% respondió que si, colocando a Enrique Rivas en el sexto puesto a nivel nacional durante el mes de julio.

La fecha del levantamiento fue del 4 al 5 de julio del 2020. La empresa CAUDE realizó 16,500 entrevistas distribuidas en los 55 municipio señalados en el ejercicio, con estimaciones del 95% de confianza, con un método de recolección de datos de entrevistas telefónicas.

Con estos resultados, se comprueba el gran esfuerzo que ha venido realizando el municipio de Nuevo Laredo para tratar de mitigar el contagio de la pandemia, reducir al mínimo sus efectos y apoyar a la sociedad neolaredense.

1. ¿Será cierto, como se rumora, que la detención del exgobernador de Chihuahua, Cesar Duarte, en Miami, fue un regalo para el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador por el comportamiento en la Casa Blanca? Ahí dejamos el apunte. 2. Ahora, la diputada local, Carmen Lilia Cantú Rosas, hace eco de la advertencia, vulgo amenaza, dada por el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, líder moral de su partido político, el Movimiento de Regeneración Nacional MORENA, contra los periodistas y columnistas, amenaza de que habrán de investigarnos por ejercer la crítica al poder, lo que no gusta, por supuesto que no, en lo más alto de la cúspide del poder.

Sin embargo, esa decisión me parece de lo más vulgar que puede haber, porque ese es un uso faccioso de los instrumentos del poder y no un uso democrático y responsable. ¿Por qué los adversarios y no el hijo de Manuel Bartlett? ¿Por qué los comunicadores “incómodos” y no investigan a la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval y su esposo John Ackerman? ¿Por qué no investigar y castigar a otros funcionarios como Zoé Robledo, Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, por actos de corrupción?

¿Y quien es Carmen Lilia Cantú Rosas? A mi se me hace muy extraño que esta estridente declaración de la neolaredense contra la prensa, la haya hecho la diputada de MORENA, por mayoría por cierto, al Congreso de Tamaulipas, curiosamente, unos días después de que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, da a conocer que se pidió ficha roja a la INTERPOL para la captura de su hermano, el ex alcalde de Nuevo Laredo, Carlos Cantú Rosas Villarreal, por todas las irregularidades dejadas al final de su administración municipal.

Y eso, por supuesto, exacerbó los ánimos de la legisladora quien, fiel a su costumbre, pone a funcionar la lengua antes de conectar el cerebro y no busca quien se la hizo sino quien se la paga. Es una lástima que el hilo de rompa por lo más delgado, porque los comunicadores somos un gremio que desde antes de que ellos, Carmen Lilia y Carlos Cantú Rosas y el señor presidente, ya nos dedicábamos a la crítica periodista. Y ellos terminarán su encargo y nosotros seguiremos ahí.

Entonces, ¿por qué no les buscan una solución inteligente a los problemas? Porque la fácil es generar una cortina de humo, una caja china, dijesen algunos, y lo difícil es ponerse a trabajar y a generar ideas y programas para resolver los grandes problemas de este país.

Es una lástima que personajes, como Carmen Lilia Cantú Rosas, pasen por el Congreso de Tamaulipas, sin pena ni gloria. Entre ellos, su “asesor”, Jorge Oswaldo Valdez Vargas, el golpeador de homosexuales; la diputada Yahleel Abdalá Carmona, que ahora sueña y presume que será alcaldesa de Nuevo Laredo; y muchos otros de los cuales ni siquiera sus nombres han quedado por la posteridad. Yo por lo menos no me acuerdo de muchos de quienes han cobrado jugosas dietas como diputados y sólo han ido a calentar vergonzosamente la curul.

Insisto, Carmen Lilia Cantú Rosas, aunque políticamente chiquita como es, trata de aprovechar el foro del Congreso para buscar arreglarle su situación a su hermano, el ex alcalde, aunque, como observador de la política, le quiero decir que, en esta administración de Tamaulipas, en el Gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca, no hay otra forma. En Tamaulipas, hoy, quien la hace la paga. Tiempo al tiempo.

3. Una buena noticia en tiempos de pandemia. El Diputado Gerardo Peña Flores, presidente de la Junta de Coordinación del Congreso de Tamaulipas, presentó reformas a la Ley de Educación, para establecer que cuando exista contingencia, emergencia sanitaria, desastre natural o afectación de la economía nacional o estatal, declarada por autoridad competente, no se exija la compra y uso de uniformes, así como de material escolar para el ciclo escolar que corresponda.

Así lo dijo Peña Flores: “Las Diputadas y Diputados del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, estamos convencidos que para concretar el derecho a una educación de calidad, son necesarias políticas públicas con un alto grado de sensibilidad y empatía con todas las personas; en este momento, particularmente, con quienes se encuentran pasando por momentos complicados debido a la contingencia sanitaria”.

Ante el inicio del próximo ciclo escolar y consciente de la complicada situación económica que enfrenta la ciudadanía tamaulipeca, Peña Flores destacó que es necesario que todas las autoridades sean sensibles ante estas necesidades.

Gerardo Peña Flores dejó de manifiesto el interés de su bancada, en proteger un derecho fundamental, como es el acceso a la educación, así como la economía de muchas familias que se han visto seriamente afectadas con los estragos de la pandemia. Y es lo que se requiere en estos momentos tan difíciles que vive México: sensibilidad, sensibilidad y más sensibilidad.

4. Oiga, le cuento que el diputado local por MORENA, Rigoberto Ramos Ordoñez, se siente todo un muñequito de sololoy, todo un “simbol sexy”, en el Congreso de Tamaulipas, por cómo se viste, por cómo camina, por cómo se dirige a la gente. ¿Será por eso que se abanica con billetes de mil? Ahí se lo dejo sólo como inquietud. 5. Si usted está pensando en invertir los ahorros de su vida en una propiedad para vivir de sus rentas, o ya lo hizo, tenga mucho cuidado porque los diputados de Morena en la Ciudad de México, buscan que los inquilinos no paguen la renta a los propietarios de los inmuebles y que no los pueda echar.

Así lo deja ver la iniciativa de reforma al artículo 2398 del Código Civil, que la coordinadora pejista en el Congreso de la CDMX, Martha Ávila, que presentó ayer en la vieja casona de Donceles para que los ciudadanos —y no el gobierno— provean vivienda a quienes no tienen.

Martha Ávila señaló que, en caso de una situación emergente, como un sismo, una pandemia o alguna cosa similar, los inquilinos puedan exigir la modificación del contrato de arrendamiento para cambiar las condiciones o incluso dejar de pagar.

Esa propuesta se basa en que la vivienda es un derecho humano y que se tiene que garantizar a quienes no la tengan, lo cual estaría bien si exigiera que el gobierno y no los ciudadanos se hicieran cargo.

La diputada Ávila también propuso modificar la ley para que ningún inquilino sea obligado a dejar más de un mes de depósito, y menos que sea obligado a presentar una fianza o la garantía de un bien inmueble para avalar el convenio.

MORENA justifica esta iniciativa en que algunos grupos sociales se lo pidieron, entre ellos el Movimiento Urbano Popular, organización que tiene fama de invasor de terrenos y propiedades para lucrar con ello.

Ésos son los diputados que quieren transformar al país… por lo pronto si va a invertir en materia de arrendamiento, pues aguántese un poco hasta ver en qué acaba esta locura morena. Y si pasa en la Ciudad de México no faltará que quieran presentarla en todo el país.

6. En una extraordinaria epístola escrita por Don Roberto González Barba, pinta de cuerpo entero a Alejandro Rojas Díaz Durán, el “perrito pantorrillero”, aspirante a la dirigencia nacional de MORENA. La carta empieza así: “Me dicen que fuiste Ujier de políticos en el CEN del PRI muy allegados a Adolfo Lugo Verduzco, Jorge de la Vega, Luis Donaldo Colosio, Manuel Camacho y por lo que veo poco aprendiste de ellos.

Que tuviste en la Delegación Cuauhtémoc y vínculos con Julio César Ramos Rico hoy preso por delitos muy graves, también con su compadre Salvador Santiago Salazar a quien le dicen el “Chava-Chava”.

Que al “Chava-Chava” lo promoviste en dicha delegación -hoy Alcaldía- para que ocupara el cargo de Director de Gobierno con quien te veías los sábados de cada semana en conocida plaza Oasis de Coyoacán y recibir de él una maleta.

Que es de dominio público que al “Chava-Chava” o el ”Cheva-Cheva” se le está investigando por cometer actos muy graves reñidos con la Ley. Vaya amiguitos los que cultivaste.

Esto me hace pensar que tus aires de grandeza, de señorito con disfraz de casto y puro, solo es un disfraz de un Bejarano pero mejorado.

El haber nacido en la Col. Industrial Vallejo debe darte orgullo, aunque la usura persiga a personas muy allegadas a Ti.

Como Ujier no la hiciste pues hoy ya no eres ni asesor en el Senado y tus amigos te dejaron y ya te suspendieron tus Derechos partidistas en Morena.

Te volviste un vulgar politiquillo de 4ta pues solo buscaste beneficios económicos para vivir cómodamente sin importar de dónde venía el dinero.

A Tamaulipas viniste a engañar a un grupo de incautos e inocentes aprendices de políticos y pretendes pasar como la Madre Teresa de Calcuta.

O como blanca paloma, aunque eres peor que un zopilote hambriento en búsqueda de carroña cuando deberías explicar tu relación con el “Chava-Chava”.

Pretendes venderte aquí como posible candidato cuando para mí eres un vulgar jumento sin escrúpulos, un usurpador, con relaciones peligrosas que difícilmente puedes ocultar.

Los aprendices nadan en chapoteaderos y no en aguas profundas. Equivocaste el camino. En Tamaulipas no necesitamos de gente sin escrúpulos, corruptos, gandallas que no repara en involucrarse con gente con pasados oscuros.

Tu lengua suelta te hace cometer todo tipo de dislates amparado en que eres “suplente plurinominal” de Senador. Presumes algo que no ganaste con votos. Señorito Alejandro, para mi eres un pobre individuo que no has encontrado un camino decente para satisfacer tus desquiciadas ambiciones políticas.

Te equivocaste al venir a Tamaulipas donde valoramos a la gente preparada y decente. Tú eres un remedo de político. Ojalá, y algo le hubieras aprendido a Ebrard, a Muñoz Ledo, que si tienen categoría y se respetan y saben respetar.

Como dicen en mi tierra “Lástima Margarito” No tienes remedio. Mejor dedícate a vender baratijas en donde no te conozcan. Y firma, respetuosamente, C.P. Roberto González Barba

