T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

ALCALDE DE SAN FERNANDO, AMENAZA CON HACER PERDER AL PAN…!

QUIEN se ha convertido “en una seria amenaza para el partido que lo hizo alcalde” es nada menos que, José “Pepe” Ríos Silva, edil de San Fernando, el que “con marcada anticipación”, viene fraguando imponer como abanderada albiazul a su esposa la Ing. Rosa Elida Garza Sosa, apuntando entre sus amigos de confianza que, “de no cedérsele” la candidatura para su mujer, “las jugará en contra del PAN y apoyará a MORENA”, con los que, dice ya tener acercamiento, cuya bravata de este sujeto de baja caterva moral, en mi punto de vista, es una incongruencia, pero además “es una falta de respeto a las directiva nacional y estatal del PAN”.

INCLUSO, “el irrespetuoso y mal agradecido del Presidente Municipal de San Fernando Pepe Ríos, quien anoche (domingo), anduvo en una fiesta en la ciudad de Misión, Texas, acompañado de su esposa Rosa Elida y de sus funcionarios-familiares, alude que, “su padrino que, es de Reynosa”, ya le aseguró la Candidatura a la Presidencia Municipal por el PAN, para que su sucesora sea su mujer, pero eso no es todo, porque el “presunto defraudador” de Ríos Silva, tiene al municipio de San Fernando “en muy lamentables condiciones, porque “el pueblo, desgraciadamente, está pal perro y llorar” como sin cortapisas, ni tapujos, “se lo encaran en las redes sociales”.

LA IDEA de que su esposa Rosa Elida Garza Sosa, sea candidata de Acción nacional a la Presidencia Municipal, es para que “le tape toda las terribles trapacerías” que éste cínico alcalde ha consumado en agravio del pueblo de San Fernando, pueblo que esta ultra mega arrepentido de haber apoyado con su voto a “este presunto amante de lo ajeno”, porque si bien es cierto que, Pepe Ríos, recibió el pueblo en condiciones netamente deplorables, “ahora San Fernando, está peor que nunca”, partiendo de que tiene colapsado al departamento de servicios públicos primarios, porque en esa dependencia, no hay las herramientas necesarias para dar soluciones a los diversos problemas que se reportan en la ciudad.

POR EJEMPLO, en San Fernando hay un servicio de agua potable extremadamente deficiente, como también es pésimo el servicio de recolección de la basura, porque de los 7 camiones que le dejó el anterior alcalde Mario de la Garza a Pepe Ríos, actualmente, solo funciona uno y casi no recorre la ciudad, porque de plano es insuficiente para cumplirle al pueblo con este beneficio obligatorio, pero aparte, las calles de la zona urbana y de todas las colonias populares, “están plagadas de baches”, careciéndose incluso de pavimentación de otras muchas arterias, a pesar de haber prometido a la sociedad, cambiar la imagen de esta pujante comunidad.

Y ENTRE LO PEOR que se padece en este pueblo, “es que, el velatorio municipal está cerrado”, las familias de San Fernando tampoco cuentan con el necesarios servicio de alumbrado público, ni hay semáforos, ni personal de tránsito local, lo que deja claro que este municipio “es un pueblo abandonado por quien lo gobierna”, porque al sujeto de marras que lo encabeza, solo le importa el beneficio propio y no el bienestar colectivo, cuyo detalle deja claro que al mentado de José Ríos Silva, solo le interesa saber cómo seguir haciendo más negocios, para “continuar amansando fortuna”, confirmándose que este Presidente Municipal “por sus malos actos”, está dejando en grave predicamento al partido que lo hizo Presidente Municipal.

PEPE RÍOS, es de origen político priista, donde “este sátrapa de siete suelas” dejó una estela de atrocidades, pero también “tiene en su haber una demanda penal pendiente”, expuesta por ganaderos a los que defraudó, porque éste presunto delincuente, manejó mucho dinero en la ganadera y “nunca rindió informes sobre los estados contables” de dicha organización, con lo cual se plasma que, este Presidente Municipal “es una fenomenal fichita” porque donde ha tenido la oportunidad de controlar recursos, lo ha hecho para su beneficio y por esta razón, San Fernando, ahora, “esta tirado al catre”, porque el alcalde José Ríos Silva, ha manejado a su antojo los dineros que son del pueblo y no suyos y por ello, quiere a toda costa que su esposa Rosa Elida Garza Sosa, sea su sucesora, para que “le tape los saqueos millonarios” y, naturalmente, “todo quede en casa”.

“TIENE A SUS PRIMOS” COMO TESORERO Y SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

OTRO DETALLE que por supuesto, no debemos pasar inadvertido es que, el vivales alcalde José Ríos Silva, tiene a sus primos Julio César Alvarado Rodríguez como Tesorero Municipal y a Jesús María González Garza como Secretario del Ayuntamiento, dejando en claro que, el señalado edil, “no hace otra cosa más que favorecerse y favorecer a sus familiares como queda confirmado, con cuyo detalle ha generado un clima de marcado inconformidad e indignación entre las familias de buen vivir de San Fernando, afectando con esto al Partido Acción Nacional, partido con el que Ríos, debería estar agradecido, pero todo parece indicar que nada de eso le importa a este ventajoso Presidente Municipal.

DE LA MISMA manera, podré comentarles finalmente, que, este político abusivo, “casi nunca acude a la Presidencia Municipal” y si nadie lo encuentra, es para no ayudar a la gente que va al palacio a solicitar apoyos para temas de tipo social, pero su ausencia también obedece a que, Silva Ríos, no quiere que las familias de las colonias vayan a molestarlo, al pedirle que les arregle las calles y les ponga alumbrado público y todo lo que le hace falta a San Fernando, porque en esencia, este pueblo está en el más completo de los abandonos, todo porque al irresponsable edil Pepe Ríos, no le importa en lo más mínimo si el pueblo prospera o no.

AQUÍ LO MALO es que, el referido Presidente Municipal José Ríos, se vale a que su padrino (el de Reynosa) lo trae engüilado, porque le asegura que él, le conseguirá la candidatura para que su esposa, “vaya por la silla que el ostenta”, por su temor a que, le descubran la serie de patrañas consumadas, pero en fin veremos, que habrá de suceder con este, hoy tan sonado caso allá en San Fernando, Tamaulipas.

(En la próxima, revelaremos el nombre del apadrino del trampa del alcalde Pepe Ríos”.

