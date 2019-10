T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

ALCALDE DE VICTORIA, ES UN PRESUNTO RATERAZO.

POR SERIO dilema político-social, vienen atravesando las familias de la capital Victoria, “pero más las de condición humilde”, al tener que soportar, “los embates de corrupción e impunidad” que, a diestra y siniestra y sin vergüenza alguna, consuma el cínico acalde Dr. XICOTÉNCATL GONZÁLEZ URESTI, cuyo “sujeto de baja caterva moral”, es un evidente estratega “para mentir y amacizarse los recursos que no son de él” y al que por supuesto, todo lo malo que él, hace en agravio del pueblo que gobierna, “le es ambiguo, ecuánime e indiferente”.

LO ANTERIOR, es porque ante los ojos del pueblo victorense, “este truculento galeno del mal”, está haciendo y deshaciendo con el erario público municipal, es decir, disponiendo de los recursos “como si el dinero fuera suyo”, cuyo detalle indigna e inconforma a la sociedad, pero repito y reitero que, a este pelafustán, PRESUNTO AMANTE DE LO AJENO, no le importa en lo más mínimo que, “las familias, continúen viviendo entre la promiscuidad y la inmundicia”, porque Victoria, sigue estando en el más claro de los abandonos, porque innumerables calles de la zona urbana y sub-urbana, por ejemplo, “se encuentran en muy deplorables condiciones” Y no se diga las arterias de la periferia, las que de “Ipso afato” (de hecho) están prácticamente intransitables.

XICO GONZÁLEZ, hizo la promesa de que Victoria, durante su mandato, tendría un cambio netamente radical y que por ello, “La capital, estaría muy diferente a como se la dejó”, el otrora también bandidazo de siete suelas” OSCAR ALMARAZ SMER, pero tal parece que el rapaz de González, Uresti, en solo un año, ha superado en grado superlativo a su antecesor hamponcete, el que, por cierto, “no está salvado de algunos pecadillos pendientes”, por lo de sus cuentas públicas y de Xico, podré comentarles que, “este, no canta mal las rancheras” en tal sentido.

LAS CALLES de Victoria, “están plagadas de baches” y para que, “los hundimientos no se vean o se noten”, el cínico e irresponsable Presidente Municipal Dr. Xicoténcatl González Uresti, “mandó pintar los baches de negro”, eso dicen, cuya proceder es una contumaz ofensa a la población victorense, la que, “ya no sabe qué hacer”, ante las barbaridades que como alcalde, ha venido ejerciendo el referido sujeto de marras, el que, está operando “con empresas fantasmas”, a las que, indebidamente tiene como proveedores y entre otras cosas, la hija de éste, TANYA GONZÁLEZ, y “su yerno de oro”, también manejan a su antojo o a su libre albedrío, los dineros del pueblo victorense. Y eso la verdad “No se vale”, sin que le importe, tener en la nómina del Ayuntamiento a varios de sus familiares, cuya cuestión es nepotismo.

REZA EL ADAGIO que, “el sol no se puede tapar con un dedo” y vaya que en esto hay sobrada razón, pero al Presidente Municipal de Victoria, “eso le vale una pura y dos con sal” como dicen en el rancho, porque a XICO GONZÁLEZ, no le importa que la gente se dé cuenta de cómo se agencia o “se embolsa” presumiblemente el dinero público, detalle por el cual considero que, “ya le deberían amarrar la manos”, no solo al malévolo galeno” sino también a varios de sus parientes consanguíneos y parientes políticos del alcalde, porque hay la versión de que también estos, se están llevando tajadas muy considerables de lana, cuyo tema “eso es un secreto a voces” en los corrillos del palacio municipal.

EN VICTORIA, todo mundo puede ver con marcada claridad, “el abandono en que la tiene el Presidente Municipal Dr. Xicoténcatl González Uresti. Porque hay hasta “lagunas y estanques” que se forman cuando hay lluvias, tema que encoleriza a la gente donde se observan esta clase de escenarios lamentables, pero repito, que esto, “al payaso alcalde” nada de eso le importa y menos lo que diga el contexto ciudadano, el que, “no tarda ya en alzar la voz” no solo en las redes sociales o en los medios de comunicación, sino también ante las instancias judiciales de Gobierno, con tal de que, “el presunto bandidazo de Victoria”, ya no siga haciendo de las suyas.

Y LO PEOR DE ESTE problema social suscitado en Victoria, es que el mismo XICO, vaticina desde su ronco pecho y “voz en cuello” que, no hay autoridad alguna que le pueda hacer algo, ¿será?. Porque, si vemos este panorama político social, desde un punto de vista honesto y transparente, eso daría margen a que las autoridades encargadas de revisar sus cuentas públicas, tendrán que llamar a aclarar esta situación matemática, al mega nefasto y repudiado “MÉDICO DE COSTUMBRES CUESTIONABLES”, por “LO DE BAILARÍN”, el que más que ayudar a las familias victorenses, las está dejando en la vil desgracia social, eso la misma gente lo puntualiza y lo subraya, hasta en los mas recónditos lugares de la cuerda capital.

