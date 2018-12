SEÑAL POLÍTICA

POR: ANWAR A. VIVIAN PERALTA

-ALCALDE MARIO LOPEZ CON EL PIE DERECHO TERMINA EL AÑO

-AJUSTES POSIBLES EN FUNCIONARIOS DE COMAPA EN BREVE

En el partido movimiento ciudadano no se sabe lo que sucederá si es que la salida de GUSTAVO CARDENAS GUTIERREZ está a la vuelta de la esquina.

LO QUE SI es una realidad es que poco están haciendo para retener la dirección del partido naranja quienes rodean al ex senador y en todo caso se ha señalado que no irán con la actual dirigencia nacional del PMC precisamente como tampoco lo harán en coalición con el PAN como fue en el 2018 y donde mínimo aseguran en los pasillos de las aún oficinas de GUSTAVO CARDENAS se hubieran llevado solos algunas alcaldías con candidatos propios así como parte de los distritos electorales como paso con su gallo en la capital tamaulipeca.

Y EN ELPAN estatal la salida de FRANCISCO ELIZONDO SALAZAR está más que cantada y ya se escuchan un sin número de nombres para el relevo de este personaje que empino con su baja operación política la posición que tiene el PAN en la entidad como referente el último proceso electoral del año que esta por culminar.

PARA SU relevo suenan nombres como GERARDO PEÑA FLORES, VICTOR SAENZ, MIGUEL VILLARREAL ONGAY o bien la posibilidad de JUANITA SANCHEZ JIMENEZ en dado caso que se trate de una mujer cercana al equipo gobernante.

QUE, SI BIEN quisieran abrirles la puerta a otros personajes JUAN GARCIA GUERRERO, LAZARA NELY GONZALEZ O ANDREA GARCIA podrían ser positivos elementos para la dirección del PAN y quienes con arraigo jugarían un papel importante en la inclusión y no la exclusión a la que han sometido al panismo desde el comité directivo estatal.

En lo que respecta al alcalde de Matamoros los avances se ven positivamente por parte de la ciudadanía respondiendo el alcalde MARIO LOPEZ HERNANDEZ a las expectativas que requiere la ciudad y es que no es para menos como la dejó la anterior administración y donde todavía se le ocurre a JESUS DE LA GARZA andar pretendiendo la diputación local por uno de los distritos electorales de aquel puerto fronterizo.

PERO VOLVIENDO AL TEMA de la actividad y actitud del presidente municipal de extracción de MORENA no hay que quitarle el crédito que termina el año con el pie derecho llevando obra y servicios, así como una serie de supervisiones en diferentes puntos del municipio.

EL ALCALDE estuvo recorriendo la supervisión de la limpieza del dren avenida 12 de marzo, así como revisando la pavimentación de la calle primera y Manzo.

LO MISMO ANDA PASANDO con el alcalde de Madero ADRIAN OSEGUERA que allá en el sur de Tamaulipas no canta mal las rancheras e igual en el sistema DIF se aplican acciones de atención y orientación a familias de escasos recursos como en los trámites en presidencia municipal por parte de personal de guardia que ahí labora.

MENTRAS QUE EN Rio Bravo por el PAN sigue siendo una prospecto muy fortalecida para contender por el VIII distrito electoral la LIC. ROXANA GOMEZ PEREZ aunque tenga en el mismo PANISMO local sus detractores como hasta parientes suyos que no ayudan y si estorban pues ya tuvieron su oportunidad como candidatos y salieron de lo peorcito y como funcionarios no cantan mal las rancheras pues nomás han servido para estropearle al gobernador su vientos de cambio desde la delegación de bienestar social en Rio Bravo.

Y QUE DECIR de otras reacciones que hay desde otras dependencias donde no acaban con concluir los problemas que tienen y siguen atizándole mas como la verdad no es posible que en la COMAPA de RIO Bravo exista en el consejo de administración una diputada local que no es del distrito electoral correspondiente como integrante y en el cargo de comisario un Arquitecto cuando debe ser un abogado o persona con conocimientos de contabilidad es el caso de ALFREDO JUAREZ que fue impuesto seguramente por así acceder a favores desde esa posición y lo que debería revisarse de acuerdo al estatuto.

Y allá mismo en el sur solo que en el sector universitario fijese que Estudiantes que representaron a la Facultad de Enfermería de Tampico (FET) obtuvieron el Primer Lugar en el Debate Universitario organizado en la zona sur por la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT).

El segundo sitio fue la para la Facultad de Medicina “Dr. Alberto Romo Caballero” en un encuentro donde los dos equipos se confrontaron con el tema “Maternidad Subrogada”.

El evento fue organizado a través de la Secretaría de Gestión Escolar y la Dirección de Participación Estudiantil teniendo como marco las instalaciones del Auditorio de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) del Centro Universitario Sur (CUS)-UAT).

En la justa se contó con la presencia del DR. ENRIQUE ALVAREZ VIAÑA, director de la Facultad de Medicina Tampico; y la M.C. MARIA DEL SOCORRO RANGEL TORRES, directora de la Facultad de Enfermería de Tampico, quienes, de manera respectiva, expresaron su felicitación y reconocimiento a los jóvenes por su extraordinaria participación.

Enviamos nuestro más sentido pésame al compañero y amigo editor don JOSE WALLE JUAREZ por el deceso de su hermana MARIA GUADALUPE WALLE JUAREZ en el estado de Coahuila.

Para sus hermanas y hermanos MARIA ELISA, RAUL, HOMERO, HECTOR, PETRA, MARIA DEL REFUGIO, SERVANDO Y BLANCA WALLE asi como demás familiares nuestra solidaridad y apoyo moral en estos difíciles momentos.

ENVIO mi felicitación por este conducto al cumplir años este 27 de diciembre a DON JORGE ALFREDO ALVAREZ FRANCO Tío de quien esto escribe; ASI COMO A JUAN GARCIA GUERRERO allá en la capital del estado; MARIO VILLASEÑOR GARCIA, CARMENLOPEZ Y JESUS REYNOSO DE LA FUENTE.

Y nos veremos.