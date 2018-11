ENFOQUE POLÍTICO

POR: JUAN MANUEL MARTÍNEZ SUSTAITA.

*.- Alcalde y ganaderos unidos en busca de generar empleo.

*.- Pretenden establecimiento de cuenca lechera en Mante.

El alcalde de Mateo Vázquez Ontiveros, sostuvo importante reunión con integrantes de la Asociación de Productores de Leche denominada “Sierra de Cucharas”, que preside Carlos

Salazar Castillo.

De acuerdo a la información difundida, el objetivo de esta importante reunión es de manera conjunta generar empleo a través del establecimiento de la cuenca lechera, algo que es necesario.

Para generar confianza entre los productores de leche, las autoridades municipales esperan contar con el apoyo del gobernador del estado Francisco Javier García Cabeza de Vaca y fortalecer esta actividad.

De acuerdo a la reunión sostenida, el proyecto contempla la engorda y cría de hatos ganaderos, como la productividad de leche con la finalidad de ser apoyados con maquinaria lo más pronto posible.

La importante reunión fue organizada por los integrantes de la Asociación de Productores de Leche denominada “Sierra de Cucharas” que preside Carlos Salazar Castillo a fin de dar a conocer las necesidades.

Por su parte el alcalde Mateo Vázquez Ontiveros, expresó que los trabajos están dirigidos a detonar la economía local y además considero que es un compromiso establecido en sus actividades de proselitismo

Cabe señalar que tan pronto se dio a conocer a través de las redes sociales y algunos medios de comunicación social la noticia y enseguida se dejaron escuchar comentarios muy alentadores por el proyecto.

Para concluir y desde nuestro enfoque, consideramos que el proyecto sin duda alguna se convertirá en realidad y más cuando el alcalde Mateo Vázquez Ontiveros le entiende bien al tema de la ganadería.

EN FRECUENCIA Y CONTINUAMOS….. Antes de iniciar en forma estos comentarios, manifestamos que el pasado lunes 29 de Octubre, mi gran amigo y compadre PABLO SALAZAR MARTÍNEZ cumplió un año de haber fallecido, QEPD….. Durante la semana pasada, de las acciones legislativas presentadas ante el Congreso del Estado, destacan las que promueven reformas a la Constitución Política de Tamaulipas, para transformar a la Procuraduría General de Justicia en una Fiscalía General de Justicia del Estado, además, para incorporar la figura de la Iniciativa Preferente y la otra en materia de seguridad pública, que fueron turnadas para su estudio y dictamen en Comisiones ….. Cabe mencionar que en el desahogo de la sesión de la semana, el Diputado JOSÉ HILARIO GONZÁLEZ GARCÍA, propuso reformar la Constitución del Estado, a fin de transformar la Procuraduría en una Fiscalía, que estará a cargo de un Fiscal General, que durará en su cargo siete años, mismo que será designado por el Congreso, de una terna propuesta por el Poder Ejecutivo, resultado de una lista de siete candidatos, que previamente enviará el Legislativo….. Durante su participación, el legislador local destacó que la Fiscalía General, en caso de aprobarse estas modificaciones, contará, al menos, con tres fiscalías especializadas en materia de delitos electorales, asuntos internos y combate a la corrupción, a cargo de Fiscales especializados, el nombramiento de los primeros dos, será a propuesta del Gobernador, que deberá recibir el voto de las dos terceras partes de los Diputados presentes del Congreso, con excepción del tercero, que será designado por convocatoria pública….. Como parte de la sesión del Congreso del Estado celebradas, entre otras reformas, para la evaluación, supervisión del funcionamiento y desempeño de la Fiscalía General, se crea un Consejo de Participación Ciudadana, integrado por cinco Consejeros Independientes, que deberán contar con probada experiencia en materias de ciencias forenses y penales, procuración de justicia, seguridad pública y cualquier otra que resulte afín a su objeto, cuyo cargo será honorario y designados por las dos terceras partes de los miembros del Congreso….. Sobre el mismo tema, en su intervención y al detallar la propuesta, el Diputado JOSÉ HILARIO GONZÁLEZ GARCÍA, expresó que buscan mayor eficiencia en materia de procuración de justicia y combate a la criminalidad, lo cual trae consigo el fortalecimiento del Ministerio Público, asunto relacionado con la persecución de los delitos y elemento fundamental para el ejercicio de las libertades públicas, así como el establecimiento de límites al poder y la vigencia de los derechos humanos….. Por su parte, la Diputada ISSIS CANTÚ MANZANO, planteó incorporar a la norma Constitucional, la figura de la Iniciativa Preferente, con el objeto de otorgar la posibilidad al Gobernador del Estado, de presentar hasta dos acciones legislativas para trámite preferente, o señalar con tal carácter igual número que hubiere presentado en periodos anteriores, a fin de que en un término no mayor de 30 días sean discutidas y votadas por el Pleno….. Con relación a lo anterior, dijo que “Esta figura fue instituida con gran éxito en el procedimiento legislativo del orden federal, y se encuentra enmarcada actualmente en la Carta Magna, por lo que, la presente propuesta, entraña una acción legislativa de homologación, misma que, en nuestra consideración, habrá de fortalecer y eficientizar la coordinación y responsabilidad de los Poderes Ejecutivo y Legislativo en beneficio del desarrollo del Estado…. La que también hizo uso de la palabra, fue la legisladora NOHEMI ESTRELLA LEAL, quien resaltó en las modificaciones que promovió a la Constitución Local, para establecer la organización del Sistema Estatal de Seguridad Pública, de manera armonizada con lo que establece la Constitución General, ciñéndose a la creación de un Fondo Estatal de Fortalecimiento para la Seguridad Pública, del Sistema Estatal de Control y Confianza, así como de un Consejo de Participación Ciudadana….. Por su parte el Diputado VÍCTOR ADRIÁN MERAZ PADRÓN, presentó reformas al máximo ordenamiento de la entidad, cuyo propósito fundamental atiende a la necesidad de otorgarle mayor orden y certeza jurídica al procedimiento legislativo, respecto a la figura del veto, aclarando en el mismo, las fases correspondientes al parcial y pleno, así como a las consecuencias jurídicas de uno y otro supuesto en el texto Constitucional….. Mientras que en su intervención, el legislador JOAQUÍN ANTONIO HERNÁNDEZ GARCÍA, detalló las reformas a la Constitución de Tamaulipas, que tienen como propósito que el Estado expida una Cédula de Identidad para todos los ciudadanos, su obtención será obligatoria para los residentes mayores de 14 años y aquellos avecindados que permanezcan en la entidad, por un período mayor a los seis meses y agregó que “El Estado de Tamaulipas, al expedir una Cédula de Identidad, podrá contar con un registro de población estatal confiable, que puede empatar con los datos del Registro Civil y la Clave Única de Registro de Población, buscando reducir y, en su caso, eliminar la posibilidad de duplicidad de identidades”….. Durante una breve visita que realizamos a la presidencia municipal, observamos que existe un gran movimiento en la mayoría de las oficinas pero sobre todo que el alcalde MATEO VÁZQUEZ ONTIVEROS al caminar por los pasillos, personalmente saludo y atendió algunas de las demandas que le fueron presentadas por la ciudadanía y otras fueron turnadas al área correspondiente….. Por cierto que en los corrillos de la presidencia municipal, nos dio gusto saludar a un buen amigo de un servidor, GUADALUPE JUÁREZ GALICIA, un ex – regidor por parte del PRI y desde luego que hijo de uno de los hombres fuertes de la llamada zona temporalera y del mérito Poblado Los Aztecas, Don GUADALUPE JUÁREZ MONTALVO ya fallecido y por supuesto que también era amigo de un servidor….. Nos llamó la atención, y esto porque teníamos ya un buen tiempo de no saludarlo, la presencia de un amigo de hace muchos años RAMIRO BARAJAS al parecer trabajando en la presidencia municipal, la realidad que es uno de los mejores electricistas del municipio de El Mante….. De acuerdo a la información que se nos hizo llegar, manifestamos que el R. Ayuntamiento de El Mante que preside MATEO VÁZQUEZ ONTIVEROS, afina detalles para la celebración del desfile revolucionario a celebrarse el próximo día 20 de Noviembre ….. El desfile como es del conocimiento público, será un desfile cívico – deportivo con el que se conmemorara un aniversario más del inicio de la revolución mexicana, cabe mencionar que como parte de la reunión sostenida, el titular del departamento de actividades cívicas de la presidencia municipal JOSÉ MENDOZA, recibió a autoridades educativas a jefes de sector y supervisores de zona así como de la cruz roja, protección civil, entre otros para explicarles los detalles de lo que será el desfile por los 108 años del inicio de la revolución mexicana….. En base a las instrucciones del R. Ayuntamiento de El Mante que preside el alcalde MATEO VÁZQUEZ ONTIVEROS, el desfile tendrá su recorrido tradicional como lo han hecho en años anteriores, primero se realizara el izamiento de la bandera en la plaza principal “Gral. Plutarco E. Calles”….. Enseguida las autoridades municipales se trasladaran a la plaza “Aarón Sáenz” para iniciar el recorrido que seguirá por la calle Hidalgo hasta llegar a la calle Guerrero, vuelta a la Manuel González y tomar por la calle Juárez para concluir en la presidencia municipal.

