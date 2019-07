Gaceta.

Por: Raúl Terrazas Barraza.

Alcaldes, informar con decoro

Dentro de un mes, días más días menos, los presidentes municipales de Tamaulipas, tienen que informar a la ciudadanía de sus actividades en este, su primer año de gobierno.

En atención del Artículo 55 del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, es que, los presidentes municipales, además de las facultades y obligaciones que les señalan las disposiciones legales y reglamentarias, están obligados a armonizar el funcionamiento de los órganos del gobierno municipal y presidir las sesiones del Ayuntamiento con voz y voto en las deliberaciones, el suyo es de calidad en caso de empate entre los miembros del cabildo.

Otra de sus obligaciones es rendir de manera anual al Ayuntamiento, en el período comprendido entre los días tres y 13 de septiembre de cada año, un informe detallado sobre el estado que guarda la administración pública municipal y las labores realizadas.

Es la Fracción XIX del citado Artículo 55 del Código Municipal, la que dita esta obligatoriedad, misma que, puede convertirse en una preocupación, para los señores alcaldes, desde el momento que, informar implica inversión, recursos, poner en movimiento a mucha gente, para hacer un buen papel frente a la sociedad y desde luego frente a los políticos a quienes se deben.

Es más, podría decirse que, a partir de esta semana, es un tema obligado en las reuniones de trabajo en los Ayuntamientos o de simples comentarios entre los Síndicos, Regidores y funcionarios, porque cada uno de ellos tiene un rol establecidos que impactará en el documento a elaborar para ser presentado en una sesión pública y solemne al Cabildo y a la ciudadanía.

La inversión que los alcaldes y sus cabildos deben destinar al cumplimiento de la Fracción XIX del Artículo 55 del Código Municipal, se supone que está considerada en el presupuesto de egresos del año que corre, aunque, por lo regular los datos no pueden encontrarse, porque esos recursos son tomados de aquí y de allá para que la alcaldesa o el alcalde cumplan con la Ley.

Con datos de exfuncionarios municipales, dado que, muchos de los actuales ni siquiera saben cómo le harán para resolver cada actividad del evento del I Informe de Gobierno Municipal, se puede señalar que, para los 12 Ayuntamientos grandes de la entidad, son requeridos entre seis y ocho millones de pesos, para los medianos menos de cinco millones de pesos y en los llamados municipios chicos o rurales entre uno y dos millones son indispensables.

Claro serían dineros para un buen escenario, que permitirá las y los presidentes municipales quedar bien con sus ciudadanos, pero, como no tienen esas cantidades de dinero, seguros ya trabajan en un plan mediante el cual el evento de la rendición de su Primer Informe de Gobierno no les cueste, es decir, que les salga gratis.

Obvio, esto no es posible, porque la simple renta de un buen equipo de sonido para que las palabras de los jefes de las comunas se escuchen bien, implica una inversión considerable y no se diga aquello indispensable para armar un buen escenario al cual los ediles lleguen como si hubiesen realizado el mejor papel del mundo hasta ahora.

También deberán de considerar que a las sesiones púbicas y solemnes de los Cabildos acudirán representantes del Gobierno de Tamaulipas, de las organizaciones sociales, académicas y políticas, por tanto, tienen que armar una muy buena representación, aunque, lo mejor de todo es que se trata de su Informe de Labores y que, por estar considerado en la Legislación municipal, tienen la mejor oportunidad del mundo para aparecer en todo lo alto de la escena.

Ante ello, si el problema son los recursos, tienen cuándo menos dos semanas para acudir al despacho de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado, María de Lourdes Arteaga Reyna, porque, es quien tiene dinero y ella, es la única que puede tocarse el corazón con alcaldesas y alcaldes para que su primer Informe les salga a pedir de boca.

Si de por sí ya hay gobiernos municipales deprimentes, por la falta de oficio para estar cerca de la gente, imaginar que los eventos del Primer Informe de Gobierno que les toca rendir a alcaldesas y alcaldes, sigan la misma tónica, sería el acabose. Echar la casa por la venta es lo más indicado, máxime si se considera que debido a la desinformación que hay respecto a las actividades de los Ayuntamientos, una buena parte de ellos, tiene en el contenido de la Fracción XIX del Artículo 55 del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, una fortaleza que deben de explotar al máximo.

Hay quienes consideran que los Informes de quienes están al frente de las autoridades municipales y estatales no deben de existir, porque generan gastos innecesarios, sin embargo, está en las Leyes y estas deben de respetarse, quien quiera que no los haya, tiene que presentar una iniciativa a través de los canales adecuados, para que sea analizada y las Legislaturas y que estas acuerden las modificaciones para que no haya informes municipales o estatales en el país.

El informe del presidente municipal de Victoria, es esperado por mucha gente, ante la posibilidad de que allí puedan enterarse de muchas cosas que se han realizado en los 11 meses de administración que correrán al día del Primer Informe de labores de Xicoténcatl González Uresti.

Y nada de que el patio central del Palacio Municipal sirva de sitio para la sesión solemne del Cabildo Victorense, porque ese día lloverán habrá ciclón y será mejor pensar en la renta de un inmueble de primer nivel, para que los ciudadanos puedan constatar que sus autoridades saben hacer bien las cosas.

Nadie quiere un Informe del alcalde en la Concha Acústica del Paseo Méndez o en el salón de usos Múltiples del FOVISSSTE de Victoria y mucho menos el Centro Cívico Gubernamental, el Gimnasio de la UAT o de la ULSA.

Los ciudadanos quieren acudir, en caso de que les inviten, al Teatro Amalia G. De Castillo Ledón del Centro Cultural Tamaulipas y al Polyforum del Parque Bicentenario.

En la Secretaria General de Gobierno, los ayudantes del titular de esa área determinarán en su momento a los funcionarios de todas las dependencias estatales que llevarán la representación oficial a las sesiones públicas y solmenes de los Municipios, para que sean testigos de los Informes y las actividades que llevan a cabo, los cabildos que fueron electos con el voto de los ciudadanos en julio del 2018 y que comenzaron su tarea de gobernar el primero de octubre también del año pasado.