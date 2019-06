            < Alcaldes obligados a proteger el ambiente: FGCV

PRESENCIA

1.- Este jueves desde Tampico el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca invitó a los diputados locales actuales y a los que resultaron electos el pasado 2 de julio, a construir el andamiaje legislativo necesario para que los alcaldes de los 43 municipios estén en condiciones de proporcionar un adecuado tratamiento a la basura en aras de proteger el ambiente.

Esto lo manifestó el mandatario estatal al inaugurar un centro de transferencia de desechos urbanos, el cual va acompañado de un programa que requirió equipo y unidades motrices especiales con un costo global de 12 millones de pesos, 6.5 de ellos aportados en equipo motriz por su gobierno y los 5.5 restantes por el municipio.

García Cabeza de Vaca dio muestras del interés que tiene su administración por construir junto con los ayuntamientos las mejores condiciones para el tratamiento adecuado de los desechos en cada población.

En el caso de Tampico, el alcalde porteño Jesús Nader fue gestor ante el Estado, de los recursos mencionados que contribuyeron con otra aportación del municipio, a poner en marcha un centro de transferencia ubicado en la Isleta del Zapote, desde ahí se realizarán traslados de basura al relleno sanitario de Altamira.

Ante representantes de los sectores sociales y empresariales del Puerto Jaibo, García Cabeza de Vaca expresó que Tamaulipas vive momentos decisivos en torno al tema ambiental, en seguida sentenció, “O actuamos ahora para preservar la vida mañana, o admitimos ser sólo testigos de la debacle que podemos evitar”.

A los alcaldes les recordó su responsabilidad de mantener limpia una ciudad y brindar un eficiente servicio de recolección de basura, y trabajar en ese sentido, es sinónimo de orden y confianza, por ello felicitó al presidente municipal Chucho Nader, “porque hoy como nunca Tampico brilla y eso es gracias al trabajo que se está realizando en esta ciudad”.

En esta misma ocasión García Cabeza de Vaca se refirió al tema de inseguridad que priva en la zona norte de Veracruz, motivo por el cual anunció que su gobierno sellará la frontera de Tamaulipas con esa entidad. Pidió la solidaridad de empresarios y diputados locales para llevar a cabo esta restricción en aras de proteger a nuestro territorio.

El jefe del Poder Ejecutivo dijo que se tomarán medidas radicales para evitar que la tranquilidad que prevalece en la zona sur de la entidad, no se descomponga por la incursión de la delincuencia que proviene del vecino estado.

2.- En otro tema, el alcalde de Matamoros Mario López Hernández está empeñado en empujar una auténtica transformación en el municipio que gobierna, su habilidad como gestor está confirmada al obtener recursos por 520 millones de pesos para obras de infraestructura en 57 colonias a través de la SEDATU, lo cual quedó confirmado en esta semana luego de acudir a la Cd. de México a tocar puertas,

Al principio de su gestión también logró aterrizar una millonaria inversión y ahora, además está gestionando ante la Federación la realización de un paso a desnivel vehicular en importante avenida y la construcción de una vialidad paralela a la Av. Constituyentes que facilitará la fluidez del tráfico vehicular.

Su táctica es fácil, “no quitar el dedo del renglón”, así lo manifiesta.

3.- No hay mucha diferencia entre los procesos de elección de las nuevas dirigencias estatales en Tamaulipas que están por cocinarse en el PRI y Morena, comentamos en colaboración anterior que en ambos partidos se observan tremendos vacíos ante la ausencia de liderazgos, y de una estructura que de legitimidad a nuevos funcionarios de los mencionados institutos políticos.

Los actuales presidentes, Yahleel Abdalá y Antonio Torres carecen del apoyo de las bases priistas y morenistas respectivamente, ambos llegaron por dedazo o por imposición, como diría Roberto González Barba en el caso Tricolor. Pero eso no es lo peor la circunstancia es que tal como está el horizonte actual, no se vislumbra que pudiera hacerse en uno y otro caso una elección democrática al carecer de una estructura legítima, quizá legal, pero no legítima.

Al no haber elecciones en Tamaulipas hasta 2021, cuando serán electos 9 diputaciones federales y los 43 Cabildos pudiera pensarse que no hay prisa, pero el PRI que es un partido ordenado y que siembre ha trabajados los 365 días de todos los años, sabe que es fundamental ponerse a operar ya, pero tendrá que esperar hasta el 11 de agosto y días subsecuentes cuando se habrá renovado la dirigencia nacional, y podrá conocer el “dedazo” para esta entidad y proceder al ritual instituido en sus documentos generales para ungir al nuevo presidente(a).

En ambos partidos la suerte parece estar echada en la sucesión nacional, con Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, quien ya renunció ayer a la gubernatura de Campeche para buscar la Presidencia del CEN del PRI y con Bertha Luján de Alcalde para Morena quien se ve muy intensa en su promoción.

Y aunque no toda está dicho en el caso morenista, hay signos tan claros como el hecho de que el hijo de AMLO, José Ramón López Beltrán ya está operando en el Estado de México a favor de Luján; y fue este emisario, porque la super coordinadora de Delegaciones Federales en esa entidad, Delfina Gómez Álvarez (excandidata a gobernadora) simpatizaba con la candidatura de Yeidckol Polevnsky de quien tuvo mucho apoyo en su pasada campaña a gobernadora.

Polevnsky tiene fuerte presencia en EdoMex, al obtener casi el millón de votos cuando compitió contra Enrique Peña Nieto por la gubernatura, de tal manera que la única manera de revertir el voto morenista en ese estado, es con la operación del hijo del primer morenista del país. Más claro ni el agua.

Sin embargo seguramente seguirá compitiendo la actual Presidenta en funciones del CEN de Morena, incluso el ya famoso Alejandro Rojas Díaz Durán está negociando una diputación federal con lo cual abandonaría su ruidoso proyecto de ser sucesor de Polevnsky, ya que amparado como está, sigue llamándose morenista y la expulsión practicada le hace lo que al viento a Juárez. ¿Cómo le harían el favor?, pues a través de un partido amigo, de los cuales ahora le sobran, como el Verde, o su tradicional aliado el PT que aún tiene registro nacional.

La cuestión es que la sucesión nacional de Morena es hasta noviembre. No sabemos si en Tamaulipas, donde las oficinas siguen tomadas y no hay quien tenga la calidad para negociar pueda darse antes. Porque la única autoridad hasta ahora respetada es el Delegado Nacional, Marco Cruz Martínez pero sin línea no puede llegar a acuerdos.

Ese es el panorama en Tamaulipas frente a la necesaria integración de una nueva dirigencia estatal y/o Presidencia del Consejo Político morenista que proceda de inmediato a la reconstrucción de Morena, y a instituirlo como el partido que aún no ha logrado ser.