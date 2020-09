AGENDA POLÍTICA

Por: Juan Antonio Lerma

Alcaldes rinden informes

Destaca Noemy acciones en Xicoténcatl

Ocampo, tiene rumbo con Chuy Puente

Consolida Mateo gobierno del Cambio verdadero

También existen los aprendices de “Layín”

A propósito de rendición de cuentas y de informes, déjenme y les comento que acá por la zona cañera tamaulipeca, diversos alcaldes y alcaldesas salieron bien librados en sus respectivos eventos, donde dieron cuenta a la sociedad sobre el estado que guarda cada una de sus respectivas administraciones municipales.

El alcalde de Ocampo, Tamaulipas, Profesor, JOSÉ DE JESÚS ÁVALOS PUENTE rindió su Segundo Informe, donde destacó el apoyo del Gobierno del Estado y de la misma sociedad para salir avante en diversos temas que tienen que ver principalmente con la salud, la obra pública, el agua potable, la educación, el desarrollo agropecuario y económico, además del rubro turístico, entre otros.

Posteriormente, el alcalde ÁVALOS PUENTE ha venido haciendo entrega de compromisos contraídos con sus gobernantes, referente a obra pública como; mejoramiento de vialidades, techumbres en escuelas, electrificación y agua potable.

En Llera, HÉCTOR “EL SAPO” DE LA TORRE VALENZUELA, le tocó rendir su Segundo Informe este domingo por la tarde.

“EL SAPITO”, estuvo acompañado por su esposa ELISA PATRICIA QUINTANILLA DE DE LA TORRE Elisa así como de sus hijos, PATRICIA, SOREY y HÉCTOR, y demás familia.

El Cabildo presente, y funcionarios municipales, además del representante del Gobernador, FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, ÁNGELES DE JESÚS COVARRUBIAS VILLAVERDE, titular de Jóvenes Tam.

Ya sabrá usted, lo tradicional hablando de datos, números y demás acciones desarrolladas en Llera, trabajo que los ciudadanos habrán de evaluar en su momento.

En Xicoténcatl, la alcaldesa NOEMY GONZÁLEZ MÁRQUEZ también llevó a cabo la rendición de su Segundo Informe de Gobierno, siendo acompañada por su esposa, el diputado federal y líder cañero VICENTE JAVIER VERÁSTEGUI OSTOS, sus hijos y demás familiares, así como por los miembros del Cabildo.

El representante del Gobernador, FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, Dr. ALEJANDRO GARCÍA BARRIENTOS, Subsecretario de Salud en el Estado, escuchó el contenido del Segundo Informe, mismo que le entregado tal y como lo establece la ley al respecto.

Mencionó obras que se realizaron para mejorar y ampliar la cobertura de servicios públicos, como la red de electricidad, de drenaje, así como de agua potable, entre otros

Destacó las obras para mejorar el mercado municipal, así como de las obras que actualmente se realizan en Xicoténcatl, las cuales permitirán mejorar este espacio para la venta y distribución de diversas mercancías de los locatarios.

GONZÁLEZ MÁRQUEZ, como parte de los logros y acciones, mencionó también la inversión de recursos en la edificación de obra pública, para mejorar espacios educativos, servicios públicos, vialidades, además de las acciones para fortalecer la seguridad y la salud ante la pandemia en el municipio.

En los próximos comentarios ampliaremos más del tema, porque en Xicoténcatl se ha hecho mucho y se le sigue cumpliendo a su gente.

En el Mante, el alcalde JOSÉ MATEO VÁZQUEZ ONTIVEROS rindió su Segundo Informe, donde destacó las acciones más relevantes llevadas a cabo por su gobierno durante el segundo año de gestión municipal.

En la ceremonia efectuada en la Sala de Cabildo, el alcalde VÁZQUEZ ONTIVEROS estuvo acompañado de su esposa la presidenta del sistema DIF CORAL FENTANES MAYORGA, de síndicos y regidores, en tanto que para toda la comunidad el evento se transmitió a través de la plataforma digital oficial del gobierno “Por un cambio verdadero”.

MARIO GÓMEZ MONRROY, titular de la Secretaría de Educación fue quien trajo la representación del Gobernador del Estado.

El alcalde MATEO VÁZQUEZ destacó que, en este segundo año de su mandato, El Mante avanza por buen camino y resaltó las importantes inversiones que se hicieron en materia de obra pública, alumbrado, rehabilitación de escuelas, el loable trabajo del DIF, desazolves, mejoramiento de caminos, entrega de apoyos a las personas necesitadas, y, sobre todo, la manera en la que su gobierno encaró el gran reto que representó la pandemia derivada del COVID 19.

“Agradezco a todos mis colaboradores, a los integrantes del cabildo, directores de área, jefes de departamento y a todos los que hacen que este gobierno sea eficiente y que, sin ellos, nada de esto sería posible” resaltó el mandatario durante su mensaje.

DEL ARCHIVERO…

Hemos escuchado y observado a través de diversas plataformas digitales de comunicación varios informes rendidos por alcaldes tamaulipecos. Queda claro que no es lo mismo hacer politiquería que ser servidor público y desempeñar el encargo mediante la correcta administración de los recursos humanos, materiales y financieros.

Los alcaldes y alcaldesas que hasta ahora han rendido cuentas claras a la sociedad a través de sus respectivos informes, el segundo par ser exacto, manifestaron sus esfuerzos de ahorro, con medidas de austeridad dictadas desde el Gobierno Federal; sin embargo, la moderación económica mal entendida también puede traducirse en deficiencias en la operación o atención ciudadana.

Algunos alcaldes estiraron los presupuestos con la finalidad de cumplir compromisos, atender la contingencia en materia de salud como lo es el Covid-19, pero en cambio existen otros ediles que ni siquiera movieron un solo dedo en este asunto del Coronavirus. Tampoco realizaron accione de prevención contra el dengue y otras epidemias de moda.

No realizaron obras, ni mucho menos apoyaron a las personas que solicitaron recursos para enfrentar diversos problemas de salud y hasta de hambre.

Lo peor de la irresponsabilidad de esos malos alcaldes, es que perjudicarán a sus respectivos partidos políticos el próximo año que habrá elecciones.

En cada uno de los 43 municipios tamaulipecos, es la sociedad la que vigila con lupa el actuar de esos alcaldes y alcaldesas.

Si hicieron bien o mal su trabajo, la sociedad los premiará o los castigará en las urnas, pues así suele suceder cuando se realizan elecciones.

Varios ediles repitieron en el cargo, pero no supieron aprovechar la oportunidad de reelección que se les dio. Prefirieron dedicarse al saqueo, a la realización de negocios turbios, violando con ello la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos.

Para ello, contaron con la colaboración de síndicos y regidores, quienes se supone son los representantes y vigilantes de la sociedad para que las cosas se hagan bien en cuanto al manejo de los recursos públicos.

Hoy en Tamaulipas, existen alcaldes considerados como nuevos ricos, como hombres y mujeres de negocios que destacan en el ramo de la construcción principalmente.

Y como bien lo dijo recientemente doña OLGA SÁNCHEZ CORDERO, flamante titular de la Secretaría de Gobernación al encabezar una importante reunión municipalista Segog- Inafed, donde señaló que los alcaldes que sepan comprobar los gastos públicos se ahorrarán demasiados problemas con las auditorías que realiza el gobierno federal.

“Muchos no saben cómo llevar la rendición de cuentas, muchos (alcaldes) dicen: no pasa nada, yo gasté los recursos públicos en lo que debía gastarlos, ahí está la obra pública ya hice los programas, pero si no saben rendir cuentas van a tener problemas muy serios”, remarcó la titular de la SEGOB.

De tal forma, que doña OLGA invitó a los alcaldes y alcaldesas a que conviertan la transparencia y la rendición de cuentas en una práctica común para alejar problemas usuales en pasadas administraciones como la corrupción y el mal uso de gasto público.

¿Sabe cuántos alcaldes entendieron y se aplicaron en el tema? Pues muy pocos, a una buena mayoría les ha valido y han aplicado las estrategia de aquel famoso personaje HILARDIO RAMÍREZ VILLANUEVA, ex alcalde del puerto de San Blas conocido como “Layin”, sí ese mismo que decía que robaba “poquito”, pero quien tenía un verdadero saqueo y desorden de los recursos públicos y terminó siendo procesado por no comprobar el destino de 12 millones de pesos y otras tantas irregularidades.

Pero- ¿Quiénes son esos malos alcaldes que han saqueado a sus municipios?- No se desespere, ya falta poco para que arrecie el proceso electoral, donde seguramente saldrán a relucir muchas fechorías, enriquecimiento y malos manejos de alcaldes y alcaldesas, en tanto que la Auditoría Superior del Estado irá armando los expedientes de cada uno de los 43 alcaldes. Como lo dijimos antes, ninguno escapará a que sean revisadas sus cuentas públicas, pero son muy pocos los que se salvan de la quema. Ya veremos.

