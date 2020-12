T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

“ALCALDESA DE ALTAMIRA, EN EL OJO DEL HURACÁN”….!

QUIEN se encuentra “en el ojo del huracán” es nada menos que la alcaldesa Altamirense ALAMA LAURA AMAPRAN, porque ésta, según versión que, “ha corrido como fuego en reguero de pólvora”, hasta el momento, no ha justificado muy considerable monto millonario, que corresponde a los años 2018-2019 de su administración, “cuyo escabroso problema financiero”, ya se encuentra bajo meticulosa revisión, en la Auditoría Superior del Estado.

POR LO QUE, esta comprometedora situación financiera, a la que tendrá que hacerle frente la alcaldesa Alma Laura Amparan, “la dejaría fuera de la jugada electoral del 2021”, porque ya es del dominio público que, al costo que sea, la edil Altamirense, buscaría ser candidata a Diputada Federal, pero lamentablemente, su ambición al dinero del pueblo, “la ha puesto entre la espada y la pared”, porque al convertirse “en una cartucho quemado”, ALMA LAURA “ya no sería garantía de triunfo” y en su lugar, su partido, tendría que optar por lanzar a la contienda, a una o un prospecto que, “no tenga cola que le pisen”.

Y AUNQUE oficialmente, no se ha dicho nada “sobre el millonario saqueo” consumado en el Ayuntamiento de Altamira, Tamaulipas, hay la versión de un Diputado Local que, “ya conoce de este delicado tema”, el que dijo que, en cualquier momento “la bomba le puede estallar” a la alcaldesa Alma Laura Amparan, porque esta señora, irresponsablemente, “ha dejado muchas obras sin terminar”, obras que están a la vista del pueblo y los recursos, quien sabe a dónde fueron a parar, lo que seguramente, “deberá explicar” la Presidente Municipal, cuya dama, “más que servirle al pueblo”, “se ha servido con la cuchara grande”.

SE HABLA QUE “el saqueo”, al que aquí hago referencia, oscila en los 360 millones de pesos. Y “como los números no mienten”, la alcaldesa Alma Laura Amparan, tendrá que ser sometida por la ASE, a la rigurosa revisión financiera, porque los dineros fueron destinados para el desarrollo de obras y si la edil Altamirense, “por su afán de enriquecerse” no hizo las obras, en esto, se configura un delito, delito al que por obviedad, Alma Laura, “quiera o no, tendrá que responder, penalmente”, porque los dineros faltantes, eran para bienestar de las familia de Altamira y “no para beneficio de la jefa del pueblo”.

POR ESTE relevante motivo, en base a lo versado, por el Diputado que “conoce de estos tejes manejes”, las cuentas públicas del 2018 y 2019 del Gobierno Municipal de Altamira, “se encuentran inconclusas”, detalle por el que, la alcaldesa Alma Laura, Amparan, a quien no se le conocía como “mujer de manos largas”, deberá dar amplia cuenta, sobre estos candentes señalamientos que hizo el legislador, ante algunos medios de comunicación de Tamaulipas.

ADUCEN que, “las observaciones” millonarias, hechas a la alcaldesa Alma Laura Amparan, dejan el claro reflejo de que, “el fraude consumado” tendrá que salir a la luz pública y si, la señora Amparan, no justifica como y de qué forma. “se gastó esa inmensa fortuna”, la edil Altamirense, habría de verse ante muy serio dilema judicial, lo que podría llevarla “a la la oscuridad de una ergástula”, tema que por cierto, ha venido llamando poderosamente la atención, allá en el municipio de Altamira.

LO CIERTO es que la población Altamirense, se ha quedado asombrada, pero sobre todo sorprendida, luego de conocerse “el escándalo de los 365 millones de pesos faltantes” (en las cuentas públicas pendientes) de la alcaldesa Alma Laura Amparan, “MUJER A LA QUE NADIE IMAGINABA, COMO DESHONESTA”, pero ahora que, “no aparece el monto millonario” señalado, la reputación de la edil Altamirense, “se ha visto seriamente afectada y manchada”, salvo que ella en un marco legal, demuestre lo contrario.

CON RELACIÓN “a las obras no terminadas”, la Presidente Municipal Alma Laura Amparan, “está obligada a rendir cuentas claras y no maquillismo”, porque los integrantes de la Auditoría Superior del Estado, por nada el mundo, “pasarán por alto, los saqueos millonarios” presumiblemente, consumados por quien fue electa, “para servir al pueblo y no para supuestamente, robarse el dinero de las familias de Altamira”, cuestión que ya ha venido generando un clima de muy marcada inconformidad e indignación, entre las familias proletarias de Altamira, Tamaulipas.

PARA FINALIZAR, les diré que, no debe olvidarse que, “el que la hace la paga” y por esta razón, Alma Laura Amparan “se encuentra en el ojo del Huaracan”. Sin olvidar a VÍCTOR JOFFRE MORA, Tesorero Municipal, de pésimos antecedentes administrativos, quien seguramente, no escapará de la justicia, si este tema llegara a los tribunal, comentándose que este influyente sujeto, es sobrino de la alcaldesa Alma Laura y como dato adicional, también fue Tesorero en la Administración del trampa ex alcalde de Tampico, Oscar Pérez Inguanzo, a quien el ex gobernador corrupto Egidio Torre Cantú, también encarceló por saqueos millonarios, como es el caso que hoy nos ocupa, con la alcaldesa Alma Laura Amparan Cruz.

