“ALCALDESA DE REYNOSA, ANDA AL FILO DE LA BUTACA”

REZA EL ADAGIO que “no hay fecha que no se llegue, ni plazo que no se cumpla” y vaya que en esto, hay sobrada razón, porque la alcaldesa de Reynosa Dra. MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, hoy más que nunca, se encuentra desesperada, bajo una evidente crisis nerviosa trepidante, al “verse envuelta en marcados rasgos de corrupción”, los que, naturalmente, “ya le están saliendo a la luz pública”, desde el momento en que, la Contraloría Estatal, el Congreso Local y la Fiscalía Anti-corrupción, “ya la tienen en la mira” y no por acciones “al estilo cacería de brujas” o “venganzas políticas”. Sino porque hay de por medio millonarios desvíos de recursos en el Ayuntamiento de Reynosa y si la Doctora, dispuso de tales recursos “a Maki, nadie la autorizó”, para agenciarse los dineros que son del pueblo y no de ella.

ESTA HIPÓTESIS política-administrativa, sin lugar a dudas, es la que, ha llevado a Maki Ortiz, tener que ir a México y plantear ante el Congreso de la Unión “el contumaz cobro de impuestos federales” a comerciantes proletarios e informales, como son los taqueros, eloteros, fruteros y otros muchos más, los que ya ven con marcado temor y zozobra, pero también con odio y rencor a la Presiente Municipal de Reynosa, porque ésta mujer en campaña, les prometió hacer todo lo que estuviera de su parte, para ayudarlos, pero ahora, Maki ha preferido, obrar por seguir explotándolos y ella, obtener más dinero para “ir saliendo de sus apuros financieros”, que son los que la agobian y, la traen “al filo de la butaca”.

Y SI MAKI, al andar pidiendo auxilio al Gobierno Federal o al Congreso de la Unión, “intentando que le hagan caso”, para ella salvarse de sus pendientes financieros y verse favorecida, este nefasto propósito, podría revertírsele a la edil de Reynosa, porque allá en San Lázaro, “hay catanes de recodo” que no fácilmente, caerían en el juego político-financiero, de la desesperada Presidente Municipal de esta fronteriza ciudad, porque “este tipo de argucias” para los Diputados Federales, son temas de kínder que, “no fácilmente se tragan”. Y sino “pal baile vamos”.

EN PRIMER lugar, por su imperdonable postura, la gente a MAKI ORTIZ, en todo Reynosa, así como en el estado y en todo México, “la están viendo como una mujer sin conciencia e inhumana”, porque querer o “INTENTAR SACARLE MÁS DINERO” a través de la Hacienda Federal “a los taqueros, loncheros, eloteros” y toda la gama de vendedores ambulantes, eso en esta comunidad fronteriza, ha generado un marcado clima de inconformidad e indignación de la gente hacia esta oportunista señora, la que “por tener el poder político en sus manos”, mantiene su insaciable deseo de “seguir exprimiendo a comerciantes proletarios” y eso “la verdad, no se vale”.

MAKI señaló ayer que, lo expuesto por ella en el Congreso de la Unión, “son problemáticas serias e importantes”, de las que dijo, no tener porque politizarlas y vaya que en esto sí le doy la razón, pero en la contra parte de su postura, podré decirles, sin temor a equivocarme que, lo que MAKI hizo allá en México, efectivamente, no es un tema político, sino un tema, con todo respeto de “joder a los jodidos”, cuya posición reprobable, en mi punto de vista, ubica a la Presidente Municipal de Reynosa Dra. Ortiz Domínguez, en una situación evidentemente preocupante,

PORQUE haber solicitado “afectar en lo económico” y “ponerle el dedo” a los comerciantes de bajos recursos, eso nos lleva a la seria conclusión de que la alcaldesa Maki Ortiz, “anda que no la calienta ni el sol”, porque sabe que, “la acción legal en su contra, no es cosa de juego” y si hay de por medio presuntos saqueos millonarios que, no podrá justificar, a eso es a lo que ella, de acuerdo a la ley, tendrá que responder en los Tribunales.

Y SI MAKI ORTIZ, se encuentra inmersa en los referidos desfalcos millonarios, eso ha conducido a esta señora “salirse de sus casillas”, porque hay versiones muy serias que aducen que, “la alcaldesa, por todo lo malo que, al parecer, se ha consumado en sus dos administraciones municipales, “tendría que dar cuenta plena de ello” o bien “poner tierra de por medio” o “pies en polvorosa” porque la Doctora, sabe perfectamente bien que, “la voladora, (orden de aprehensión) le caería encima”, porque el agenciarse el dinero ajeno, es un delito al que ella, si lo hizo, tendrá que responder”. Y de eso, no hay ninguna duda.

AHORA BIEN, les diré que SI MAKI, ha creído que, “su vana estrategia política-administrativa le cuajó”, allá en San Lázaro, pueden tener la certeza que la alcaldesa, está rotundamente equivocada, porque los Diputados Federales “no van a comprar problemas” como los que, les ha llevado la alcaldesa ORTIZ DOMÍNGUEZ, porque repito y reitero que, los legisladores federales, ya enfrentan muchos problemas, porque no tienen formas o maneras de como ayudar a sus representados.

Y POR ESTA RAZÓN los legisladores federales “menos aprobarían” lo que de manera dolosa y tendenciosa, les han planteado la desesperada Presiente Municipal de Reynosa, para afectar económicamente a los comerciantes ambulantes, así como a los de puestos fijos y semi fijos. Cuyo espinoso tema, es el que viene enfrentando “MAKI ORTIZ Y SU GAVILLA DE CÓMPLICES”, entre los que se citan a la Tesorera Municipal Esmeralda Chimal Navarrete, así como la segundo Sindico Zita Guadarrama Guerrero, Alexandro Vielma contralor municipal, sin olvidar al Secretario Técnico del municipio Hugo Ramírez Treviño. Y por ello, queda claro que “no hay fecha que no se cumpla, ni plazo que no se llegue”.

