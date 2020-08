T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

“ALCALDESA DE REYNOSA, ESTÁ CONGELADA”

X.-CON LA FALACIA, EL ENGAÑO Y LA TRAICION, IDENTIFICAN A MAKI ORTIZ

LUEGO de andar “de flor en flor”, es decir “picando piedra” de partido en partido buscando cabida, al clásico “estilo chuparrosa”, y localizar “el polen para sobrevivir y mantenerse con vida”, muy a pesar de ello, la alcaldesa de Reynosa Dra. MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, se encuentra de “Ipso facto” en la antesala del destierro político o bien, en lo que puede ser “el fin de su ciclo en estos menesteres”, porque la doctora, lejos de haber obrado con cordura, respeto, sensatez, disciplina y haber sido institucional, eso la mantiene “al borde la congeladora” y por ende, “sabe que su futuro político inmediato, es incierto”.

POR ESTE esencial motivo, les diré que la Presidente Municipal de Reynosa Maki Ortiz, a juicio de algunos panistas, ya había enderezado su rumbo, al grado de pisar el freno “para seguir evitando su acelere político”, cuya postura a la doctora, definitivamente, “le venía sirviendo”, para “ya no continuar saliéndose de sus cabales”, pero desgraciadamente, es tanta la ambición política de la alcaldesa de Reynosa, que ésta, “por su deseo de proyectar ser gobernadora”, continúa traicionando “a las gente de las más altas esferas” del panismo tamaulipeco y nacional, confirmándose con ello que, “quien traiciona una vez”, traicionará dos y más veces. Y Maki, es el claro ejemplo de esto, a los que aquí hacemos alusión.

EL PANORMA político para la alcaldesa de Reynosa Maki Ortiz, no le vislumbra, ni reflejan “nuevas condecoraciones políticas”, porque Maki, al estar al frente de la Presidencia Municipal, le ha permitido convertirse en oportunista y mercenaria y decirle esto a la doctora, “no es ofenderla, porque ella, mas ofende al pueblo de Reynosa”, debido a que la edil, aunque lo niegue, no ha dejado de traicionar al Partido Acción Nacional, por sus nexos con políticos contrarios. Y lo peor es que, “allá en el nacional albiazul”, están pensando que Maki, “se habría de solidarizar CON EL PROEYCTO AZUL”, pero no lo ha hecho, ni lo hará, porque ella, sigue “teniendo comunicación especial” con integrantes de Morena y del PT a través de Armando Zertuche Zuani. Eso por una parte.

Y POR LA OTRA, les comentó que, la doctora Ortiz Domínguez, “sigue jugándose las cartas”, tras bambalinas junto a los adversarios de Acción Nacional, lo que, nos lleva a la conclusión de que Maki, sigue atendiendo de manera muy firme su interés político, por el afán de “volar con sus alas” como ella lo aduce voz en cuello e intentar ser candidata de otro Partido, al Gobierno de Tamaulipas, pero como Maki, ha dejado de atender las justas demandas del pueblo de Reynosa, a la edil, por su irresponsabilidad política, “le han venido dando tremendas tundas” hasta en las redes sociales, con lo que también se confirma que, “MAKI, LE SIGUE HACIENDO MUCHO DAÑO Al PAN y a REYNOSA” y por eso, hay quienes subrayan en plan tajante que, “la alcaldesa de Reynosa Dra. Ortiz Domínguez, “no dejará de ser mitómana y traidora”.

EN ESTE escenario, podré comentarles que, la Presidente Municipal de Reynosa Dra. Maki Esther Ortiz Domínguez, desde que empezó a disfrutar “las benevolencias que da el poder público y político”, esta mujer, cambió radicalmente, porque en primer lugar, se le olvidó regresar con la gente y atender sus reclamos y vaya que eso, a los doctora, es lo que menos le importa atender, cuya cuestión no la decimos nosotros, sino que lo muestran, los propios actos indignos adoptados por la edil de Reynosa.

EN CONSECUENCIA, les diré que “el engaño, la traición y la falacia”, son tres conceptos a los que se ha venido acostumbrando la alcaldesa de Reynosa Dra. Maki Ortiz, la que ahora, por lo que se dice de ella, entre su propia gente es que, “si del PAN no la apoyan”, cuando menos con la candidatura a Diputada Federal, “estaría viéndose arropada en otro partido”, pero eso ya no sería novedad, porque todo mundo sabe que Maki, es una contumaz traidora y verla contendiendo en otro partido, eso para ella, seria entrar en una faceta política más de esta señora que, “desconoce el concepto de la lealtad”.

ASÍ ES QUE, de ver a Maki en otra esfera política, eso sería la consecuencia de su desgaste electoral y por consiguiente, “estaríamos viendo a una alcaldesa congelada” porque la doctora, de “Ipso facto” YA NO ES GARANTÍA DE TRIUNFO, porque la edil Ortiz Domínguez, ha generado decepción y descredito entre la grey política y entre el contexto ciudadano reynosense y tamaulipeco.

Por hoy es todo y hasta mañana.

