T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

ALCALDESA PRESUME 5 MIL MILLONES EN OBRAS QUE, NO SE REFLEJAN EN LAS COLONIAS…!

X.-“DOCTORA MAKI, YA NO LE MIENTA A LAS FAMILIAS”, SEA HONESTA.

A PESAR de que la alcaldesa de Reynosa Maki Esther Ortiz Domínguez, hable, grite, blasfeme y hasta presuma, haber invertido 5 mil millones de pesos en obras en los últimos 4 años de su Gobierno, con esto “ELLA YA NO CONVENCE AL PUEBLO”, porque al ver, lo que es, “la triste realidad de Reynosa”, se plasman dos preceptos lamentables: “LA MENTIRA Y EL ENGAÑÓ”, consumado en perjuicio del pueblo que creyó y confió en ella. Pero como hoy que se acercan las tiempos electorales, MAKI UNA VEZ, MÁS, “se anda haciendo propaganda”, “intentando volar con las alas de Reynosa”, para buscar “seguir teniendo poder político”. Eso es lo que le interesa.

AHORA, si fuera cierto lo de todo el dineral que Maki, dice haber invertido en esta comunidad, “la ciudad estaría en condiciones maravillosas”, pero este municipio fronterizo, por cierto el más grande del estado, “ESTÁ ECHO GARRAS”, porque “en la mayor parte de las calles de las más de 500 colonias, “se refleja el claro abandono” a pesar de lo que presume la alcaldesa. Y por esta razón, “las familias que están decepcionadas, para los próximos comicios electorales, donde Maki llegue a participar, SIN DUDA, “le habrán de cobrar la factura”, porque la gente que vota, está convencida que “Maki, solo busca el beneficio propio y no el bienestar colectivo”.

EN LA CRUDA realidad de Reynosa, se tienen calles y avenidas destruidas, plagadas de baches”, “sin cordones, ni banquetas”, “falta de alumbrado público”, “no hay nomenclatura”, aparte de tener plazas públicas llenas de maleza, con bancas y juegos mecánicos destrozados, así como tamules y el parque lineal anzalduas, construido por PEMEX en claras condiciones de olvido, dejándose entrever que, Reynosa lejos de ser una ciudad limpia, que brille y ser ejemplo, en todos los rubros, “REYNOSA LUCE TIERROSA Y DESTRUIDA”, cuyo abandono, es la falta de seriedad y respeto con el que conduce la irresponsable alcaldesa, porque repito que, “en los hechos, no se reflejan los 5 MIL MILLONES de pesos” que Maki Ortiz, con bombo y platillo anuncia para lucirse y, naturalmente, hacerse propaganda, POR SU FUNDADO TEMOR “a quedarse sin poder y sin fuero político”, porque tiene unos pendientes millonarios, a los que por obviedad tendrá que responder.

LO INCONCEBLE e imperdonable es que Maki, a pesar de ser “una alcaldesa que disfruta el engaño, la mentira y la traición al pueblo de Reynosa”, sin recato alguno, “ya afila sus garras y su excelente oratoria”, para con la mentira, seguir convenciendo a las familias de esta abandonada ciudad “solo para que le den el voto”, porque si bien es cierto que, ha hecho obras de bienestar social en algunas colonias, también en cierto que, en la mayor de los núcleos poblacionales, HIZO PROMESAS QUE NO HA CUMPLIDO a carta cabal y ha dejado a miles de familias decepcionadas, porque la chihuahuense, “nomas se sentó en la principal silla municipal”, ya no volvieron a verla y cuando las familias quejosas y olvidadas, han querido verla en la Presidencia, ahí les informan que está ocupada o anda fuera de la ciudad, para no atenderlas.

Y SI MAKI ORTIZ, hace patente a la inversión de más de 5 mil millones de pesos en obras desarrolladas en la ciudad, esto tendrá que “comprobarlo con hechos y no palabras”, porque con estas millonarias inversiones, REYNOSA, en mi punto de vista “debería tener una imagen distinta y no la de claro abandono” en el que se encuentra la ciudad. Porque repito y reitero que, “las obras de alto monto”, anunciadas por la Doctora Maki Esther Ortiz Domínguez, deberían reflejarse hasta en los más recónditos lugares de la ciudad. Y lo triste es que, “la mayoría de las colonias” carecen de los más elementales servicios públicos, Y aun así, en plan irresponsable la mitómana alcaldesa, busca desesperada, llamar la atención y encontrar que algún partido político la tome en cuenta y la patrocine, para la siguiente ronda electoral del 2021.

SRA. PRESIDENTE Municipal, Dra. Ortiz Domínguez, SINCERAMENTE, “NO ES JUSTO”, que usted le siga MITNIENDO, principalmente, A LAS FAMILIAS HUMIDLES de esta ciudad, ciudad que “a ud, le ha dado mucho”, porque todo mundo sabe que, vive placenteramente, en sector exclusivo en suelo americano, y si no hay quien o quienes, le informen o le hagan saber la lamentable verdad de Reynosa, SERÍA BUENO vaya a las colonias populares, (a donde usted no ha ido o no quiere ir) donde la inmundicia y la promiscuidad social prevalecen en grado superlativo, “CUYOS FOCOS DE INFECCIÓN” son el negativo reflejo de este pueblo que, usted presume tenerlo como ciudad de primer mundo. Pero RECUERDE Sra. Maki Ortiz que, “la mentira prevalece mientras la verdad aparece”. Y por tanto “SEA HONESTA DOCTORA, ya no le mienta a las familias”.

Po hoy es todo y hasta mañana.

