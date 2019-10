ALEJANDRO BOZZO DÍAZ DURÁN ESTUVO EN TAMAULIPAS

HIPÓDROMO POLÍTICO

POR CARLOS G. CORTÉS GARCÍA

Al aspirante a la dirigencia nacional de MORENA le han entregado muchos Doctorados Honoris Causa más los que le faltan, por lo menos 3.

Adela Torres Grimaldo, desleal empleada del Congreso sostenida por Ramiro Ramos Salinas

José Eduardo Charles Ávalos, titular de Recursos Humanos del ISSSTE se ha enriquecido más de la cuenta

Otro tiroteo dominical, ahora en Kansas. Dos mexicanos murieron

Betico Valdez Richaud: “Si quieren correrme del PRI…”

Guillermo González García ¿ayudando a “El Bronco” en Nuevo León?

El tema del fin de semana fue, sin duda, la presencia del consejero de MORENA, senador suplente del Senador Ricardo Monreal, que dicho sea de paso eso y nada es nada, y aspirante a la dirigencia nacional de MORENA, Alejandro Bozzo Díaz Durán, quien vino a Tamaulipas a recibir un doctorado Honoris Causa, a lo que el petulante político dijo que “es uno más de los doctorados que ha recibido” y que tiene “pendientes” por recibir tres más. Hágame usted el favor.

Y era lógico que a Rojas Díaz Durán se le comparara con la presentadora de televisión, la peruana Laura Bozzo, quien recientemente recibió un doctorado Honoris Causa por el que pagó 30 mil pesos como “donativo” al Claustro Académico Universitario, al ser uno de los requisitos para recibir el título de Doctorado Honoris Causa, de acuerdo con el vocero del Consejo Doctoral Mexicano.

El vocero del Consejo, Francisco Javier García Ramírez, expuso que eso evidencia que existe un “mercado negro” para otorgar nombramientos por parte instituciones educativas que, como el caso del Claustro Académico Universitario, carecen del Registro de Validez Oficial de Estudios y otorgan títulos de doctorado derivado de un donativo.

García Ramírez llamó a la Secretaría de Educación Pública a normar al respecto, a fin de que el grado de Doctorado no sea demeritado por parte de instituciones sin facultades legales para entregarlo y adelantó que analizan la posibilidad de denunciar penalmente al Claustro Académico Universitario y a los diputados locales de Morena que promovieron el nombramiento Bozzo, que además se realizó en un recinto como el Congreso local de la Ciudad de México.

El caso es que Alejandro Bozzo Díaz Durán dijo que “varias Universidades, entre ellas una de Chiapas, quieren entregarme el Doctorado Honoris Causa”. Y me queda claro que el morenista está buscando reflectores, legítimamente o no, esa es otra historia, pero me parece que lo que la gente quiere, son campañas respetuosas y sin estridencias.

El problema del Movimiento de Regeneración Nacional, de MORENA, es que se están dando hasta con la cubeta.

Bozzo Díaz Durán anunció en el Hotel Paradise el pasado viernes que denunciará ante el INE y las instancias que deben vigilar los temas electorales, al alcalde de Ciudad Madero, Adrián Oseguera Kernion, al Delegado Federal en Tamaulipas, José Ramón Gómez Leal, el JR, y a la ex presidenta del Consejo de MORENA, Bertha Luján, y aspirante a la dirigencia nacional de ese partido, por el uso de recursos públicos para la campaña de Luján.

Y yo sigo insistiendo en mi teoría de que si, será Bertha Lujan la próxima dirigente nacional de MORENA, por cuatro circunstancias, que le comento a continuación: primero, Bertha Luján es el personaje más cercano a quien manda en las filas del Movimiento de Regeneración Nacional, ya sabe usted quien; segundo, el tema de la condonación de impuestos a la actual dirigente Yeidckol Polevnski, no cayó nada bien en la principal oficina de Palacio Nacional; tercero, quien manda galleta en MORENA a nivel nacional sabe que poner todos los huevos en una sola canasta -la de Ricardo Monreal- quien ya tiene la coordinación de MORENA en el Senado y la mesa Directiva del Senado, puede ser peligroso; y cuarto, la campaña de Alejandro Bozzo Díaz Durán ha sido confrontativa de todos contra todos: lo mismo se pelea con los de adentro que con los de afuera y, para nadie es un secreto, que Díaz Durán, ha sido puesto en ese camino por el ex gobernador zacatecano.

Insisto, Alejandro Bozzo Díaz Durán sólo está participando, pero de ahí a ganar hay muuuuuuuuuucha diferencia. De ahí que al interior de MORENA ya se habla del movimiento TUCAR: Todos Unidos Contra Alejandro Rojas.

1. Finalmente, por los pasillos del Congreso se comenta fuerte y bajito que la secretaria Adela Torres Grimaldo, quien en la época de Ramiro Ramos Salinas hacía y deshacía a su antojo en el Palacio Legislativo, se ha vuelto a salvar en esta nueva legislatura y ya no saben sí reír o llorar.

Resulta que cuando llegó Carlos “Chito” García a presidir el Congreso la dejó como su secretaria en la Junta Coordinación, con menos poder del que tenía con Ramiro, claro, pero mantuvo sus beneficios y prebendas como ganar 45 mil pesos de compensación mensuales que le había dejado el priista neolaredense y no pasó nada.

Pero no son nuevos los trafiques y filtraciones de esta señora Torres Grimaldo, quien ha sido sorprendida en varias ocasiones tomándole foto a los acuerdos de los legisladores, y a otros documentos calificados como “Top Secret”, los cuales ha venido filtrando y vendiendo al mejor postor, bajo la premisa de que lo que gana en el Congreso no le alcanza para nada. Hágame Usted el re carambas favor.

Ahora, con la renovación de diputados, se comenta en radio pasillo del Congreso que la “muy poderosa” secretaria Adela Torres, protegida del priísta Ramiro Ramos Salinas, y quien ha metido a trabajar al Congreso a toda su parentela, en esta ocasión se protege bajo las enaguas del diputado Javier Garza Faz, debido a que se dio cuenta que al diputado Gerardo Peña Flores no podría manipularlo para mantenerse el poder legislativo.

Así que, muy camuflajeada, muy “horonda”, como dirían en mi pueblo, Adela Torres Grimaldo se ubicó en la oficina del legislador reynosense gracias a que conoció a su hermano, Rigo Garza, cuando estuvo como diputado por el PRI en aquellas épocas en que todo se podía y no pasaba nada.

Urge pues que alguien haga algo para poner de patitas en la calle a esta señora quien, además del jugo$o $alario que devenga, gana sus extritas filtrando y vendiendo documentos confidenciales gracias a su amistad con Ramos Salinas. Y pregúntome yo: “¿No podría darsele el puesto a una persona confiable y profesional? ¿Y el dinero no se podría ocupar en cosas mejores que pagar por traiciones?

2. Y hablando de traidores, le cuento que José Eduardo Charles Avalos, quien está al frente del departamento de recursos humanos de la delegación estatal del ISSSTE, a cargo del Lic. Ariel Gámez Cruz, es una verdadera fichita.

Resulta que “Pepe” el de Recursos Humanos es un personaje que inexplicablemente se ha enriquecido, ofensivamente, a su paso por la delegación del ISSSTE, gracias al apoyo de su amigo, el corruptísimo Juan Guillermo Mansur Arzola, quien durante su primera incursión como delegado del ISSSTE en el 2005, lo nombro jefe del departamento de Finanzas, donde hicieron pingues negocios con la creación de empresas de ellos, pero con el nombre de terceras personas.

En ese tiempo los trabajadores hicieron denuncias ante los medios de comunicación y ante la Secretaría de la Función Pública, pero, inexplicablemente, no sucedió nada.

En 2007, Mansur Arzola dejó la delegación estatal y Charles Avalos fue retirado de la jefatura de finanzas, regresando a su base sindical, donde permaneció hasta que el año 2017 cuando, siendo titular del ISSSTE por segunda ocasión Juan Guillermo Mansur Arzola, nombró a Eduardo Charles Avalos como jefe del departamento de recursos humanos, y quien, con la anuencia del Secretario del sindicato del ISSSTE, el tampiqueño José Eduardo Hernández Ortiz, realizaron turbios negocios con la bolsa de trabajo y la venta de plazas en la delegación estatal.

Esta situación generó molestia entre la base trabajadora que decidió manifestarse y denunciar la corrupción ante los medios de comunicación el pasado 20 de mayo en esta capital.

Ahí, los trabajadores pidieron la destitución del jefe de recursos humanos del ISSSTE, José Eduardo Charles Avalos, mostrando pruebas contundentes de una dictaminación de plaza que no cumplía con los requisitos, además de serias irregularidades en la asignación de plazas a familiares, y la venta de estas. Claro que todas estas irregularidades se dieron a conocer al titular de la secretaria de la Función Pública, de quien dicen los trabajadores, está bien arreglado con este tipo de tranzas del funcionario federal del ISSSTE, José Eduardo Charles Avalos.

Hay más, mucho más pus, que está brotando de la delegación Tamaulipas del ISSSTE, en donde pocos se enriquecen con el trabajo y el esfuerzo de muchos. Esta historia tiene más capítulos, pero todos esos datos los daremos a conocer en futuras colaboraciones para que, las autoridades federales del ISSSTE, sobre todo el Director General del Instituto, Luis Antonio Ramírez Pineda, tome cartas en el asunto y, aplicando la Ley, pongan de patitas en la calle a este abusivo del presupuesto y le finquen responsabilidades legales porque, reitero, no se vale que haya quienes abusen de la buena fe de los ciudadanos para enriquecerse sin medida.

3. Lamentablemente, dos mexicanos murieron este domingo durante un tiroteo, otro más, ocurrido esta madrugada en Kansas, Estados Unidos. Así lo confirmó el canciller mexicano, Marcelo Ebrard a través de su cuenta de Twitter @m_ebrard.

Los hechos ocurrieron en el bar Tequila KC, en Kansas City, alrededor de la 1:27 horas de este domingo. Al menos nueve personas recibieron disparos durante el tiroteo, de las cuales cuatro murieron. La Secretaría de Relaciones Exteriores lamentó lo ocurrido, pero lo importante es que el Gobierno de los Estados Unidos revise el tema de la venta de armas para evitar que sigan ocurriendo estas tragedias que enlutan hogares de norteamericanos y de inmigrantes.

4. Le platico que Humberto Valdez Richaud, ex alcalde de Reynosa, envió una misiva al delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PRI en Tamaulipas, José Luis Garza Ochoa, en donde le recuerda que él es priísta desde hace 41 años, y entre los cargos que ha ocupado están el de oficial mayor de las juventudes revolucionarias, delegado del PRI en casi todos los municipios de Tamaulipas, Diputado por mayoría relativa en dos ocasiones, presidente municipal de Reynosa entre 1999 y 2001, y candidato a presidente municipal de Reynosa en 2004.

También, ha sido representante del H. Congreso del Estado en la conferencia binacional de Diputados Fronterizos México-Estados Unidos, Presidente-Consejero de la COCEF, que es el organismo binacional México-Estados Unidos para autorizar proyectos de inversión gubernamental para ambos lados de la frontera, y ha sido el único Tamaulipeco hasta la fecha con esa representación, Secretario en tres ocasiones en diferentes Gobiernos locales, enviado del Comité Nacional del PRI a varios Estados de la República, entre otros muchos puestos.

Pues bien, en la misiva. Valdez Richaud, “Betico” para sus amigos, señala que para él no es raro que lo hallan borrado del Consejo Político Estatal del PRI, como ya lo habían mencionado, toda vez que ha sido el único o de los únicos que han señalado a Egidio Torre Cantú como la persona que se ha encargado de acabar con el PRI en Tamaulipas (hasta la fecha).

Asimismo, “Betico” ha sido de las voces 1ue ha señalado en varias ocasiones a la presidenta del PRI tamaulipeco, Yahleel Abdala Carmona, por su ineficaz desempeño al frente del Comité Directivo Estatal, y la prueba -asegura Valdez Richaud- está en cómo estamos con posiciones político-electorales, en el suelo, y a punto de perder el registro.

Cuando el reynosense fue dirigente estatal del Movimiento Territorial propuso consejeros políticos estatales al Comité Directivo Estatal, aduciendo que los que estaban en funciones no conocían el Movimiento Territorial, ni conocían el PRI, todos -los 25 consejeros- eran gente de primer nivel en el gobierno de Egidio Torre Cantú, propuestos por el y no cambiaron a ningún consejero.

Asimismo, acusa Betico que la presidenta Yahleel y algunos de los prospectos a presidentes del CDE, no se cansan de acusarme ante todos “de que por sus pantalones me van a correr del PRI”.

No podemos olvidar que el Movimiento Territorial bajo el mando de “Betico” creció de 7325 miembros a 94,376 en tan solo 3 años y asegura que “no hay quien tenga más presencia que un servidor en territorio en el Estado”.

Y vuelve a acusar: “no trabajé para los candidatos a diputados locales del PRI en el pasado proceso local de (2019) porque a muchos ni los conocía, los pusieron Egidio Torre y Yahleel Abdala, no lo platicaron con la base priísta, simplemente los impusieron y ahí está el resultado”.

Por cierto, la foto en la que estoy en una reunión en Camargo Tam. fui invitado por un miembro destacado priísta (muy allegado a la presidenta del CDE del PRI), a una reunión de 15 personas, ahí llegó el ahora diputado local, fue solo media hora, (la presencia de un servidor en esa reunión causó mucho alboroto, se ve que tenían miedo).

Humberto Valdez Richaud asegura que “apoyé abiertamente a Ivonne Ortega Pacheco -y lo volvería a hacer-, lo que me causó grandes problemas con la presidenta del CDE de Tamaulipas -Yahleel- quien fue una de las coordinadoras de la campaña de Alejandro Cárdenas a la presidencia nacional del PRI”.

Y remata la misiva: “delegado… por si no le han comentado, después le mostraré yo como le hicieron para obtener casillas en O (cero), para Ivonne y casillas donde votaron más del número de boletas que enviaron para tal efecto. Estoy a sus órdenes y seguiré señalando los muchísimos errores de los dirigentes o quienes se sienten dueños del PRI en Tamaulipas”.

Y en una posdata, Valdez Richaud señala: “si quieren correrme del partido, está una Comisión de Justicia Partidaria en el CEN del PRI y no hay ningún CDE del PRI que tenga esa facultad”.

Duro. Nomás le faltó agregar un “se vale sobar” dirigido a la presidenta del Comité Estatal del PRI, Yahleel Abdalá Carmona, quien aseguran que ya se va del partido, por fin, porque le hizo mucho, muchísimo daño, a tal grado que está a punto de perder el registro porque las prerrogativas quedaron en su mínima expresión. Ineficiencia e ineficacia es todo lo que Yahleel aportó a ese partido a su paso por la presidencia.

5. Por cierto se asegura que el ex Coordinador de Comunicación Social del Gobierno del Tamaulipas, Guillermo Martínez García, le vendió al Gobernador de Nuevo León, Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón “El Bronco” que él, y sólo él, podría sacarlo de los problemas en que se encuentra metido. ¿Sí? ¿Será? Mmmmmmmm. Ya veremos. Por lo pronto dicen las malas lenguas de las buenas personas que “El Bronco” no es “tan genero$o como lo fue Egidio Torre Cantú.

