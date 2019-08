T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

ALGUNOS PARTIDOS SON MALOS, POR SUS MALOS POLÍTICOS.

LO QUE ayer me pareció una lamentable incongruencia, fue la declaración que el regidor de Movimiento Ciudadano en Victoria GERARDO VALDES, hizo ante un colega de la capital tamaulipeca, respecto a los partidos, culpando éste, con marcada ligereza a los organismos políticos, de los que dijo “están desprestigiados” y hasta en cierto punto, tiene razón, pero diría yo, que, los esencialmente desprestigiados, “son la mayoría de los políticos” que, en plan preponderante hacen uso y gala de los partidos, para ocupar cargos públicos de elección popular y amasar fortuna, como muchos lo han hecho y ejemplos tangibles de ello, son los ex Presidentes dela República Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón Hinojosa, Vicente Fox Quezada y Ernesto Zedillo Ponce de León. Por citar algunos.

PORQUE estos ex mandatarios mexicanos, desde que “salieron de la Presidencia”, en su privacidad, “viven a todo lujo, claro con el dinero del pueblo”, cuyos recursos debieron llegar a las familias proletarias, pero estos malos políticos que, hemos padecido allá en los Pinos y ahora en Palacio Nacional, lejos de derramar los miles de millones de pesos en los programas sociales, “se los agenciaron como si fueran de su propiedad”. Y el actual sexenio de la Cuarta Transformación de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, a juicio de analistas políticos y de personajes con amplia solvencia moral, coinciden en que, “AMLO y su gente no cantan mal las rancheras” en este rubro, porque tanto, han venido pregonando combatir la corrupción y la impunidad, pero lo malo es que contra los corruptos que, ya han detectado en dependencias federales, “no han hecho nada en lo legal o judicial”, porque a estos, “no los han tocado ni con el pétalo de una flor”. Y si no, pues “hay que preguntarle esto al Presidente”, para que diga: ¿porque no ha actuado contra su antecesor?.

LO QUE en mi punto de vista sería sensato, cauto y metódico es que, ya no haya tantos partidos, porque una gran parte de estos, “no aportan nada favorable al pueblo de México” y lo malo es que estos organismos políticos, si le cuestan mucho al erario público de la Federación a través del INE; detalle en el que, creo y considero que, los senadores y Diputados Federales, deberían interceder, para que, “se obre por eliminar” a estos partidos y a los actores de los mismos, para que se vaya acabando con la enorme gama de gandayas que, en tales organismos, “han encontrado su modus vivendi y oprandi”. Pero tengan la certeza que, nadie hará algo, para cortar de tajo este daño a la nación y al pueblo mexicano.

POR EJEMPLO, tenemos actualmente Senadores y Diputados Federales de partidos obsoletos, como Encuentro Social que ya perdió su registro, así como el Verde Ecologista, el Panal y otros más, los que tienen en su agrupación a actores de muy baja calidad política, sin olvidar a los del PRD, cuyo gremio solo sirve “como trampolín” para muchos de los participantes, que buscan escalar a espacios públicos, donde obtener ganancias económicas preponderantes, como actualmente lo observamos en las Cámaras Alta y Baja. Cuyos legisladores “son un verdadero lastre social”, porque más que servir, “se dedican a navegar en favor de la corriente” y “hacerla de agachones”, para, naturalmente, evitar tropezarse con quien manda en el país y ser objeto de la venganza política. Y mientras tanto, “al pueblo, seguir dándole atole con el dedo”, esa es la cruda realidad.

PERO LO que, si me pareció sensato de parte del regidor victorense de Movimiento Ciudadano GERARDO VALDES, es que éste, con gran valor moral y tal vez hasta con vergüenza, reconoce y acepta que “como integrantes del cabildo en el municipio victorense”, les ha faltado respaldar a los ciudadanos, “cargándose a favor” de lo que diga el ultra-mega-tranza alcalde de la capital estatal DR. XICO GONZÁLEZ URESTI, al que, “lejos de meter en cintura”, le permiten y toleran que este de manera contumaz, siga haciendo lo que le dicte su conciencia, “como el gastarse mucho dinero” en salarios, compensaciones y demás canonjías y beneficios para varios de sus familiares, de cuyo tema aquí hemos venido dando amplia cuenta.

Y LO MALO en esta gama de corruptelas, es que el Presidente del Congreso del Estado, el Neolaredense GALFIRO SALINAS MENDIOLA, se ha mostrado indiferente, convirtiéndose de “Ipso facto” en cómplice en esta clase de temas de corrupción e impugnad. Y a quien por esta razón deberemos abordar, para preguntarle, porque no actúa en consecuencia en el caso Victoria, “salvo que, “EL DIPUTADO GLAFIRO, SEA COMPADRE O PILMAMA” del trampa Presidente Municipal victorense DR. XICO GONZÁLEZ URESTI, ¿verdad?.

PARA FINALIZAR, es importante cometerles que, “ya no debe haber muchos partidos” para que el Gobierno Federal, ya no gaste harta lana en favor de los vivales políticos que, repito y reitero, utilizan a tales organismos políticos, “para el beneficio propio y no para el bien colectivo”, ¿Ustedes que opinan?.

Por hoy es todo y hasta mañana.

