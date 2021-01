EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

Alianzas

Las opiniones disienten –todo depende del ángulo desde el que se observe–, pero analistas que pasaron sus mejores años en instituciones oficiales dedicadas a examinar conductas públicas, coinciden en que, de cara a las elecciones de junio, una alianza coyuntural entre al gobernador CABEZA DE VACA y la Alcaldesa de Reynosa, MAKI ORTÍZ, es invencible.

Es decir, la fusión de las dos estructuras de operación política para apuntalar a los candidatos del Partido Acción Nacional, generará fórmulas ganadoras en la elección concurrente.

Así de simple.

A escasas horas de que la dirigencia estatal del PAN revele su lista oficial de candidatos, el panismo de Reynosa disiente entre dos opciones para la Sucesión Municipal. Pero, sea uno u otro el elegido para disputar el Ayuntamiento de la ciudad más importante de Tamaulipas, la sola fusión de las estructuras del gobernador CABEZA DE VACA con las de la Alcaldesa MAKI ESTHER ORTÍZ DOMÍNGUEZ, previsiblemente generará victorias electorales.

En esa apreciación coinciden analistas apartidistas que trabajaron años en esferas de gobierno dedicadas a la observación y al espionaje.

Otra es, por supuesto, la opinión de quienes ven el panorama desde las filas opuestas.

Un sondeo de opinión entre activistas de Morena y observadores que analizan el escenario político desde un espacio neutral, concuerda en que el candidato guinda para la alcaldía de Reynosa será el sicólogo ARMANDO ZERTUCHE ZUANI, dada su trayectoria, su experiencia política, sus vínculos con los sectores sociales y productivos de la ciudad y, por supuesto, su relación con el liderazgo del Movimiento de Regeneración Nacional.

Por el PRI, ya se dijo, el candidato será BENITO SÁENZ BARELLA.

¿Cuál resultado percibe usted que arrojarán las urnas, si ZERTUCHE y BENITO enfrentan a un candidato apuntalado por las estructuras conjuntas del Gobernador y la Alcaldesa de Reynosa?

Algo similar se observa ya en Nuevo Laredo, donde una estrategia innovadora y audaz se apresta a la victoria, aprovechando la obra y el trabajo político del Alcalde, ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR, quien al igual que la alcaldesa de Reynosa MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ, será candidato a diputado federal por el I Distrito para “jalar” votos a favor de sus compañeros de fórmula.

Allí también el PRI, como lo hizo en Reynosa y lo hará en Tampico, postulará puros “pesos pluma” a las Alcaldías, pues en Nuevo Laredo nominará para la Alcaldía a CRISTABELL ZAMORA, mientras que en Tampico –ahora sí que desempolvará— a la ex Procuradora de TOMÁS YARRIGTON, MERCEDES DEL CARMEN ‘Paloma’ GUILLÉN VICENTE, quien con su personalidad de “perdona vidas” y su arrogancia será echada del Puerto jaibo dado que, como legisladora federal, se convirtió en una “diputada golondrina”, pues nunca regresó a su distrito.

En Río Bravo el PRI no requirió negociaciones de ningún tipo, pues optó por ALFREDO CANTÚ para la Alcaldía.

ALFREDO podría ganar la elección, siempre y cuando el PAN no postule a RAUL GARCÍA VIVIÁN.

Si el PAN decide, como se prevé, por la diputada ROXANO GÓMEZ PÉREZ, ALFREDO CANTÚ ganará la elección, pues Roxana tiene muchos enemigos afuera y adentro del PAN, de modo que el dineral que está gastando para comprar simpatías no le servirá de nada, pues detrás de ALFREDO hay una sociedad compacta y unida que buscará sacar adelante a este muchacho, hoy por hoy presidente del Comité municipal del PRI.

Y, en efecto, lo que no logró su suegro, ZACARÍAS MELHEM KURI, lo alcanzará el yerno.

Eso júrelo.

En Matamoros, el PRI postulará, como se lo dijimos aquí hace meses, al dirigente estatal del sector popular, PEDRO LUIZ CORONADO, quien pese a su intensa campaña de promoción preelectoral, no las tiene todas consigo, si considera que el Alcalde MARIO LÓPEZ buscara su reelección y que el PAN le pondrá enfrente a la diputada IVETT BERMEA, quien podría ganar la elección municipal, de no ser por su consorte.

Pero bueno, a reserva de ampliar este análisis deje decirle que bajo el liderazgo estatal de EDGAR MELHEM SALINAS, este domingo el PRI volverá a a sus viejos tiempos de la batucada y la matraca, con el registro de su primer bloque de aspirantes a la alcaldía.

MAKI ABRE REGISTRO DE

BECAS ESCOLARES 2021

Vuelvo a Reynosa para compartirle que el Gobierno Municipal dio inicio al registro en línea del Programa Municipal de Desarrollo Social en Becas Escolares 2021 por 150 Millones de Pesos, este jueves 7 de enero, recibiendo a los deportistas y los estudiantes de arte, en el enlace www.reynosa.gob.mx/becasmunicipales

Este viernes 8 y el sábado 9 de enero están designados para registro de los alumnos de preescolar, de quienes su padre o tutor deberá tener a la mano, completos y escaneados, los documentos que indica la Convocatoria, para lograr la aprobación de la Beca.

«La educación es la base del desarrollo de cualquier pueblo, junto con la salud, por eso con el Cabildo, que ha sido responsable, enfocamos nuestro presupuesto en el desarrollo humano, porque esa es la verdadera riqueza que tienen las ciudades, que tiene el país y que tiene el mundo», dijo la Alcaldesa, a nombre del Municipio, durante el evento inaugural.

-Todos los aspirantes cuentan con 24 horas para hacer su solicitud, únicamente en el día que la Convocatoria indica. –

Los estudiantes que ya obtuvieron una Beca pueden volver a solicitarla, cumpliendo con los requisitos, al igual que los nuevos aspirantes, y conservando la misma tarjeta bancaria, para seguir recibiendo en ella el apoyo económico del Municipio, ya que esta es insustituible.

El Gobierno de Reynosa pide a los solicitantes ingresar con puntualidad el día que corresponde a su nivel educativo, para evitar que el sistema los bloquee perdiendo su oportunidad y causen retraso a otros aspirantes al Programa de Desarrollo Social en Becas Escolares 2021.

DIF IMPULSA DETECCIÓN

DE CÁNCER EN PRÓSTATA

El Sistema DIF Reynosa, a través del área de la coordinación de salud, invita a los varones mayores de 50 años a la campaña gratuita de prevención contra el Cáncer de Próstata.

La coordinadora del área de salud del DIF Reynosa, Doctora, CYNTHIA BERRONES, exhorta a los varones a que agenden una cita a los números 89 93 18 55 36, 899 923 04 32 y 899 923 05 47, para que personal del área de salud les indique la hora y el día para que les realicen la prueba sanguínea.

Destacó la importancia de que los hombres aprovechen esta campaña gratuita, que se prolongará hasta el próximo mes de mayo, ya que la detección temprana permite luchar oportunamente contra esta enfermedad.

DESAZOLVA COMAPA

DRENAJE EN VILLA ESMERALDA

A propósito de Reynosa, el acumulamiento de basura, grasa, aceite y desechos de cualquier tipo, provocó que la red de drenaje sanitario en el Fraccionamiento Villa Esmeralda colapsara, derivando en el desborde de agua residual en tramos de una vía.

Vecinos de la calle Cristal 1 del mencionado fraccionamiento, presentaron diversos reportes ante el Centro Integral de Atención Ciudadana (CIAC), de la COMAPA Reynosa, los cuales fueron atendidos por cuadrillas del área operativa del organismo.

JESÚS MA. MORENO IBARRA, gerente general de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, manifestó que con apoyo de una unidad Vactor, trabajadores se dieron a la tarea de sondear y desazolvar los pozos de visita de este sector, de donde extrajeron desechos de todo tipo, así como grasas y basura.

“Nosotros como organismo estamos trabajando y haciendo lo que nos corresponde, pero es necesario que la ciudadanía también nos apoye, no arrojando grasas, aceites o cualquier tipo de desechos por las coladeras o en el sanitario, ya que sabemos que todo esto provoca taponamientos en los conductos”, dijo el gerente.

VITAL, ATENDER COVID

DESDE EL PRIMER SÍNTOMA

Mientras que en Nuevo Laredo, el gobierno municipal a través de la Dirección de Salud, exhorta a buscar ayuda y orientación médica ante los primeros síntomas de Covid-19, pues la atención oportuna es vital para salvar vidas.

JAIME EMILIO GUTIÉRREZ, director de Salud Municipal, mencionó que lamentablemente las personas que perdieron la vida a causa del Coronavirus en los últimos días, fue porque dejaron pasar la enfermedad hasta una semana sin tratamiento o atención médica.

“Hacemos un llamado para que no se esperen a tener 7 días con problemas respiratorios. Se inicia con fiebre, dolor de garganta, escurrimiento nasal, dolor de cuerpo; ante estos síntomas llamar a las Líneas COVID-NLD o busquen a su médico, la atención oportuna es vital”, reiteró.

El médico destacó que un paciente con el virus activo por 7 u 8 días que se presenta en un hospital con niveles de oxigenación por debajo de los 60, tiene pocas esperanzas de sobreponerse, comparado con aquel que recibe medicación en los primeros días.

“Son pacientes que al llegar al hospital van a sobrevivir 24 horas, llegan en su etapa final, y no es porque el virus sea más agresivo, simplemente no recibieron la orientación ni medicamentos para fortalecer su sistema. No nos dan tiempo de colocar oxígeno, anticoagulantes ni medicinas que los ayuden a combatir el Covid”, agregó.

Con las recientes festividades de diciembre, se registró un repunte de casos y decesos por el virus en la ciudad, lo que mantiene a los hospitales con un 80 por ciento de ocupación por esta enfermedad, por lo que las autoridades municipales hacen un llamado a reforzar las medidas sanitarias y resguardarse.

ABREN SÁBADO AL

PAGO DE PREDIAL

En Matamoros, por cierto, con el propósito de que la clase trabajadora también reciba los beneficios de bonificación del 15 % en el pago del impuesto predial, el Gobierno Municipal informa que este sábado los módulos de cobranza abrirán sus ventanillas de atención a los contribuyentes.

En los módulos de cobranza instalados en la tesorería municipal y en los diferentes módulos de cobranza, también se aplicará la condonación del 100 % de los recargos a aquellos contribuyentes que tengan adeudos.

Las cajas de la tesorería municipal ubicadas en la Presidencia Municipal, atenderán a los contribuyentes en un horario de 9:00 a 13:00 horas, esto, con el propósito de que toda aquella persona que no pueda acudir a pagar su contribución durante los días hábiles de la semana, lo pueda hacer este sábado.

En las oficinas de la Junta de Aguas y Drenaje de Matamoros ubicadas en la avenida Roberto Guerra, el horario de atención este sábado también será de 9:00 a 13:00 horas, en tanto que en los ubicados en Walmart y en la Galería Jaime Garza Salinas, ubicada en el Parque Olímpico se atenderá a los contribuyentes de 8:00 a 17:00 horas.

De acuerdo a la autorización del Cabildo de Matamoros, los contribuyentes que estén al corriente en sus pagos recibirán las siguientes bonificaciones: 15 % pagado en enero; 12 % en febrero; 8 % en marzo y 6 % en abril.

Para los contribuyentes que tengan adeudos recibirán el beneficio de condonación de recargos: 100 % pagando en enero; 90 % pagando en febrero y 80 % pagando en marzo.

CHUCHO: “CON APOYO DEL

GOBERNADOR, TAMPICO CRECE”

Vuelvo a Tampico para mencionar que el Presidente municipal CHUCHO NADER aseguró que con el respaldo del Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, se continúa con la transformación de la ciudad y el mejoramiento de la red vial, esto luego de constatar el avance en los trabajos de pavimentación que se llevan a cabo en las colonias Francisco Javier Mina y ampliación Laguna de la Puerta.

El jefe edilicio puntualizó que la pavimentación de calles es una tarea prioritaria de su administración, y subrayó que durante el presente año se tiene contemplado un amplio programa de obra pública que incluye la modernización de más vialidades y el mantenimiento a las principales avenidas y ejes viales.

«En materia de pavimentación, seguimos trabajando en distintas colonias para ampliar la conectividad y mejorar la calidad de vida de la población, y para ello contamos con el valioso respaldo del Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, quien comparte nuestro propósito de garantizar un mayor desarrollo urbano que genere bienestar a todas las familias», dijo.

CHUCHO NADER estuvo en primer término en la calle Vicente Guerrero de la colonia Francisco Javier Mina, donde con recursos del Gobierno del Estado se realiza la reposición de las redes hidrosanitarias, para posteriormente iniciar los trabajos de pavimentación en esta importante vialidad entre las calles Francisco I. Madero y Puebla.

UAT PRESENTA 30

CORTOMETRAJES

Por último, más de 30 cortometrajes fueron presentados en la Edición Número 34 de la Muestra de Cortometraje Experimental de Cine Digital, denominada “Emoción-Arte: valores y emociones en corto”, organizada por alumnos de la Licenciatura de Ciencias de la Comunicación (LCC) de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales en Tampico (FADyCS) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT).

En transmisión vía streaming por la fan page de Facebook y del canal de YouTube del laboratorio de cine digital de la FADYCS, se dio a conocer el trabajo de cortometrajes de los jóvenes universitarios.

En esta ocasión la muestra se presentó de manera digital, pues los cortometrajes fueron realizados por los alumnos desde sus hogares durante el confinamiento y respetando las medidas sanitarias de protección, demostrando así sus capacidades y creatividad, así como su dedicación y voluntad.

En la elaboración de los cortometrajes participaron alumnos de los tres grupos de séptimo semestre de LCC, cuyo trabajo abarca las categorías de ficción, documental y por primera vez de animación por stop-motion; mostrando a la sociedad el rendimiento y la superación académica de los estudiantes universitarios.

Por hoy es todo, nos leemos el lunes.