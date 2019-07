PRESENCIA

ANA LUISA GARCÍA G.

< Alito estará en Tamaulipas el jueves próximo

< Competencia interna, revigorizará al PRI

< La jauría sobre Yeidckol Polevnsky

1.- Al margen de qué fórmula, resulte ganadora en la elección interna de priistas para designar Presidente del Comité Ejecutivo Nacional, las campañas que vienen desarrollando las dos únicas fórmulas que sobreviven en la competencia, es una oportunidad para incentivar a la militancia, a la que aún le es leal al partido e intentar rescatar a los prófugos de la debacle.

Si las fórmulas que integran Alejandro Moreno Cárdenas y Carolina Biggiano Austria y la que encabeza Ivonne Ortega Pacheco y Encarnación Alfaro lograran en conjunto una votación de cuando menos 5 millones de votos, esto representa el 75 % de la militancia en el país que reconoce el INE para el PRI y que es de 6 millones 644 mil personas.

Si esa militancia hubiera asistido a votar llevando a otros 4 familiares o amigos, el PRI hubiera tenido en 2018, más de 30 millones de votos, por lo tanto es una militancia inactiva o que dejó de serlo, y esta es la oportunidad para que sin simulaciones registren las dimensiones de su auténtica base, eso es a nivel nacional, pero en Tamaulipas donde se precian de tener más de 300 mil de los que no llegaron a 90 mil los votos del pasado 2 de junio, nos arrojará una radiografía de cómo se encuentra realmente el instituto político.

¿Dónde están los exalcaldes de los últimos 30 años?, igualmente exdiputados locales y federales, ex regidores y exfuncionarios administrativos de los gobiernos estatales y municipales. Es un mundo de gente que en algún momento disfrutó de las mieles de la generosa nómina y del confort que da el poder.

Ese es el verdadero beneficio que el partido puede obtener de este proceso electoral interno en aras de revivir, como el Ave Fénix de entre sus cenizas, para recomponer su imperio.

Pero el paso histórico que tiene que dar con la mayor firmeza posible, será en las elecciones internas del próximo 11 de agosto, un proceso donde de acuerdo a los resultados en las urnas podrán relanzar y vigorizar al PRI.

2.- En torno a la agenda de Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas y Carolina Biggiano de Moreira, le puedo comentar que estará en Tampico y Victoria el próximo 18 de julio, aun no se definen horarios, tampoco la sede en el caso del puerto, pero en esta capital el evento tendrá lugar en el estacionamiento del Comité Directivo Estatal, en ambos casos sostendrá conferencia de prensa.

También se examina la posibilidad de visitar algunas colonias y sostener encuentro con priistas simpatizantes.

Por lo que respecta al ambiente desplegado hasta ahora, el discurso de unidad que trae el actor principal de la campaña, Alejandro Moreno Cárdenas se ve difícil de cuajar cuando los hechos que golpea de frente a su única oponente. Me explico, resulta que por una parte el gobernador de Campeche con licencia, manifiesta que los adversarios están afuera y no dentro del círculo de competencia donde se disputan la presidencia del CEN del PRI, pero en la contraparte sus adversarios sufren la avasalladora operación de los sectores y organizaciones que los “ningunean” o los aplastan.

3.- Definitivamente una cosa es ser partido de oposición y otra partido en el gobierno. Un viejo y experimentado político decía que en el primer caso se asemejan a una jauría, todos van juntos tras la presa, pero hay de aquel que se adelanta porque se le echan encima la manada para frenar su carrera.

En este caso nos estamos refiriendo a Morena, partido que una vez en el poder la jauría se lanzó sobre su presidenta Yeidckol Polevnsky.

La reunión del Consejo Nacional de Morena celebrada el pasado domingo puso en el escaparate las disputas que hay al interior del instituto político guinda. Donde Polevnsky se refirió a un bloque opositor a ella en virtud de que destituyeron a uno de sus allegados, se trata de Carlos Suárez Garza, quien representaba a Morena ante el INE, cuya actuación en el próximo proceso electoral interno para renovar la presidencia de Morena estaría en duda, precisamente por sus vínculos con Yeidckol.

En cambio el Consejo Nacional que preside Bertha Lujan, aspirante a la silla de Polevsky, eligió a su gusto el grupo encargado de vigilar el proceso de esa elección, el cual está presidido por Bernardo Bátiz, Armando Bartra, Enrique Dussel y Pedro Miguel.

Observadores describen que todo iba armado contra la actual presidenta de Moena, incluso los morenistas cobijados bajo la sombra del caricaturista El Fisgó, Rafael Barajas se lanzaron en contra de Yeidckol a la que acusaron de que el presupuesto para el Instituto de Capacitación Política no estaba fluyendo, parece que no estar enterados de que en 2019 no hay muchos recursos y hacen las cuentas alegres basados en los resultados electorales de 2018 que aún no se reflejan.

En fin, le fue mal a Yeidckol Polevnsky en esta sesión del domingo.

FALLECE MIREYA ESCALERA SANCHEZ.- Hacemos un paréntesis para participar el fallecimiento de la foto-periodista Juliana Mireya Escalera Sánchez este lunes 8 de julio a la edad de 63 años en Cd. Victoria donde radicó la mayor parte de su vida, era originaria del estado de Guerrero.

Por cuestiones de enfermedad se retiró de la práctica profesional en los medios de comunicación a principios de los años 90´s y se dedicó al comercio actividad más benigna para su salud. Durante muchos años cubrió la fuente del aeropuerto en esta capital, también social y hasta policiaco. Eran los tiempos en que los maestros de la cámara revelaban sus propios rollos para mayor prontitud, muy lejos estaban de la magia de la tecnología.

Mireya estudio en la UAT la carrera técnica de periodismo, varios de los columnistas exitosos de hoy formaron parte de esas primeras generaciones que darían paso posteriormente a la licenciatura en Relaciones Públicas y en Comunicación Social.

Juliana Mireya Escalera laboró para El Diario de Cd. Victoria cuando lo dirigió don Alfonso Pesil; después fue colaboradora en temas especiales con Don José Villarreal Caballero, Director fundador del periódico El Mercurio y finalmente en La Verdad de Tamaulipas.

Compartimos la pena que hoy embarga a sus hermanos Manglio Murillo Sánchez y Ulises de los mismos apellidos, así como demás familiares. Descanse en paz y el Supremo la acoja en su seno.

4.- IVONNE SIN APOYO INSTITUCIONAL.- Para muestra un botón, en Culiacán la Red Nacional de Jóvenes del PRI participaron en un Foro Nacional al que asistieron ambas fórmulas, con el aspirante Alejandro Moreno Cárdenas, hubo lleno completo y todo muy bien, más tarde llego Ivonne Ortega y le hicieron vacío y los pocos que se quedaron fue para recriminarla por haberse ido a Europa durante la campaña presidencial.

Son cosas que no ocurren de manera natural, los organismos y sectores del partido se mueven hacia donde les indique quien comanda el partido en este momento. Todos los signos indican que “la suerte está echada” a favor del campechano.

Por otra parte el reynosense Daniel Santos Flores, quien figuraba como aspirante a la Secretaría General del CEN del Tricolor, al ir como compañero de fórmula de Lorena Piñón Rivera, al quedar ambos fuera de la contienda el primero de ellos decidió sumarse al proyecto de Alejandro Moreno.

Por su parte Lorena Piñón sigue un procedimiento de defensa de sus derechos políticos ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El problema se originó porque el PRI a través de la Comisión organizadora de esta elección la acusa de haber sido candidata del PAN, cosa que ella niega y se remite a las constancias que Acción Nacional le remita.