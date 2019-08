PRESENCIA

ANA LUISA GARCÍA G.

< Alito llegará al Tricolor sin representatividad

< Votación del PRI certificará su estado mortis

< El “moche” a los partidos políticos

1.- A tres días de que se celebre la elección interna del PRI, los vaticinios sobre los resultados que impactarán al partido no son favorables por varias razones, la primera de ellas es la descalificación hacia uno de los candidatos, lo cual probablemente termine en los Tribunales en detrimento del instituto político, la cuestionada credibilidad y el deterioro de los principios democráticos que debiera sustentar el proceso.

Otro aspecto será el saldo numérico de la votación en general, es decir conjunta, que de alguna manera calificará el estado “mortis” (inmóvil) del Tricolor, algo que la inmensa mayoría percibe, pero que ahora tendría certidumbre, deseamos por todos los amigos priistas que tenemos que no sea un acta de defunción.

Agregue Usted, que si el ganador resulta ser (como se prevé) Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, empezará una trayectoria cuesta arriba por el ambiente de reprobación alimentado por la, o las partes perdedoras. Eso sin contar las condiciones exiguas económicas que limitarán de alguna forma su desempeño.

Por otra parte, si como se observa, los voto que harán fuerte a Alito son los de su estado Campeche y de otras dos entidades que tienen acciones en la bursatilidad política tricolor, que son Oaxaca y Coahuila, pues resulta que Moreno Cárdenas no tendrá la representatividad nacional, con muy buena suerte la de otros 9 estados del total de 12 que tienen gobernadores priistas.

2.- Por lo que respecta a Tamaulipas en colaboración anterior comentamos que el padrón que integran supuestamente 339 mil militantes es demasiado optimista, el hecho de que en los comicios del pasado 2 de junio lograron 88 mil votos, augura que quizá ahora estén por obtener una 5ª parte que serán 17 mil 500 votos y serían muchos, estamos hablando de la respuesta conjunta de los dos principales candidatos Ivonne Ortega Pacheco y Alejandro Moreno Cárdenas.

Esto ocurre por no haber depurado el padrón que tiene más cruces que un cementerio. Los número más realistas que tuvo el PRI fueron en 2014 cuando se levantó un censo municipio por municipio, con responsabilidad de alcaldes priistas y los números alcanzaron alrededor de 120 mil militantes, en seis años el partido no pudo triplicar su base, todo lo contrario si tomamos en cuenta que desde hace tres años entregó el poder a Acción Nacional.

Así las cosas, la elección interna trae efectos nada positivos, lo que pudo ser oportunidad para despertar de su modorra al priismo no fue aprovechado porque no diseñaron una buena estrategia, el único propósito era confirmar al elegido por el clan central, al cual no le construyeron el ambiente adecuado para legitimarlo, olvidaron que ahora no hay recursos ni económicos, ni de poder para fortalecerlo como en el pasado.

En esas están los priistas, en espera del fallo del 11 de agosto próximo cuando acudirán a las urnas a votar por su favorito o favorita.

3.- La reducción de un 50 % a los recursos que se suministran a los partidos políticos, ya está en el debate de las fuerzas políticas representadas en la Cámara de Diputados. Es una idea que goza de las simpatías ciudadanas, aunque por las circunstancias del momento, es Morena el que resultaría favorecido porque desarmaría a sus adversarios y le ofrecería un mejor horizonte para sus proyectos políticos.

De no aprobarse ninguna reducción en 2020 estarían recibiendo las siguientes sumas: Morena mil 760 millones 357 mil 966 pesos; el PAN dispondría de 970 millones 494 mil pesos; el PRI tendría su último momento de gloria financiera con la nada despreciable cantidad de 970 millones 603 mil pesos para pagar cuando menos una de las dos hipotecas que tiene en sus edificios.

Hasta los mini partidos tomarían una bocanada de oxígeno, el PRD recibiría 451 millones 125 mil pesos; el Verde 431 MDP; la franquicia de Dante Delgado, Movimiento Ciudadano alcanzaría la nada despreciable suma de 415 millones 396 mil pesos y el que menos recibiría es el Partido del Trabajo con 395 millones 385 mil pesos.

Es un tema que abrió una discusión fuerte, que permitirá la negociación o la imposición de la fuerza mayoritaria, el camino a seguir está en mano de los morenistas que desde ahora se proyecta a favor de la reducción del 50 % que son los más identificados con AMLO, es el caso de Mario Delgado y Tatiana Clouthier, ambos con aspiraciones políticas a los que les vendrá bien una gratificante respuesta a sus respectivos proyectos, la presidencia del CEN de Morena y la candidatura al gobierno de Nuevo León.

La cuestión es que todos quieren quedar bien con el Comandante Supremo de las fuerzas morenistas, hasta Lilí Tellez, ella propone una reducción del 70 %.

En la contraparte el PRI pide conjugar la austeridad con la equidad, acepta reducir prerrogativas al 50 %, pero repartir la mitad restante para fortalecer los mecanismos de financiamiento privado.