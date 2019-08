La@Red

“ALITO” VA EN CABALLO DE HACIENDA POR EL PRI-NACIONAL

A escasos cinco días de la elección interna del PRI, que habrá de realizarse el próximo domingo 11 de agosto en todo el país, en la que se elegirá al nuevo dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, es indudable para nosotros que el gobernador con licencia de Campeche y ahora candidato al liderazgo del tricolor, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas,. va en caballo de hacienda con un diferencial de 15 puntos arriba sobre de su más cercana adversaria, la ex gobernadora de Yucatán, Ivonne Pacheco.

De la tercera candidata en discordia, Lorena Piñón Rivera, lo que sabemos es que solamente el 8 por ciento de los encuestados por el periódico El Universal cree que podría ganar la elección. Pero para nosotros que no tenemos el gusto de conocerla hasta ahora, creemos que de hecho para nosotros ya está fuera de la jugada. Porque las preferencias las encabeza “Alito” con el 42% y le sigue Ivonne con el 27%, ventaja que para nosotros a éstas alturas de la contienda interna ya es irreversible, salvo que algún acto de magia ó de algún imprevisto, no previsto, ja.

En lo personal ni le pongo ni le quito méritos a la otrora ex secretaria general del CEN del PRI, ex diputada federal y ex mandataria de los yucas, los méritos los tiene y de que vale, vale, mis respetos, pero con la experiencia adquirida en su peregrinar ella sabe perfectamente como masca la iguana en éstas lides al interior del tricolor y que no se de por sorprendida, porque el PRI también le ha dado satisfacciones.

En sus intervenciones ella nos deja ver su coraje, pero no precisamente en contra de Alejandro Moreno Cárdenas “Alito”, sino en contra los que están al mando del Revolucionario Institucional, porque desde que perdió por primera vez la Presidencia de la República en el 2000 no lo han podido sacar del pozo que lo mantiene como la tercera fuerza política del país, porque el gobierno priísta de Enrique Peña Nieto 2012-2018 solo vino a empeorar la situación.

De Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, a sus 44 años de edad, después de haber sido senador, diputado federal y gobernador de Campeche, durante su visita a Tamaulipas, Victoria y Tampico, no percatamos que le trae muchas ganas a la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional, lo mismo que su compañera de fórmula, Carolina Viggiano; los que nos dejaron la impresión de traer un mensaje fresco, nuevo, diferente y por lo tanto no gastado, además de contar en Tamaulipas como coordinador de su campaña a un experimentado político, Enrique Cárdenas del Avellano, que es un hombre querido y respetado en el estado. Suerte.

Por cierto hubo otros dos aspirantes a la dirigencia naciona del PRI : el ex gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz y el ex rector de la UNAM, José Narro Robles, los que antes de llegar la recta final como que viéron la alineación de los astros y optaron por mejor sacar su veinte.

Sobre del tiroteo de El Paso, Texas, que cobró 21 víctimas, entre ellas ocho mexicanos, además de veintitantos heridos, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, planteo que la sociedad estadounidense modifique su constitución para tener un mayor control en la venta de armas.

“Estoy seguro que la sociedad estadounidense, el pueblo estadounidense, va a atender éste asunto y ellos van a resolver lo que más conviene y no descartó el que se puedan llevar a cabo modificaciones a su Constitución y a las leyes”, apuntó.

En la conferencia mañanera el mandatario de México dijo que son tiempos nuevos y siempre hay que estar ajustando el marco legal a la nueva realidad.

“No se puede permanecer con las mismas leyes de siempre cuando son otras las realidades. Entonces, espero que esto suceda y sin duda va a ser por el bien de Estados Unidos y por el bien de México”, remarcó.

Esta propuesta de que EEUU modifique su Constitución y sus leyes “para tener un mayor control de la venta de armas”, mínimo tenemos 50 años de venir escuchándola y ningún presidente gringo le ha puesto atención al llamado, por lo que creemos que en ésta ocasión una vez más se va a repetir la misma historia. Pero será cosa de esperar para ver en que termina ésta historia.

Nos parece la mar de interesante la observación hecha por el líder minoritario del Partido Republicano de EEUU, Kevin McCarthy, el que dijo en una entrevista que los videojuegos son en parte los culpables de los tiroteos masivos en Estados Unidos, pronunciamiento que hiciera ante el par de tiroteos que ocurriéron el fín de semana en donde se calcula que más de 30 personas falleciéron, hubo otro enfrentamiento, esta vez fue contra los videojuegos.

“Ese (los videojuegos podría ser el lugar donde podríamos detectar antes de tiempo. La idea de que estos videojuegos deshumanicen a los individuos al tener un juego de dispararle a personas. Siempre he sentido que es un problema para las futuras generaciones y otras. Hemos visto estudios que muestran lo que les hace a los individuos y vez las fotos de cuando se llevó a cabo y puedes ver acciones de dentro de videojuegos”, señaló McCarthy.

Además de estas declaraciones el teniente gobernador de Texas, Dan Patrick, también declaró a Fox News, que la industria de los videojuegos “enseña a los jóvenes a matar”. Lo que nos parece digno de ponerle atención.

Durante la gira de “Alito” y Carolina, por Nuevo Laredo, el coordinador de su campaña en Tamaulipas, Enrique Cárdenas del Avellano, dio a conocer que el las elecciones internas del PRI, donde estará en juego la dirigencia nacional, a nivel nacional podrán votar 6.6 millones de priístas afiliados, de los cuales 328 mil son de Tamaulipas. Agregó que en el estado funcionarán un total de 274 casillas, las que anteriormente eran 250, en donde se tendrá el listado de los militantes del tricolor avalados y confirmados por el INE, para que luego no salgan con que a “Chuchita la cuerearon”.

De las otras dos fórmulas que integran Ivonne Ortega-José Alfaro y Lorena Piñon y Daniel Santos, dijo que ningún representante ha estado en Nuevo Laredo.

De los 43 municipios que conforman al estado, por lo que vemos y sabemos los más favorecidos por el gobierno del estado en turno, en lo que concierne a la realización de obras son Tampico, Matamoros, Nuevo Laredo y Reynosa, dejando al márgen a Ciudad Victoria, que es la capital del estado, como si fuera el patito feo, así nunca va a cambiar Ciudad Victoria; “es un pueblito que está a 200 kilómetros de Tampico”, dijo tiempo atrás un conductor de televisión en el Distrito Federal.

Creemos que para la UAT debe ser motivo de orgullo y satisfacción que el profesor de la Facultad de Enfermería-Nuevo Laredo e investigador Miguel A. Villegas Pantoja, haya recibido el reconocimiento “Emerging Nurse Reseacher Award”. Región América Latina y el Caribe.

La distinción le fue otorgada en el marco del Trigésimo Congreso Internacional de Investigación en Enfermería (30th International Nursing Rescarch Congreso) que se desarrolló en Calgary, Alberta, Canadá.

La presidenta de la Sociedad de Honor en Enfermería, Sigma Theta Tau Beth Baldwin Tigges y la Jefa de la Oficina Ejecutiva de Sigma Elizabeth Madigav, le hiciéron la entrega de éste reconocimiento internacional. Y vamos por más.

