HIPÓDROMO POLÍTICO

POR CARLOS CORTES

ALMARAZ: ESCUPIENDO PARA ARRIBA O DEFENDIENDO LO INDEFENDIBLE

Si bien es cierto que el responsable de la presidencia municipal de Ciudad Victoria es el doctor Xicoténcatl González Uresti, también es cierto que recibió una ciudad en condiciones harto lamentables de la anterior administración municipal, presidida por Oscar Almaraz Smer, quien también tendría a quien echarle la culpa de como recibió la capital de Tamaulipas, que fue del actual diputado local, Alejandro Etienne Llano, quien también la dejó en condiciones desastrosas, al haberle dedicado más tiempo a corretear la candidatura del PRI al gobierno del estado que a atender a sus electores que lo llevaron a la alcaldía victorense.

Y es que, a inicios de semana, durante la sesión de cabildo, se dio una discusión precisamente por el triste estado que guardan las calles y los servicios de Ciudad Victoria y que afectan a quienes viven hoy en la capital cueruda.

Y para que Usted vea que el problema no es de hoy ni de Xico, todavía, le diré que el 9 de septiembre de 2018, a un mes de que terminara la administración de Almaraz, el periodista Felipe Martínez Chávez publicó en Gaceta, textualmente el siguiente artículo La Capital está sedienta, de donde se desprende el siguiente párrafo: “Deja una ciudad en crisis, sedienta, casi paralizada por la falta del vital líquido, a oscuras en los sectores populares porque las luminarias no sirven y… sin siquiera un panteón para que los muertos descansen en paz. No se necesita decir que también una ciudad insegura y con primeros lugares nacionales en criminalidad. Es la herencia que Oscar Almaraz Smer dejará a la capital al despedirse el último de septiembre”. Así se lo comparto.

El caso es que el Síndico Municipal, Luis Torre Aliyan, hizo una réplica informativa para los victorenses que disgustó al regidor Horacio Reyna de la Garza. La réplica se refirió al triste estado en que esta administración recibió la ciudad, pero a dos meses de haber asumido, ni que Xico tuviera varita mágica. ¿De que tamaño es el problema? De acuerdo con información del director de Obras Públicas del municipio victorense, Edgar Valdés Saldívar, en Ciudad Victoria solo el 10 por ciento de las calles están en buenas condiciones y el 36 por ciento de las avenidas tienen baches profundos. Y reitero, no puede ser problema de Xico porque los baches no se hicieron en dos meses y medio ni salieron por arte de prestidigitación.

De repente, el regidor priísta, Horacio Reyna de la Garza como que se puso serio, se enmuinó y salió a la defensa de su ex jefe, porque hay que recordar que este regidor, “eficiente” servidor público, en la administración de Almaraz, fue Jefe del Departamento de Proyectos de la Secretaría Técnica del Ayuntamiento. Quienes lo conocen aseguran que es muy cercano a Oscar Almaraz Smer, porque de otra forma no se entiende que de un puesto segundón lo hayan hecho regidor, pero como dice la Nana Goya, esa es otra historia. Pero, ¿por qué entonces, si Lacho era tan cercano a Almaraz, jamás sugirió algo sobre los criterios en materia de obra pública? De eso Lacho no dijo nada, vamos ni pio.

El caso es que este joven, Reyna de la Garza, se rasgó las vestiduras para que a su jefe Almaraz no lo tocaran ni con el pétalo de una rosa, y acusó a Xico de ser el responsable del mal estado de la ciudad, lo que evidentemente no va. Y entonces me pregunto yo ¿por qué Lacho no fue igual se respondón y contestatario con su ex jefe Almaraz (o a lo mejor todavía) por el estado de las calles? ¿Por qué Lacho no la hizo de tos cuando miles de ciudadanos no recibían el servicio de agua potable de la COMAPA dirigida por el diligente Gustavo Rivera, quien eso si cobraba una buena cantidad de los del águila por “sevir” a Ciudad Victoria? ¿O por qué Don Lacho no pataleó cuando los servicios públicos no eran de la calidad que los victorenses merecen?

Lacho se dedicó a tirarle al “técnico” y más allá de si le asiste la razón o no, me parece, que en virtud de su pasado almarazista carece de legitimación moral y política para señalar esos “detalles” que son precisamente responsabilidad de la pasada administración, donde Reyna cobró y muy bien.

Por cierto, Reyna de la Garza se encabritó con los comunicadores a quienes vetó y amenazó con no darles entrevistas por el berrinche que hizo en la sesión de Cabildo. Y los periodistas que cubren la fuente del Ayuntamiento asustados y preocupados porque este joven no les va a dar entrevista, podrían dejar de respirar hasta ponerse morados por tal medida en su contra.

La culpa del mal estado de la ciudad no es del alcalde Xicoténcatl González Uresti, todavía, y menos del Síndico Luis Torre Aliyán. Me parece que hay un periodo de gracia, eso sí, que va avanzando, pero acusar a Xico hoy de los baches en los baches, me parece ligero y poco serio.

Yo más bien pienso que Lacho en primera instancia se lanzó a defender a quien le paga y en segundo quiere aprovechar el momento para buscar catapultarse a una candidatura a diputado local para el próximo cinco de junio. Pero de que la línea se la tiró Oscar Almaraz me parece que no hay ninguna duda.

Pero reitero, me parece poco serio, demagógico diría yo, aprovecharse del dolor de los ciudadanos por el lamentable estado en que se encuentra el noventa por ciento de las arterias de la ciudad, lo que provoca que llantas, rines, suspensiones y otras piezas de los vehículos se lastimen cada que uno cae con su automóvil en un bache y que nadie se haga responsable de repararlos. Eso sí es un insulto a la inteligencia ciudadana querer salpicar culpas que todos sabemos que al día de hoy no son de Xico.

No cabe duda que a Lacho le falta mucho por caminar y por aprender de la política, pero la honestidad y la decencia, señor regidor, es fundamental.

1. A partir de hoy, nos tomaremos un descanso, no sé si merecido, pero siempre necesario, hasta el próximo 7 de enero. A nombre de mi familia y del mío propio, les deseamos lo mejor de lo mejor para el próximo 2019 y esperamos que nos permita seguir sirviéndolo por lo menos durante los próximos 365 días. Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo para Usted y los suyos.

Gracias por recibirnos. Sus comentarios son bien recibidos en nuestro correo electrónico hipodromo.politico@gmail.com. Y también estamos en twitter @CarlosCortesMX.