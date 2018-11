SEÑAL POLÍTICA

POR: ANWAR A. VIVÍAN PERALTA

-ALTAMIRA FORTALECE ACCIONES ANTE LA SOCIEDAD

-DOS MUJERES EN COMISIÓN DE SEGURIDAD EN RIÓ BRAVO

LA RENOVACION DE 30 comités municipales del PRI en breve que realizará la dirigente estatal neolaredense YHALEEL ABDALA CARMONA llevará entre estos sitios a Camargo la reestructuración que se hace como en muchos urgente para cambiar el rumbo que lleva el partido revolucionario institucional.

Y EN CAMARGO precisamente suena fuerte para dirigir el comité local del PRI el nombre de ALBERTO GUADALUPE RODRIGUEZ LOPEZ quien ha sido consejero político municipal, dirigente del COEP, Consejo de organización estudiantil y profesional en los noventas y dirigente del sector juvenil del PRI asi como coordinador en campañas electorales y funcionario público por lo que no lo pierdan de vista al joven político.

TAL PARECE QUE LOS regidores de nombre MAXIMINO GONZALEZ GUERRA Y JOSE GUADALUPE GARCIA no le quisieron atorar en la integración de la comisión de seguridad pública del honorable cabildo municipal de Rio Bravo,

¿ACASO los conoce o usted los recuerda? Amigo lector. Pues bien, finalmente en aquella sesión de cabildo que presidió el alcalde de Rio Bravo CARLOS R. ULIVARRI a pesar de proponerlos no le quisieron aceptar la encomienda por lo que surgió la valentía de dos mujeres como MARI MAR PADILLA y MARTHA ESCALON como quienes asumieron el compromiso de representar al ayuntamiento frente a esta importante comisión.

DE MAXIMINO no sabemos mucho y de su labor menos, pero de JOSE GUADALUPE GARCIA parece hacerle de secretario particular o privado del alcalde, pero no para que piense que se desbanca al titular de la particular del alcalde JAVIER OROZCO.

PUES BIEN es lamentable que dos o quien sea integrante del cabildo le retobe o reniegue al alcalde una propuesta cuando es para fortalecer el enlace del ayuntamiento con alguna instancia u órgano de gobierno municipal como estos dos regidores se sabe le hicieron.

EN FIN, ahí están las dos regidoras MARI MAR PADILLA del PRD y MARTHA ESCALON no sabemos de que partido como militante, pero si del bloque mayoritario quienes se hacen cargo de la super encomienda dentro del ámbito de seguridad donde dijo el director que solo el puede dar respuesta a medios de comunicación y no las ediles.

EN OTRO ASUNTO le comento que ROXANA GOMEZ PEREZ es una de las personas prospecto a la diputación local por el VIII distrito electoral y sería por el Partido Acción Nacional donde recordemos en la elección pasada por muy pocos votos de acuerdo al escrutinio final se quedó en la línea para alcanzar la curul.

MIENTRAS QUE EN LO QUE refiere al sur de Tamaulipas en Altamira Teniendo como finalidad mejorar la alimentación en zonas de alta prioridad del municipio, el Gobierno del Estado de Tamaulipas y el Gobierno de Altamira arrancaron en el sector Monte Alto el programa “Omega Tres, Nutrición para Todos”, que permitirá apoyar, en una primera etapa, a más de 5 mil personas a las que se les proporcionará semanalmente pulpa de pescado por tres meses.

AQUÍ LE COMENTAMOS QUE El esquema en mención fue puesto en marcha por el secretario estatal de Pesca y Acuacultura, RAUL RUIZ VILLEGAS, a quien acompañaron la alcaldesa ALMA LAURA AMPARAN CRUZ y la presidenta del Sistema DIF Altamira, ALMA LAURA HERNANDEZ AMPARAN.

En su intervención, la jefa de la comuna agradeció al gobernador por avanzar en su política social de generar mayor bienestar a quienes más lo necesitan, así como a la comunidad altamirense por su presencia y su confianza, “pues en el tiempo de todos, juntos vamos sumando más y más voluntades a favor de la grandeza de Tamaulipas’’.

EN JIMENEZ TAMAULIPAS le comento que la presidente municipal ELDA DE LEON viene visitando instituciones educativas, así como las comunidades rurales para lograr alcanzar parte del programa y desarrollo que requieren los ciudadanos.

CABE MENCIONAR que dentro del equipo de trabajo de la edil cuenta con un elemento positivo que se las sabe de todas a todas como es el abogado y profesor EDGAR LIZANDRO YEPEZ DELGADO con una amplia trayectoria dentro del gobierno del estado y gobierno municipal.

LO RECORDAMOS al joven abofado desde su participación en el COEP, Consejo de Organización Estudiantil y Profesional en su natal Santander Jiménez donde no dude que su experiencia la esta poniendo al servicio de esta administración municipal donde la presidente ELDA DE LEON le esta poniendo su estilo de trabajo con dinamismo y entusiasmo para que la ciudadanía tenga la confianza en sus representantes.

La Comisión de la Niñez y la Adolescencia de la Cámara de Diputados, aprobó por unanimidad el punto de acuerdo, mediante el cual se solicita exhortar a la Secretaría de Gobernación el regular la clasificación, distribución, comercialización y arrendamiento de videojuegos, ya que existen cientos de ellos que contienen violencia, lenguaje inapropiado, escenas de sexo explícito, y hacen apología del delito y delincuencia organizada.

El Diputado de Movimiento Ciudadano, MARIO RAMOS TAMEZ, quién en el mes de octubre presentó la propuesta para lograr este punto de acuerdo, fue invitado a la reunión de dicha comisión, donde se acordó, pedir a la Secretaría de Gobernación, expida la regulación contemplada en el artículo 69 Bis, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

DIJO EL LEGISLADOR FEDERAL QUE “En la actualidad los videojuegos están a la libre disposición de menores de edad, sin ninguna restricción, de forma física o en plataformas de descargas digitales, y su acceso sin ningún tipo de vigilancia puede influir de forma negativa en el pleno desarrollo psicológico y causar daños irreparables, no solo en su conducta, sino en su proyecto de vida”, destacó el legislador tamaulipeco.

Asimismo, señalo que es preocupante que las niñas, niños y jóvenes imiten estereotipos delincuenciales que ven en los videojuegos.

