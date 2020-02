FACTOR ENTRE DOS

Por: José Efraín Caballero Sevilla

Altas aceptaciones.

La publicación de una encuesta reciente en un diario de circulación nacional, que se ha caracterizado por contar con mediciones muy certeras, esta ubicando al Presidente Andrés Manuel López Obrador con un 71 por ciento de aceptación.

Esta cifra nos muestra diversas lecturas, la primera sería el amplio apoyo que cuenta el presidente de parte de la ciudadanía a sus proyectos sociales, económicos, de salud y su desenvolvimiento político nacional.

Una segunda lectura, es que no ha sufrido ningún desgaste, pese al ejercicio del poder a un año de su llegada, aun con los desajustes administrativos en el periodo transicional el actual modelo implementado; ya que la cifra sigue siendo la misma en aceptación desde que se dieron las primeras mediciones al inicio del sexenio.

La tercera lectura nos indica, que si este año fueran las elecciones del grado e importancia como serán en el 2021, estaría llevándose “el carro completo” como sucedió en 2018, con la mayoría de los estados, así como las alcaldías, diputaciones y senadurías.

La cuarta lectura, que sería un resumen políticamente hablando, nos indica que la oposición partidaria debe reinventarse, ya que hacen mucho ruido, pero solo sus simpatizantes los escuchan y su captación de nuevos cuadros ha sido nula, a un año del arribo de la 4T.

En la opinión pública, se habla de una falta de proyectos y agenda alternativos, de parte de la oposición, por lo que no logra convencer al potencial elector.

Mientras eso sucede a nivel nacional, en Tamaulipas la situación política difiere diametralmente, ya que los resultados expuestos en las últimas elecciones, pintan de azul al estado, y el Panismo sigue contando con las preferencias electorales de manera masiva.

Esto se puede entender, dado el trabajo sobresaliente que se ha dado desde la capital del estado, que ha devuelto la tranquilidad a millones de ciudadanos, y Tamaulipas es hoy más segura, siendo este uno de los factores más importantes en su evolución democrática.

Mientras Morena no ha hecho acto de presencia en la labor política en el estado, donde a sus senadores y diputados casi no se les ve y ahora sí que no regresaron “ni por la feria” y se desconoce que propuestas hayan hecho en sus respectivas cámaras en beneficio de sus electores, por lo que deberían de darse más “baños de pueblo” y preguntarles a estos por sus necesidades.

En la cantera política del PRI, se antoja una encomienda difícil, ya que sin el recurso de gobierno que hoy esta adoleciendo, que ni federal ni estatal además del abandono de sus militantes no se ve por donde puedan captar una votación importante en la próxima contienda, además de sus problemas financieros.

Los más de 2 millones y medio de electores que existen en Tamaulipas, ya están prácticamente comprometidos y difícilmente este año se moverán de su respectiva preferencia partidaria, al no ser un año electoral para la entidad.

Mientras tanto el INE no condonó las multas que impartió a los partidos políticos de la entidad, ya que las multas impuestas en Tamaulipas, por las campañas 2019 fueron de 12 millones 944 mil pesos.

Solo fue una cifra de casi 175 mil pesos que se les redujo, y de esta manera mandan a la congeladora presupuestalmente a los partidos por este año.

Querido lector tenga un excelente día, nos leemos la próxima.

Contacto: factorentredos@hotmail.com