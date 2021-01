LETRAS PROHIBIDAS

¿Alzará vuelo Paloma…?

Clemente Zapata M.

Paloma no hace verano

pero quiere alzar vuelo

intenta alcanzar el cielo

pero triunfo está lejano…

Suerte no está echada

por ello está aleteando;

la Alcaldía va buscando

caminando ilusionada…

Sería el frío, la pandemia, la falta de lana o la sombra de la derrota, pero la danza de los registros en el PRI, para competir por las alcaldías tamaulipecas, fue más triste que un velorio.

Por ello llamó poderosamente la atención la presencia de MERCEDES DEL CARMEN GUILLÉN VICENTE como aspirante a la candidatura de su partido, el Revolucionario Institucional (PRI), por la Alcaldía de Tampico.

Nadie duda de la capacidad de la dama como candidata, pero los tiempos no son los mismos a los que vivió cuando su partido tenía la hegemonía en la entidad.

Olvídese del PRI tamaulipeco y concentrémonos en la zona sur, específicamente en Tampico, donde la también conocida como “Paloma” busca la Alcaldía.

Su partido, en el terreno local, no figura. Ese barco desde hace mucho está hundido e incluso abandonado, de manera que no se entiende que “Paloma” quiera alzar el vuelo en estos tiempos en donde ella huele más a jubilación que a resurrección.

Estas LETRAS PROHIBIDAS no tienen por objeto demeritar a la dama en mención, su trayectoria ni hacer una burla de sus aspiraciones; pero sí llama la atención que un cuadro con su experiencia le haya atorado a una aventura que se antoja titánicamente imposible.

No se puede ocultar que Tampico es gobernado por uno de los dos mejores alcaldes que tiene el Partido Acción Nacional en la entidad, es decir JESÚS NÁDER.

Como tampoco se puede ocultar que, en esa zona, como en otras de la entidad, se “cocina” un proyecto transexenal y por ello están encendidas todas las “veladores empresariales” para ver si se alcanza el “milagro”.

El grupo Tampico, que para efectos prácticos es “intangible” en sus dimensiones, pero tiene su sistema nervioso central en la clase empresarial de la zona, está “casado” con el proyecto de NÁDER.

Incluso hay quienes aseguran que dicho Grupo primero edificó el proyecto y después colocó al Alcalde panista en el centro del mismo, como punta de lanza para ver si es chicle y pega… y parece que va pegando.

Por ello es que llama poderosamente la atención (hace que uno pare las orejas y abra más los ojos) que MERCEDES DEL CARMEN GUILLÉN VICENTE se haya apuntado alegremente como precandidata.

¿Cómo la convencieron…? ¿Qué le ofrecieron…? Pero lo más importante: ¿Quién va a financiar su campaña?, que, aunque no costará lo que costaría una campaña si no hubiera Covid-19, si requiere convencer a la población de que es mejor opción que CHUCHO NÁDER y eso no le saldrá gratis… Pendientes…

~~FACILITA UAT PAGO DE INSCRIPCIONES.- La Universidad Autónoma de Tamaulipas, capitaneada por el rector JOSÉ SUÁREZ FERNÁNDEZ, implementó el formato de pago en línea diseñado para que los alumnos no acudan a ninguna sucursal bancaria o cajero automático y así evitar aglomeraciones o filas. Por ello los estudiantes universitarios de nuevo ingreso o reingreso podrán realizar su trámite y pago en línea para ingresar a cualquiera de las carreras que ofrece la Máxima Casa de Estudios, a través del sitio de Pagos de Fichas en Línea: https://pagosenlinea.uat.edu.mx/pagofichas/ donde se elige la opción a pagar ya sea con PayPal o tarjeta.

~~APOYA PILAR A GRUPOS VULNERABLES.- La alcaldesa de Victoria, PILAR GÓMEZ, entregó aparatos funcionales a la población en condición de vulnerabilidad, como son silla de ruedas, andadores y bastones. La acción de la alcaldesa PILAR es que este sector de la población, tenga acceso a una mejor calidad de vida y se facilite su inclusión social.

~~LOS ENTRETELONES

++CUENTAN QUE… La porteña MERCEDES DEL CARMEN GUILLÉN VICENTE “Paloma”, podría verse beneficiada de la presunta guerra de lodo que se daría en la zona sur de la entidad… Cuentan que cuentan que Paloma le atoró a la aventura y tratará de venderse entre los votantes indecisos, esos que escucharán de “víboras prietas y tepocatas” cuando inicien las campañas… También cuentan que el Movimiento de Regeneración Nacional le hará una fétida “guerra de lodo” (fuchi, guácala) al Alcalde y NÁDER tendrá que responder, de manera que “Paloma” estaría allí, recogiendo los votos de quienes se asusten de todo lo que se enteren de morenos y panistas… ¿Será…? Se ve muy ojón para Paloma… ¡Yayayái!

++CUENTAN QUE… Aunque han pasado varios años, un grupo de personas presuntamente defraudados por el empresario capitalino BERNABÉ URIBE MORA, siguen esperando la acción de la justicia… Cuentan que cuentan que URIBE MORA vendió terrenos que no eran de su propiedad, pues el verdadero dueño era de una institución educativa… También cuentan que a pesar de que la justicia ya falló a favor de los defraudados, por las presuntas desleales acciones de URIBE MORA, que datan desde el 2012, lo cierto es que hasta el momento han tenido más poder los “padrinos” del empresario capitalino que la justicia en la entidad, pero todo se acaba y la justicia llegará tarde que temprano… ¡Ay nanita!

++CUENTAN QUE… En cualquier momento, a más tardar la próxima semana, el Partido Acción Nacional, de LUIS RENÉ CANTÚ GALVÁN, hará explotar una “bomba mediática” de tipo electoral… Cuentan que cuentan que quien sabe cómo está “la película” es el ex alcalde de Victoria, ÓSCAR ALMARAZ SMER, que desde hace tiempo le brotó un “descarado” amor por el color azul… el que entendió/entendió… ¡Ay ojón!

++CUENTAN QUE… La que se le fue a la yugular al auditor superior del Estado, es decir a JORGE ESPINO ASCANIO, fue la diputada local de Movimiento Ciudadano, PATRICIA PIMENTEL RAMÍREZ; incluso que aplicó rudeza innecesaria… Cuentan que cuentan que PATY le exige al Auditor que rinda un informe sobre la investigación que se hace (ajá) a las cuentas del depuesto alcalde capitalino XICOTÉNCATL GONZÁLEZ URESTI, sobre todo porque fue el mismo ESPINO ASCANIO quien se ofreció a dar un reporte sin violentar la investigación, cosa que no ha cumplido… También cuentan que el “ruido mediático” que la legisladora PIMENTEL hace, es porque desde las altas esferas del poder político en la entidad no le han cumplido algunas promesas por la disciplina legislativa presentada y dicho ruido tiene el objetivo de refrescar la memoria… ¿Será…?

