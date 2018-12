La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

AMARGA NAVIDAD Y TRISTE AÑO NUEVO PARA LA BUROCRACIA

Amarga Navidad les tocó enfrentar en éste 2018 a todos aquellos trabajadores burócratas federales, los que sin base han venido prestando sus servicios por muchos años en diferentes dependencias federales, ya que de manera sorpresiva y sin ningún miramiento fuéron echados a la calle, debido más que nada al cambio de gobierno, por lo que creemos que tampoco celebrarán en grande la llegada del Año Nuevo 2019.

El dirigente nacional de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), Joel Ayala Almeida, dejó ver no estar de acuerdo con la “arbitraria” decisión del Gobierno Federal de llevar a cabo el despido de cientos de empleados del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Dijo que se les ha cortado como si fuera pasto con el “filo de la navaja”, a pesar de que con su trabajo han colaborado al desarrollo de las instituciones del país.

Sin mencionar por su nombre a Andrés Manuel López Obrador, Ayala Almeida, dijo que “si es un Presidente de convicción social, no puede mandar a la calle con un corte como si fuera un pasto alto, sus familias dependen de ellos”. “Hemos podido hacer un estudio escrupuloso y lo peor que le puede pasar a una familia es que se queden sin ingreso”.

El máximo líder nacional de los trabajadores burócratas del gobierno federal en todo el país, aseguró que se analizará cada caso y comentó que de manera indebida “SE LES HA CONSIDERADO COMO EMPLEADOS DE CONFIANZA A AQUELLOS QUE SE DESEMPEÑAN BAJO LA CLASIFICACION DE “SERVICIOS PERMANENTES” Y HAN LABORADO DESDE DOS HASTA 20 AÑOS DE MENERA ININTERRUMPIDA EN LAS DEPENDENCIAS”.

De larga y reconocida trayectoria como líder nacional de los trabajadores burócratas, Joel Ayala Almeida, reveló haber pedido a la Presidencia que establezca un ordenamiento claro y preciso a todas las autoridades administrativas del Gobierno Federal “PARA QUE NO OCURRAN ESTAS ACCIONES ARBITRARIAS Y ABSURDAS, Y NO LES LLAMEMOS ERRORES, PORQUE EL MAL TRATO NO LO VAMOS A ACEPTAR JAMÁS”.

De frente pidió al Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien el sábado se comprometió a revisar el tema, cumplir con sus promesas de campaña de respetar los derechos de los trabajadores y no quitarles el empleo. Adelantó que el lunes de la próxima semana sostendrá una reunión con representantes de los empleados que han sido despedidos .

Por cierto sin especificar el número de los trabajadores que resultaron afectados ni el monto del ahorro por otras medidas, el SAT confirmó los despidos de trabajadores de confianza, a la vez que anunció que también se eliminarán los privilegios y altos sueldos a funcionarios públicos de nivel directivo.

Por separado el Sindicato Nacional de los Trabajadores de Hacienda dio a conocer que los trabajadores de base no han sido despedidos ni afectados por los despidos; dijeron que se mantienen alerta para evitar que los compañeros de base sean separados de su cargo. Asegurando a la vez que no pueden intervenir por sus colegas de confianza ya que no están afiliados al sindicato.

No cabe duda de que la maestra Elba Esther Gordillo Morales a pesar de sus años aún no ha perdido la brújula ni tampoco su ambición por llegar a retomar el mando en la dirigencia nacional del SNTE, aún después de haber estado cinco años en la cárcel, por varios delitos entre ellos el de delincuencia organizada y el desvío de dos mil 600 millones de pesos.

Así lo creemos ya que trascendió que el grupo de “Maestros por México”, que es afín a la teacher, ya se prepara para iniciar una campaña intensa para la recuperar el control del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación.

Con la novedad de que en la Ciudad de México la nueva Jefa de Gobierno del DF, Claudia Sheinbaum, sacó del baúl de los recuerdos la llamada Policía Charra, que dejó de funcionar hace seis años. Serán en total 30 los elementos que montados a caballo y vestidos de charro, los que se encargarán de vigilar a los turistas en la histórica Alameda Central, previéndose que ya en el 2019 el agrupamiento operará también en Garibaldi. Policías charros que serán los responsables de impedir el robo de celulares o carteras.

Todo apunta a que en ésta misma Administración del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Tamaulipas –al igual que Brasil– se proyectará al mundo entero al convertirse Ciudad Victoria, que es la capital del estado, en la sede del que será el monumento a Jesucristo Nuestro Señor, que será el más grane de todo el mundo y llevará por nombre el Cristo de la Paz, proyecto del cual es el autor y promotor el famoso actor victorense Eduardo Verástegui, el que ya ha hecho público su interés en su cristalización.

Nos llama la atención que extrañamente nadie haya invitado, dicho con todo respeto, porque así lo creemos, al Obispo de la Diócesis de Ciudad Victoria Antonio González Sánchez, ya que sin lugar a dudas en un proyecto como del que hablamos también cuenta su opinión y cuenta mucho, pero resulta que al ser cuestionado sobre del tema de hecho dejó entrever no estar enterado de los detalles.

Porque están frías las relaciones entre ambos, no sabemos, pero creemos que el problema por difícil que sea el Cristo de la Paz es y será más grande, lo suficiente como para resolver el problema y más.

La Universidad Autónoma de Tamaulipas otorgó el Premio Universitario de Excelencia al Doctor e Investigador de la UAT, Juan Miguel Jiménez Andrade, por sus aportaciones en el campo de la Farmacología, lo que paralelamente lo ha hecho acreedor a infinidad de premios y reconocimientos, por el trabajo que busca promover nuevos efectos en los medicamentos usados en padecimientos como la artritis.

El Dr. Juan Miguel Jiménez por éstos logros fue reconocido por la Asamblea de la UAT en el marco de la entrega del Premio Universitario 2018, siendo galardonado con el premio en Ciencias “Gral. y Lic. Bernardo López García” en la categoría de Investigación de Excelencia, por el proyecto “la inhibición del receptor del factor 1 estimulante de colonia de macrófagos revierte la pérdida ósea en modelos de osteoporosis de ratón”.

Durante la entrevista que concedió el investigador de la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa-Aztlán, dijo actualmente trabaja en la caracterización de un fármaco para prevenir el dolor en condiciones de osteoporosis, mismo que pasaría a fase clínica gracias a la vinculación que existe con importantes empresas de la industria farmacéutica.

“Se ha establecido vinculación con la industria farmacéutica para que éstos resultados, que además son la base científica para ensayos clínicos, ahora poder mover éstos fármacos a la fase clínica, es decir, evaluar su eficacia en pacientes con osteoporosis”, remarcó.

“Estamos en pláticas con una empresa alemana y una sueca para mover éstos fármacos a la fase clínica; se están aportando las bases científicas para que se desarrolle un fármaco en fase clínica, proponiendo el nuevo efecto, esto es posible gracias a la vinculación con las empresas farmacéuticas”, dijo el Dr. Juan Miguel Jiménez.

