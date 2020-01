LETRAS PROHIBIDAS

‘Amenaza’ Gordillo al SNTE

Clemente Zapata M.

Nadie la puede frenar/

es un secreto a voces,/

al tener fauces feroces/

perfiladas pa’ atacar…

Es Gordillo, “La Maestra”,/

que por el SNTE ya viene,/

insisto: ¡Ni quién la frene!/

cuando suba a la palestra…

El presidente de México, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, ya demostró que sabe respetar los acuerdos o los pactos; ELBA ESTHER GORDILLO y MANUEL BARTTLET son ejemplos.

El hoy Presidente de la República aprendió la lección cuando en el 2006, siendo candidato, rechazó la ayuda de GORDILLO bajo el lema: “Yo no pacto con corruptos”.

Doce años después LÓPEZ OBRADOR tuvo que pactar con todos los que en su momento adjetivó de corruptos, entre ellos quien era la “presa política” en el sexenio de ENRIQUE PEÑA NIETO.

Hoy, con la “bendición presidencial”, con el apoyo de Redes Sociales Progresistas, perfilado a convertirse en partido político, y con miles de incondicionales, GORDILLO está de regreso.

Sus metas son dos y muy claras: (1) Acceder al presupuesto a través de Redes Sociales Progresistas, convertido en partido y disputando elecciones y (2) recuperar el control del SNTE.

Para ello, y por lo pronto, el pretendido retorno de GORDILLO a la vida sindical del magisterio nacional está respaldado por la organización Maestros por México.

Y sólo para no olvidarlo, Maestros por México se comprometió y trabajó a favor de la candidatura presidencial de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR. Es decir hay compromiso y punto.

Por ello ALFONSO CEPEDA SALAS, secretario general del Comité Ejecutivo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) debe pulsar el terreno que pisa.

No es momento de jugar a las “vencidas” con GORDILLO, a menos que sus sentencias de dejar fuera del SNTE a “La Maestra”, sea una estrategia para llevarla a la mesa de las negociaciones.

El domingo 12 de enero, CEPEDA sentenció que GORDILLO no tenía sus derechos a salvo por morosa, al no pagar sus cuotas sindicales desde hace años. Pero “La Maestra” asegura que sus derechos están “vigentes y plenos”.

Si el problema es el dinero entonces no hay problema. Pero si lo que quiere CEPEDA es guerra, debe medir sus posibilidades de triunfo ya que más vale un mal arreglo que un bien pleito.

GORDILLO ya dio línea a sus huestes. Van por la renovación de las seccionales para después ir por el Comité Ejecutivo Nacional. Tiene recursos, un futuro partido y el respaldo presidencial… ¿Quién la frenaría…?

¿Cuál es el botín del SNTE…? Las cuotas sindicales de más de 2.5 millones de agremiados y el voto corporativo que siempre será el fiel de la balanza en época electoral… Pendientes…

~~EN OTROS TEMAS.- El eterno cacique del Partido Acción Nacional en Matamoros, RAMIRO SALAZAR RODRÍGUEZ, ha perdido la fuerza y el filo del colmillo para operar… Logró colocar a su hija LETICIA como alcaldesa pero dejó una estela de dudas en su mandato y una cuenta pública que causa escozor al momento de revisarla… Su otra hija, VERÓNICA, no pudo ser diputada local. Pagó muy caro los excesos de la familia, al hilvanar dos derrotas al hilo… A RAMIRO ya le pesan los años y el panismo matamorense ya no es el mismo que hace 20 o diez años… Me comentan que algo se cocina en “las alturas” para RAMIRO y sus retoños, pero que no huele nada bien… ¡Ay nanita!

~~AULA SIN MAESTRO.- La Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET), a cargo de MARIO GÓMEZ MONROY, le está quedando demasiado mal a la escuela Club de Leones Matutina y a su universo escolar… Resulta que un salón de clases está “huérfano” de maestra desde que se reanudaron las clases por periodo vacacional… Con hoy se cumpliría la primera semana sin maestro y de aquí para delante siguen sumando los días sin clases por la ausencia de un docente… Tanto padres de familia como alumnos de ese salón de clases están preocupados porque las autoridades educativas, tanto de la SET como de la Sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, han demostrado lentitud para dar respuesta… ¿No que la educación es lo más importante…?

~~EN LA UAT.- Con el impulso del rector JOSÉ SUÁREZ FERNÁNDEZ, la Universidad Autónoma de Tamaulipas espera acreditar este año 20 programas educativos con estándares de calidad y certificados por organismos externos ante la Secretaría de Educación Pública.

~~ALCALDE LLEVA AGUA.- Los habitantes de la colonia Los Gallegos, en el municipio de Nuevo Laredo, ya pueden presumir que cuentan con los servicios de agua potable y drenaje sanitario. Lo anterior fue gracias a las acciones emprendidas por el alcalde ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR. Después de 15 años sin estos servicios, hoy es una realidad. Las acciones tuvieron una inversión superior a los 16 millones de pesos.

ÁGORA

LAS REDES SOCIALES no pueden ser, ni de broma, los tutores de los hijos o emplearse para que “no den lata”. Igual los juegos de video deben ser entretenimiento, teniendo la precaución de no convertirse en adicción… Nuestra sociedad se ha relajado ante estas maravillas tecnológicas y eso está afectando a las nuevas generaciones que se olvidan que en un hogar hay obligaciones muy importantes para quien vive en él… Aún estamos a tiempo de componer o mejorar nuestro Mundo y para ello primero se debe mejorar las relaciones en el hogar, evitando que las redes sociales sean las educadoras del hogar… Hasta mañana…