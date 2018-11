La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

AMENAZA LA VIOLENCIA CON LOS MIGRANTES, AGUAS

El problema de los migrantes centroamericanos que a toda costa quieren ingresar a Estados Unidos para pedir asilo al gobierno norteamericano, se le está saliendo de las manos a México, por lo que el presidente Donald Trump amenaza con cerrar permanentemente la frontera entre ambos países, lo que sería de serias consecuencias para nuestra nación.

Dejando ver en sus declaraciones su malestar por la insuficiencia del gobierno mexicano, para frenar el avance de las caravanas de los migrantes procedentes de Honduras, El Salvador y Guatemala, el Presidente Trump instó a México a tomar medidas para enviar de vuelta a los migrantes a sus países de orígen “por cualquier medio necesario, “muchos de los cuales, dijo, son verdaderos criminales”.

“Háganlo en avión, en autobús, háganlo como quieran, pero no van a entrar a EEUU. Cerraremos la frontera permanentemente si es necesario”, remarcó y enseguida le pidió al Congreso que entregue fondos para el MURO.

El mandatario estadounidense reiteró la advertencia de cerrar la frontera, que ya había hecho desde semanas atrás, de que centenares de migrantes –la mayoría centroamericanos– rompiéron el domingo un cerco de la Policía Federal mexicana con el afán de llegar a la garita de El Chaparral, en la frontera de la mexicana Tijuana con San Ysidro, Estados Unidos.

En ese lugar un grupo de los migrantes logró treparse en la primera valla fronteriza que divide a ambos países, en tanto que la Policía Fronteriza estadounidense les lanzó gases lacrimógenos, tal y como la Agencia EFE lo constató, lo que obligó a la mayoría a replegarse.

Estos hechos provocaron que el gobierno de EU decidiera cerrar de manera temporal el puente fronterizo de San Ysidro, que conecta a San Diego (California) y Tijuana (México), el que es considerado como uno de los más transitados del mundo.

Por cierto el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos estimó en siete mil el número de migrantes que aguardan en éstos momentos al otro lado de la frontera, principalmente en Tijuana y Mexcali, para poder presentar su solicitud de asilo.

No somos expertos en Derecho Internacional por lo que desconocemos que tan obligado está México a devolver a los migrantes a sus países de orígen, para evitarle problemas a Estados Unidos, algo muy parecido con enfrentar a los narcos que surten de drogas a ese país. Queremos creer que ambos problemas son de Estados Unidos, no de México, pero ya es costumbre obedecer a los gringos.

A cinco días de la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador como Presidente de México, trascendió que del 64.6% de aprobación que tenía entre los mexicanos en el pasado mes de agosto, según una encuesta de El Universal hecha en éste mes de noviembre obtuvo el 55.6 por ciento, lo que indica que perdió 9 puntos porcentuales en tres meses, lo que de lejos y de cerca es una mala señal.

Por cierto la calificación que le otorgan los ciudadanos a su labor como presidente electo, pasó del 7.4 al 6.8 de acuerdo con la más reciente encuesta hecha por el prestigiado diario nacional.

Por cierto el nuevo arzobispo primado de México, Carlos Aguilar Retes, invitó a los fieles católicos a orar por López Obrador y todos los integrantes de su gabinete, que estarán a cargo del gobierno federal a partir del próximo sábado 1 de diciembre.

Todo parece indicar que el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no viene a la toma de posesión de López Obrador y lo que se sabe es que con su representación oficial viene el vicepresidente Mike Pence, como lo dio a conocer el futuro canciller Marcelo Ebrard Casaubón. De última hora trascendió que también viene Ivanka Trump, hija del mandatario norteamericano.

Por cierto don Marcelo no ha dicho si vienen o no vienen los presidentes de China, Rusia, Alemania, Francia, Inglaterra; en lo personal queremos suponer que no ya que precisamente durante los días 30 de noviembre y 1 de diciembre se lleva a cabo en Brasil la reunión del grupo G-20 que reclama su presencia. Trascendió que el presidente alemán, Vladimir Putin, le sugirió a López Obrador reunirse en Brasil, pero al parecer no aceptó.

El que supuestamente estaba considerando cancelar su visita es el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ello debido al rechazo generalizado por su presencia, ya que se presume vulnerabilidad de la integridad del mandatario venezolano. Será la mar de importante la decisión que tome, sea cual sea, pero de no venir por equis o zeta, será una lección para el señor que cree que todo lo puede y si viene también le va a hacer daño al virtual nuevo mandatario.

Todavía dos o tres días atrás el ex presidente de México, Vicente Fox Quesada, le envió un mensaje a López Obrador para que desista de la invitación que se le hizo a Nicolás Maduro, porque “es un criminal” al que comparó incluso con un gorila.

“Andrés Manuel, entiende que sigues neceándole con la invitación de Maduro. De Maduro , el gorila de Venezuela, el criminal, el que tiene a tantos y tantos jóvenes en la cárcel por razones políticas y razones de dictadura”, dijo Mr. Fox para cerrar con broche de oro su reclamo.

Por cierto a Andrés Manuel López Obrador ya le pegaron la etiqueta de “autoritario”, como hace alrededor de seis meses se lo definimos a Enrique Yáñez, que es uno de los 30 millones de sus seguidores, desde que ambos eran perredistas y ahora morenos.

Nuestras antenas uateñas nos están reportando que más del 50 por ciento de las becas que entregó ayer lunes el Programa Manutención Tam en Ciudad Victoria, correspondiéron a estudiantes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), evento que fuera organizado por el ITABEC del Gobierno del Estado y se llevó a cabo en las instalaciones del Gimnasio Multidisciplinario del CU de Victoria.

Al ser entrevistada la Secretaria de Gestión Escolar de la UAT , Teresa de Jesús Guzmán Acuña, dijo que de un total de 3 mil 207 beneficiados en Victoria, mil 867 son alumnos de las Facultades y Unidades Académicas de ésta Universidad. Por lo que dijo “estamos muy contentos con éste evento que organiza el ITABEC, ya que más del 50 por ciento están destinadas a la UAT y eso nos llena de mucho orgullo”.

Agregó que el rector José Andrés Suárez Fernández en su Plan de Desarrollo Institucional ha establecido nuevos ejes prioritarios que tienen que ver con la cobertura con equidad, facilitando a los jóvenes las oportunidades para éste tipo de apoyos, bien.

E-mail rubenduenas15@hotmail.com

rubend@prodigy.net.mx