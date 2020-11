T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

AMÉRICO, OLGA Y ERASMO: “TERCIA DE REDOMADOS CHAPULINES”….!

CON GRAN valor moral y “sin pelos en la boca”, el connotado y respetable político porteño Roberto González Barba, en un video que, ayer en las redes sociales “corrió como fuego reguero de pólvora, “calificó de redomados chapulines” a la tercia formada por el Senador Américo Villarreal Anaya, la Diputada Olga Patricia Sosa Ruiz y el Diputado Federal Erasmo González Robledo, cuyos traidores se fueron del PRI a Morena, para aprovechar espacios públicos, que es lo que más les importa, porque en la realidad, hoy teniendo esas investiduras, no han servido para nada, convirtiéndose en “auténticos enemigos de los tamaulipecos”.

HABLANDO “a plata limpia”, el ex Diputado Federal González Barba, sin tapujos, ni cortapisas, señaló que, “a ninguno de los tres, les importa su honorabilidad”, apuntando que, Américo, Olga y Erasmo, “son ingratos políticos”, de los que dijo, ayer sin pena alguna “le echaban porras al PRI, a Peña Nieto, a Yarrington, a Eugenio y Egidio. Y ahora, se han convertido “en lame-botas” del Presidente Andrés Manuel López Obrador, ¡qué vergüenza!, pero ellos, la vergüenza, no la conocen.

LUEGO SEÑALÓ Roberto González que, esta tercia de reconocidos traidores de las y los tamaulipecos. Parecen personajes de una parodia. Y por esta razón “el pueblo, ya lo bautizó” al Doctor Américo Villarreal como “El Conde Drácula”, a Olga Sosa “como la rarotonga” y a Erasmo González Robledo como “el Cepillín, porque simplemente hablan y hablan y cero resultados. “Puras burradas”, además, son algo así como payasos de circo, lo que les sienta “de maravilla o como anillo al dedo”.

Y SI NOS VAMOS a los números, sobre lo del Presupuesto del 2021 para Tamaulipas, estos aducen que Tamaulipas, recibirá 685 millones más para el año venidero, pero si quitamos la inflación, explica González Barba, matemáticamente, serán 1,200 millones de pesos menos que, naturalmente, se dejaran de recibir. Y ejemplifica: si un policía o bien un maestro que gana 10mil pesos, por la inflación el año entrante hay que pagarle 10,500. Pesos.-

PERO lamentablemente, “los traidores” Legisladores de Morena, que son mayoría en el Congreso, lo que consiguieron, fueron los mismos 10 mil pesos. Pero no previeron los 500 por la inflación. Y sí va a mandar dinero, el Gobierno Federal al Estado, “pero no habrá dinero”, así de sencillo, porque si estará enviándose el dinero, pero no a pesos actualizados, respecto a lo que van a costar las cosas en el año 2021. Y por ello, Roberto González Barba, con gran calidad moral y claro conocimiento de causa, califica a Olga, Américo y Erasmo, como “tercia de redomados chapulines y lame botas” del Presidente de la República. Porque a estos, no les importa, estar para servir y atender a la gente que representan. Porque más atienden lo que les indique u ordene quien manda en México, esa la cruda realidad.

AHORA si se analiza a fondo el presupuesto para el año venidero, los sumisos y agachones políticos del Partido MORENA, Américo, Olga y Erasmo, “no dicen que, los 7, 200 millones de pesos, hacen falta para los rubros de seguridad pública, infraestructura carretera, salud, educación, desarrollo rural, seguro catastrófico, medio ambiente y apoyo al empleo, cuyos rubros, obviamente, ya se ejercían hasta hoy en día.

PERO desgraciadamente, “el año que viene, los citados rubros, no los van a manejar”, detalle por el que, debe tomarse en cuenta que, el Gobierno de la República, “ya manejaba ese dinero y no el estado”. Y para colmo de males, ese dinero, los traidores Diputados y Senador de Morena, ni siquiera lo consiguieron, al contrario, lo retuvieron, o sea que ellos mismos “SE MORIDERON LA MANO”. Y por eso, queda muy claro que, los LA TERCIA DE REDOMADOS CHAPULINES, “andan atrás de la chuleta”, arrastrándose cual viles alimañas, “en busaca de otro hueso político”.

EN CONSECUENCIA, don Roberto González Barba, enfatiza que, “los Diputados Federales y el Senador de Morena, Olga Sosa, Erasmo González Robledo y Américo Villarreal Anaya, por su calidad de traidores, son capaces hasta de aprobar quitarse el nombre y el apellido, pero en fin “que viva el rocanrol”. Además, estos políticos ex priistas hoy Morenos, la verdad “ya no hayan la puerta”, porque simplemente los números no les cuadran.

CONFIRMANDO el político porteño Roberto González que, la irresponsabilidad y la ineptitud, van de la mano con Morena y con la tercia de traidores ex priistas, ya identificados como “los lame-botas”. Porque estos salen con puras ocurrencias y mentiras e incluso puros sueños guajiros”. Cuya triste realidad ya los alcanzó, y por eso, ya no saben que contestar.

POR ESTE motivo dijo el político del puerto jaibo Roberto González que, por lo anterior, yo respetuosamente les pregunto a mis amigos de esta triada, que “si no les da vergüenza” ver a su familia y a sus compañeros de escuela, por lo que erróneamente hacen. Y preguntarles también ¿Porque se burlan de los votantes? y ¿Acaso no conocen la dignidad?

PORQUE debe entenderse que, se necesita, “tener atole en las venas” y la coraza de un tortuga galápago, para ser tan cínicos y ocupar espacios políticos que deben ser para los verdaderos Morenistas.

