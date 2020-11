Tendencias

Oscar Contreras

Américo quería el Tribunal Electoral

El senador Américo Villarreal Anaya protestó en la Cámara de Senadores por la reducción de dos magistrados del Tribunal Electoral de Tamaulipas y aunque su molestia es provocada porque ya no podrá imponer a nadie más en esos cargos, esta medida es acorde con el 70 por ciento de los tribunales electorales en el país y además, se alinea con la política de austeridad que tanto promueve el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Desde luego que el ex priista Villarreal Anaya está muy molestó porque MORENA ya no tendrá mayoría al interior del tribunal, pero no es necesario que hagan tanto berrinche ni pegue tantos saltos, porque si requiere cualquier información de ese lugar, ahí le queda su magistrado recomendado, el priista Edgar Danés Rojas quien si la requiere de inmediato se la dará.

Cabe señalar que el Senado de la Republica es quien entrevista y analiza los perfiles de los aspirantes, a ser magistrados electorales en los estados de la República y por supuesto, que MORENA al tener la mayoría en la Cámara Alta del Poder Legislativo, es obvio que impondrá en estas posiciones a simpatizantes de su proyecto político.

En Tamaulipas había cinco magistrados pero el Congreso de Tamaulipas determinó reducir el Tribunal Electoral a tres magistrados a partir de noviembre, así que el senador morenista hizo pataletas cuando lo supo y fue tal su sorpresa que después de asimilar lo que sucedía, de inmediato convocó a conferencia de prensa en la Cámara de Senadores para protestar por tal decisión legislativa.

Ojalá que esto mismo hiciera para señalar que el Presupuesto de Egresos Federal 2021 (PEF21) afecta el desarrollo de Tamaulipas en el campo, en infraestructura urbana, carretera e hidráulica, así como también afecta al sector salud, los municipios y la seguridad pública, de igual al sector energético y retrasa por 20 años el crecimiento del estado, porque AMLO estará sólo seis años en la presidencia, pero por sus locuras de Rey Chiquito retrasará al país por dos décadas.

Por cierto, el senador Villarreal Anaya pública en el Facebook, la relación de las transferencias que el gobierno de la 4T envía mensualmente a los estados, como si esto fuera lo que reclaman los gobernadores de la Alianza Federalista, pero entendemos que el senador no entiende, no alcanza para comprender y sólo hace lo que le dicen, pero cabe aclararle que el reclamo es sobre la urgencia de modificar la distribución de los recursos que el gobierno federal transfiere a los estados.

Y es que Tamaulipas subsidia con los impuestos que se generan en su territorio a siete estados del país como Tabasco, Chiapas y Guerrero y el gobierno de López Obrador no es parejo con las inversiones que de manera directa aplica, por lo que el reclamo del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y los gobernadores que integran la Alianza Federalista es justo, coherente y de sentido común, porque en caso de resolverles positivamente su petición, se le daría al estado lo que le corresponde por su aportación a la nación.

En fin, si los legisladores de Morena y sus aliados como el senador Américo Villarreal Anaya continúan apoyando las decisiones del presidente Andrés Manuel López Obrador, estarán en contra de Tamaulipas, de su gente y de su futuro, pero esto se los vamos a recordar cuando vuelvan al escenario electoral.

Para finaliza, desde hace cuatro meses el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Administración General de Aduanas (AGA) no han informado sobre las listas con las ciudades cuyas aduanas son las principales recaudadoras del país.

Desde luego que esto tiene mucho que ver con el reclamo que le hacen los gobernadores de la Alianza Federalista al gobierno de López Obrador sobre la justicia presupuestal que AMLO debe aplicar.

Cabe señalar que el desplome de la actividad aduanera ocurrió en mayo, pero en el reporte de junio la aduana neolaredense recaudó el 16.80 % de IVA del total nacional y fue una cantidad similar a las registradas en meses anteriores.

Esto quiere decir que Tamaulipas a pesar de la caída en las actividades aduaneras en este 2020 sigue siendo el estado que más aporta en recaudación de impuestos y es por esto, que el gobierno federal no publica los resultados porque es darle la razón al gobernador García Cabeza de Vaca.

Pero bueno, aunado a esto es importante destacar que el GobTam ha sido reconocido por la Auditoria Superior de la Federación al llamarlo el estado más transparente en el ejercicio del gasto público, al observar en primera instancia solo 4.6 millones de pesos de faltantes y sin comprobar.

En cambio los gobiernos estatales de MORENA se han observado mil 136 millones a Puebla, mil 401 millones a Veracruz y 7 mil 545 millones a la Ciudad de México. ¿Qué tal, eh? Pues no que la corrupción ya se había terminado.

El caso es que estas cifras de recursos faltantes demuestran que los gobiernos de MORENA no saben gobernar, pero si gastan sin comprobar, lo cual genera sospecha y esperamos que resuelvan esta situación, vienen las elecciones y esto será más que suficiente para demostrarle a AMLO que la corrupción sigue más vigente que nunca.

De salida. El gerente de la COMAPA Altamira, Raúl Manzur tiene apenas dos meses en este cargo público y aunque ya se sabía que le gusta practicar eso de la corrupción, los negocios irregulares y pues no se aguantó y ya anda haciendo de las suyas.

Lo más grave es que en GobTam ya lo conocían, pero el que lo recomendó para llegar a esa posición se va a meter en muchos problemas sino lo para antes de que siga cometiendo más arbitrariedades. Es tiempo de amarrarle las manos. No hay más…