EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

Américo y ‘JR’, las primeras ‘víctimas’

Si AMÉRICO VILLARREAL ANAYA y JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL no constituyen en Tamaulipas un verdadero riesgo potencial para las aspiraciones políticas de HÉCTOR MARTÍN GARZA GONZÁLEZ rumbo al 2022, de quien sí tendrá que cuidarse el Director Administrativo y de Finanzas de la Secretaría de Educación, es del influyente tamaulipeco instalado por el Presidente ANDRÉS MAUEL LÓPEZ OBRADOR en Radio Televisión y Cine, RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA.

Operador visible del también poderoso líder del senado RICARDO MONREAL ÁVILA, el tamaulipeco oriundo de Tampico empieza a polarizar las fuerzas morenistas locales, pues mientras HÉCTOR MARTÍN realiza [pre] campaña “a cielo abierto” rumbo a la todavía lejana Sucesión Gubernamental Tamaulipas 2022, GONZÁLEZ VALDERRAMA parece estar ‘aterrizando’ su proyecto suavemente en la súper estructura política del Movimiento Regeneración Nacional.

No-En-Territorio.

… Todavía.

Es decir, quienes ejercen derecho de picaporte en las oficinas gubernamentales convertidas en Enclaves de Morena en los altos círculos obradoristas, están “filtrando” información a Tamaulipas en el sentido de que GONZÁLEZ VALDERRAMA Va-A-Ser el verdadero articulador de la intención política e ideológica de la 4T en la entidad.

Y no solo eso: anuncian que el también ex jefe de la ex Delegación Cuauhtémoc -sustituyó precisamente a MONREAL en esa responsabilidad-, “viene con todo”.

Y decir que RODOLFO “viene con todo” a Tamaulipas, quiere decir “con todo”.

Es decir, con ‘liquidez’ para lo que se ofrezca en el tránsito hacia el proyecto.

Operadores locales de Morena de menor dimensión pero instalados a lo largo de la geografía tamaulipeca, se frotan las manos en espera de que la presencia de RODOLFO “empiece a sentirse” en las estructuras del partido, particularmente en los municipios grandes como Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Victoria, Mante, Altamira, Madero y Tampico, para que esa liquidez de la que hablan quienes “filtran” el dato a territorio, empiece a lubricar los oxidados engranajes del partido en los olvidados rincones comunitarios donde se produce el voto.

Y que Morena No-Sufra-El-2021 la afrenta de quedar en la marginalidad representativa del Congreso local.

Como actualmente ocurre.

GONZÁLEZ VALDERRAMA, instalado apenas el 23 de enero del 2019 por el Presidente LÓPEZ OBRADOR en RTC, tiene bajo su adscripción más de 60 sistemas de radio y televisión públicos que abarcan casi 600 frecuencias con audiencias o públicos que se estiman en 25 millones de personas en 30 entidades de la República. Ningún corporativo mexicano tiene tal cantidad de frecuencias y su alcance solo lo superarían los dos canales privados de televisión abierta.

Cuenta su amigo, el columnista capitalino ROGELIO HERNÁNDEZ LÓPEZ, que RODOLFO nació en Tampico, en 1956, hijo de obrero petrolero. Sus estudios hasta la preparatoria fueron allí. Llegó con apoyo de becas a Ciencias Políticas de la UNAM. Como sociólogo ha hecho varias especialidades.

Añade: tuvo una cercanía temporal con dos comunicadores del CEN del PRI muy eficientes y con claroscuros: EDUARDO GARCÍA PUEBLA y GUILLERMO HARO. En esos lares se topó con el entonces priista RICARDO MONREAL, a quien acompañó como investigador, analista, redactor destacado de ensayos y discursos, como su operador de comunicación social; ambos pasaron al PRD y luego a Morena. RODOLFO fue el último delegado de la Cuauhtémoc en 2018 al sustituir a MONREAL.

En Morena, RODOLFO fue uno de los tres tamaulipecos en los que confió LÓPEZ OBRADOR para construir una estructura de dos mil 9 comités que consiguió una ola inusitada de 800 mil votantes donde la izquierda política no había podido.

El 17 de octubre de 2018, durante un acto en la Laguna del Carpintero, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR desde el templete anunció: “está aquí con nosotros, un abogado extraordinario, politólogo con especialidad en Derecho, que es de Tampico, va a estar conmigo trabajando, RODOLFO GONZÁLEZ”.

Por su parte y si el reynosense HÉCTOR MARTÍN GARZA GONZÁLEZ se creía en Tamaulipas “el más cercano” amigo del Presidente LÓPEZ OBRADOR -y por lo tanto, el ‘candidato natural’ a la gubernatura el 2022-, debe saber que en el extremo sur de la geografía tamaulipeca, la figura de RODOLFO avanza a pasos agigantados hacia el mismo objetivo.

… Y su mensaje ya llegó al norte.

Quizá el Presidente LÓPEZ OBRADOR decida de entrada, una diputación federal en el 2021 para GONZÁLEZ VALDERRAMA.

En tal circunstancia, la separación de RODOLFO de RTC estaría próxima, pues si AMLO decide que su destino sea Tamaulipas, lo primero es “hacer tierra”.

Así, tempranamente en Morena el proceso de ‘descarte’ rumbo al 2022 empieza a darse.

En la carretera rumbo a ese destino, parece haber ya dos víctimas sobre el pavimento:

AMÉRICO y ‘JR’.

PAN, NO DUERME

Pero si Morena está inmerso en una “batalla campal” rumbo al 2022, y en el PRI las bases del partido [que apoyan a IVONNE ORTEGA], libran una guerra intestina contra la “mafia del poder” [que está detrás de ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS], el PAN-Tamaulipas No-Se-Precipita y toma con tranquilidad e inteligencia política su primer reto:

El 2021.

Acción Nacional tiene un liderazgo.

Y lo reconoce y lo obedece, sin trastocar su relación institucional como Partido político, con el Poder estatal.

Y así, avanzan.

Cada cual en su espacio de acción.

El Gobierno, gobernando.

Y el PAN, trazando sus directrices y lineamientos.

Revisando sus estructuras para renovar lo renovable, de ahí que el presidente estatal, FRANCISCO ELIZONDO SALAZAR, esté inmerso en una intensa gira de revisión de sus liderazgos y sus estructuras municipales, para actualizar lo actualizable.

El rumbo es claro: 2021.

No pierden el sueño ni los distrae el futuro remoto.

Porque a los alcaldes y diputados locales que asuman tras la elección del 2021, les tocará operar desde sus espacios constitucionales, la siguiente elección.

La del 2022.

Donde se jugará el todo por todo.

De ahí que en Morena se piensa más en un operador experimentado y de más millaje en el rally político sexenal, como RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA, que en un aspirante con posibilidades pero sin historial académica en la política, como HÉCTOR MARTÍN GARZA GONZÁLEZ.

… Aunque no pocas veces hace más el que quiere, que el que puede.

La moneda, por supuesto, está en el aire.

[-Entreparéntesis: de Tampico, el muy punzante ROBERTO GONZÁLEZ BARBA, formula una inquietante pregunta pública:

“Si con 4,600 casillas tan solo votaron 88 mil priistas en los 22 distritos (de Tamaulipas en la elección del 2 de junio)… ¿con 250 mesas de votación -que es el 5.5 % de las mesas para la elección del presidente nacional del PRI- la “Presidenta Invicta” (que perdió las 22 diputaciones) cuántos votos espera obtener?-].

En otro tema, deje compartirle que en Reynosa, De-Ninguna-Manera pasó desapercibido el cálido mensaje de reconocimiento expresado por la alcaldesa Doctora MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, al Director del Instituto Reynosense para la Cultura y la Artes, Lic. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ GARZA, luego del majestuoso Tercer Encuentro de la Juventud Sinfónica Tamaulipeca, que congregó a centenares de personas en sus dos presentaciones y se convirtió en un evento de gala para esta ciudad fronteriza.

El Encuentro, que reunió a Maestros de México, Estados Unidos y Venezuela, con Músicos mexicanos, tamaulipecos, en su mayoría reynosenses, expresó en sus instrumentos de viento, de madera y metal; en sus percusiones y cuerdas, piezas magistrales con gran brillantez, con la frescura y pasión de los 130 jóvenes artistas que deleitaron los oídos de los asistentes al Gran Concierto en el Parque Cultural Reynosa.

“Aquí se siente y se vive la esperanza”, dijo la alcaldesa y ante el júbilo del público, la Doctora MAKI ORTIZ anunció la entrega de Becas para los jóvenes que integraron la Orquesta, felicitó al Director, JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ ESTRADA y a cada uno de quienes con las notas de inmortales de la música dieron un gran concierto de paz: “los invito a ustedes que son ejemplo para los demás, sigan hablando a sus amigos, para que tomen un instrumento”.

Y añadió:

“Gracias a estos Maestros de Estados Unidos, de Venezuela, que nos hicieron el favor de visualizar Reynosa; se siente increíble, somos una franja de tierra llamada frontera, que tiene muchos retos y hemos buscado en estos últimos dos años y medio cómo cambiar las opciones de vida de los jóvenes de la violencia, de un arma a un instrumento”, aseguró la Alcaldesa.

Previo a la presentación en el Centro Cultural, la alcaldesa había pronunciado otro discurso de reconocimiento al Director el IRCA, durante una primera presentación en las instalaciones oficiales de esa institución, al citarlo como “un funcionario que también resultó reelecto por la ciudadanía de Reynosa durante el proceso electoral del 2018”.

La Doctora MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ destacó la pasión por el servicio público, por la cultura, del Lic. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ GARZA, al enfatizar los progresos que tiene el Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes bajo su dirección, al tiempo de subrayar que su gobierno canalizará parte de su presupuesto para proporcionar instrumentos musicales al IRCA.

Durante la audición, la Alcaldesa MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ, estuvo acompañada por su esposo, el Lic. CARLOS LUIS PEÑA GARZA, Presidente del DIF Municipal; por la Diputada IRMA AMELIA GARCÍA VELASCO, miembros del Cabildo local.

El público aplaudió en el Teatro Principal del Parque Cultural, la apertura gran telón que les mostraría el magnífico conjunto de artistas, con los Maestros DAVID FRANCE, de EEUU; de Venezuela: ISMAEL JOSÉ CAMPOS, ELY EMMANUEL MOLLETONES, ROMÁN GRANADA RIVERA, RAMÓN GRANADA RIVERA, LESWI JESÚS PANTOJA, NICOLE TATIANA RODRÍGUEZ y DANIEL ALONSO GRATEROL; de México: BALTAZAR DÍAZ DÁVILA y ALFONSO ATKINSON y el Director Musical, JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ ESTRADA, quienes recibieron un Reconocimiento de manos de la Presidente Municipal.

A propósito de Reynosa, en una jornada de saneamiento por seis colonias de la ciudad, COMAPA detectó que la basura sigue siendo la causa principal de los brotes de aguas residuales y el mal funcionamiento del alcantarillado.

Las cuadrillas del organismo realizaron labores de sondeo y limpieza en las redes de drenaje sanitario en las colonias Ribereña, Carlos Cantú, Anzaldúas, Centro, Las Delicias y Balcones de Alcalá.

El plástico usado en envases de bebidas y textiles (PET), platos y vasos de unicel, estopa, grasas, bolsas de supermercados, lodo y basura diversa, se extraen de los colectores, subcolectores y pozos de visita.

En la Zona Centro se saneó la línea general de la calle Pascual Ortiz Rubio con Colón, mientras que en Las Delicias se atendió una orden en avenida Espuela con Producción y en Balcones de Alcalá se sanearon dos líneas generales de drenaje en las calles Pico de Broad con Laural y en Cedro con Amazonas.

COMAPA-Reynosa reitera el exhorto a los ciudadanos de no tirar basura a la calle y de denunciar anónimamente con foto o vídeo, ante esta dependencia, a las personas que sean sorprendidas dañando la infraestructura del organismo.

Un paréntesis para compartirle que, profundamente preocupado por uno de los ejes básicos de su gobierno, la educación, el presidente municipal de Río Bravo, CARLOS ULIVARRI LÓPEZ, asumió el compromiso de respaldar con la contratación de maestros de nivel básico para que ejerzan su función frente a grupo, y resolver de esta forma la carencia de mentores en esta localidad.

Así y con el objetivo de que los alumnos de educación básica no se queden sin profesores frente, el Gobierno del Alcalde, CARLOS ULIVARRI LÓPEZ, apoya este importante rubro de la actividad humana con, al menos 69, maestros municipales.

Estos maestros, además de atender el déficit de personal docente, imparten clases de apoyo o regularización en los centros de atención ciudadana o en el mismo plantel.

En Tampico, entre tanto, el Presidente Municipal CHUCHO NADER encabezó en la colonia Luis Donaldo Colosio la nueva jornada de limpieza “Diciendo y Haciendo”, acompañado por la diputada local electa ROSA GONZÁLEZ AZACÁRRAGA, con quien recorrió las diferentes calles del sector a fin de supervisar los trabajos efectuados en el marco del programa “Tampico Brilla”.

Previamente, NADER NASRALLAH sostuvo un encuentro con los vecinos, quienes le plantearon la serie de necesidades y rezagos que padecen en la citada colonia, tales como la rehabilitación y mejoramiento de sus calles, el desmonte de predios que se encuentran en situación de abandono y la rehabilitación de algunas luminarias, entre otras peticiones.

El jefe de la comuna reiteró su compromiso de solventar las carencias del sector en los siguientes días, y mejorar la calidad de vida de los pobladores, principalmente en lo referente a los servicios básicos.

“Venimos con todo el personal y maquinaria de servicios públicos para llevar a cabo la limpieza de calles, banquetas, terrenos baldíos y espacios recreativos; además del reemplazo de todas las luminarias que presenten algún desperfecto, con la finalidad de mejorar la imagen de la colonia y ofrecerles mayor seguridad”, expresó.

Mientras que en Matamoros, una noche de colorido, historia, tradición y costumbres oaxaqueñas, vivieron cientos de matamorenses, quienes reunidos en la plaza principal, acompañaron al alcalde MARIO ALBERTO LÓPEZ HERNÁNDEZ y a su esposa MARSELLA HUERTA de LÓPEZ a presenciar la Guelaguetza, una de las tradiciones más importantes del pueblo de Oaxaca que anualmente se celebra en el mes de julio.

En medio de bailables típicos del estado oaxaqueño se soltaron globos de cantoya gigantes, que provocaron expresiones de emoción entre los asistentes, cuando observaron que las enormes esferas que llevaban escrito el nombre de Matamoros, se elevaron al cielo.

Los globos que fueron liberados como parte de la presentación de la Guelaguetza, son biodegradables y fueron elaborador por artesanos de Oaxaca.

En ese marco de la presentación de una gran riqueza cultural, el Presidente Municipal, quien fue acompañado también por sus hijos MELISSA y MARIO ALBERTO, dirigió un mensaje en el que destacó que la tradición oaxaqueña, es la más importante en su género en toda América “una celebración dedicada a la diosa del maíz y que se realiza cada año en el mes de julio.

Por último, el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL), hizo entrega de 74 reconocimientos a estudiantes de la Facultad de Enfermería-Victoria (FEV) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), que obtuvieron los más altos promedios en el Examen General de Egreso de la Licenciatura (EGEL) en Enfermería.

Las distinciones fueron otorgadas a 54 alumnos que lograron Desempeño Satisfactorio, así como a otros 20 estudiantes por obtener el Nivel Sobresaliente, de los cuales 3 miembros de esta generación recibieron el Premio CENEVAL al Desempeño de Excelencia EGEL, máximo reconocimiento que otorga este organismo a nivel nacional.

La Directora de la Facultad de Enfermería-Victoria, Maestra LAURA ROXANA DE LOS REYES NIETO, felicitó a todos los alumnos por su reciente logro, mismo que han obtenido para concluir con todo éxito sus estudios en la carrera de Enfermería.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.

P.D.- Aprovecho mi espacio para enviarle a usted, amable lector, otra deliciosa carta de nuestro amigo, Don ROBERTO GONZÁLEZ BARBA, quien desde Tampico nos ofrece una visión personal de la política obradorista.

Que la disfrute:

YO TENGO OTROS DATOS…

En casi 9,600 hectáreas está asentado el Puerto Industrial y Portuario de Altamira. Hace unas semanas cumplió 34 años de haber iniciado operaciones. Su construcción la ordenó el presidente José López Portillo y con Miguel de la Madrid funcionó con una sola posición de atraque y el patio de almacenaje.

Existen 17 terminales y unas más en construcción. La Administración Portuaria Integral de Altamira lo está operando. Con los años se ha convertido en un factor de crecimiento en la zona sur de Tamaulipas. Es uno de los 4 puertos más importantes del país.

No quiero imaginarme como estaría hoy la economía en ésta parte de Tamaulipas sin el Puerto Industrial. Desde 1985 los habitantes de Altamira, Cd. Madero y Tampico hemos visto el cómo ha cambiado la dinámica en empleo y equipamiento urbano.

Todavía se cuestiona la cancelación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México obra necesaria para el crecimiento en turismo, comercio, industria y por la dinámica que ofrece un HUB por la posición geográfica del país.

El presidente debe reconsiderar el error cometido al cancelar el NAIM. Obra que tiene el sustento financiero para su terminación sin invertir dinero público.

Imaginemos que el puerto industrial de Altamira se hubiera cancelado como el NAIM porque había presunción de corrupción. ¿Tendríamos crecimiento en nuestra zona?

Lo del NAIM lastimó la credibilidad de los inversionistas nacionales y extranjeros y está repercutiendo en una mala calificación por las dudas que se tienen en cuanto a nuestra seriedad en cumplir compromisos.

Si hubo corrupción ¿Por qué no se denunció? ¿Por qué no exhibieron a las empresas o funcionarios públicos que incurrieron en delito? ¿Por qué el Fiscal General no actúa?

El ex secretario de Hacienda Carlos Urzúa en su renuncia dijo que se están tomando decisiones sobre las rodillas que más temprano que tarde afectaran las finanzas nacionales.

Cancelar el NAIM en una votación “patito” es corrupción porque se invirtieron más de 100 mil millones de pesos.

Fomentar la Inversión en todos sus rubros es el camino. Educación de calidad y Seguridad también. El respeto al Estado de Derecho es fundamental.

Me preocupa el rumbo que está tomando el actual gobierno federal. Ya vivimos recesiones en 1983, 1986, 1995. Un ex presidente dijo: “Ahora las finanzas se manejan desde los Pinos. Otro que: “Defendería el peso como un perro”. ¿Cómo terminamos? ¿Traemos mismo rumbo?

Yo apoyo al presidente López Obrador en el combate a la corrupción para que los mexicanos veamos en el “bote” a quienes abusaron del dinero público.

Apoyo a los alcaldes de la zona sur en sus intenciones de traer más inversiones para generar empleo. Los legisladores federales están desaparecidos y pensando en reelegirse o buscar otro cargo en el 2021, no han conseguido más que promesas y cero presupuesto para obras de infraestructura.

Si lo que escribo no tiene sustento, me agradaría me corrigieran. México, mi tierra, mi hogar, mi todo merece funcionarios capaces y no improvisados.

No cerremos los ojos ante un posible tropiezo económico que se asoma. Todos perderemos. Al baile vamos.

Respetuosamente

