Ametrallará Oposición a 4T

LETRAS PROHIBIDAS

Clemente Zapata M.

Guerra feroz ya viene

en terreno electoral;

ojalá no sea “mortal”

y que todo se serene…

Estrategias se definen

pa’ golpear al enemigo

incluso habría castigo

pa’ que alguno decline…

México vive una guerra preelectoral desde hace semanas y negarlo resulta un desperdicio de tiempo. La estrategia de la Oposición no será presentarse como la “divina garza”, sino meter a la Cuarta Transformación al fango del descrédito.

Desde hace semanas, el Partido Acción Nacional mantiene una campaña a través de Facebook, donde señalan al presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, de que le quedó grande la Presidencia.

Sin pudor, recato o vergüenza, el PAN mantiene su guerra frontal contra el inquilino de Palacio Nacional y ahora, tomados de la mano, el Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, le “harán montón”.

Pero el Presidente de México y su “cuadro chico” no están ciegos, mudos, cojos o mancos. La Cuarta Transformación también sabe responder y, todavía “pior”: tienen los controles judiciales en las manos.

Desde hace dos años el presidente LÓPEZ OBRADOR ha señalado al pasado, a la “mafia del poder”, de ser los culpables de todo lo malo que le pasa al país y ahora vende la idea de que esa mafia está personificada por la “mega-alianza”, a través de una “campaña negra”.

Con mucha rudeza ha exhibido componendas, tratos bajo la mesa, en lo oscurito, que priistas, panistas y hasta perredistas realizaron durante el sexenio de ENRIQUE PEÑA NIETO y más para atrás.

Se espera una brutal guerra de lodo, una campaña sin precedente de descrédito que rebasará el terreno legal llegando más allá de la frontera entre lo moral y/o lo ético.

Oposición y Gobierno se juegan todo lo que anhela cada partido político en México: poder y prerrogativas, que es realmente lo más importante en esta lucha electoral; aunque empleen el romanticismo del bien colectivo.

Priistas, panistas y ex panistas (como FELIPE CALDERÓN y miembros de su pandilla), desde hace meses, han sido brutalmente bombardeados desde Palacio Nacional señalándolos de corruptos y presentando “pruebas” de ello.

Lógicamente que la Oposición, entiéndase PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, porque el resto de los partidos serán comparsas de la Cuarta Transformación, ya alistan la metralla de grueso calibre para responder.

Guste o no a los seguidores, “adoradores” y “alabadores” del presidente LÓPEZ OBRADOR, nunca como ahora la Oposición tiene mucha tela de dónde cortar para bombardear al Gobierno.

Aunque “exoneraron” a PÍO, y “arroparon” a FELIPA, hermano y prima del presidente de México, no se puede borrar (y la Oposición no permitirá que se borre), la percepción causada por la familia presidencial.

Aunque desde el púlpito de Palacio Nacional se insista en el rezo de que: “no somos iguales”; los actos de PÍO y FELIPA, generan una percepción distinta a lo que se trata de defender y eso no lo desaprovechará la Oposición

La imagen de “incorruptible” que se pretende vender desde Palacio Nacional es difícil comprarla con los personajes mencionados y otros como MANUEL BARTTLET, IRMA ERÉNDIDA SANDOVAL, ZOÉ ROBLEDO y sígale contando.

Si desde Palacio Nacional se busca desacreditar a los actores de la “Mega-alianza” (incluido Movimiento Ciudadano) empujándolos al pantano del descrédito, debe cuidar no jalen a la 4T al fondo.

Se quitaron las caretas, se despojaron de la moral; esto es la política mexicana y en ella quien no sabe jugarla es mejor que se tape oídos y ojos, si no quiere sufrir una “infección” … Pendientes…

~~RECONOCEN ‘ALCALDES DE MÉXICO’ A RIVAS.- La revista “Alcaldes de México” entregó, por segundo año consecutivo el galardón “Mejores Prácticas de Gobiernos locales”, al presidente municipal de Nuevo Laredo, ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR, por los programas de Desarrollo Humano implementados por su administración. De forma digital se llevó a cabo la ceremonia, en donde el munícipe destacó la colaboración del Cabildo y el trabajo en equipo como piezas importantes para alcanzar el galardón. Cabe destacar que este premio corrobora que, en el municipio de Nuevo Laredo, en la administración de ENRIQUE RIVAS, las cosas se hacen bien, se continúa trabajando a pesar de la adversidad que, como nunca antes, enfrenta Nuevo Laredo. Es importante comentar que en los últimos meses el Gobierno municipal de RIVAS ha recibido cinco premios y certificaciones nacionales e internacionales.

~LOS ENTRETELONES~

++CUENTAN QUE… En los cuarteles generales de Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, entiéndase los respectivos comités ejecutivos nacionales, hay júbilo por la encuesta GEA-ISA… Cuentan que cuentan que entre Morena y la “Mega-alianza” hay un empate técnico antes de siquiera hayan arrancado las precampañas, de manera que MARKO CORTÉS, ALEJANDRO MORENO y JESÚS ZAMBRANO pueden decir que sus planes sí son chicle y están pegando… También cuentan que a MARIO DELGADO se le saltaron más los ojos, de manera que menos escucha a sus propios compañeros de partido, al estar edificando la “campaña oscura” contra los adversarios… ¡AyWey!

++CUENTAN QUE… El aspirante a la candidatura por la Alcaldía de Victoria, EDUARDO GATTÁS, está siendo víctima del “fuego amigo” … Cuentan que cuentan que por extraño que pudiera ser, la “guerra de lodo” en su contra no sale de los pastos oficiales pintados de azul, sino de las propias parcelas de color guindo y lo más grave es que desde su círculo cercano; huele a traición, así cuentan… ¡Ay ojón!

++CUENTAN QUE… Los integrantes del “cuadro chico” del director de Radio Televisión y Cinematografía de la Cuarta Transformación, RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA, presumen que su “Jefe” va en caballo de Hacienda… Cuentan que cuentan que, en estos momentos, donde todavía no se han dan las cosas para nadie en este proceso electoral 2020-2021, presumir un “amarre” para el 2022 es algo muy riesgoso, sobre todo cuando al interior de Morena la metralla está muy fuerte y el canibalismo “pior”… También cuentan que del plato a la boca se cae la sopa y que, sin el control del Partido en Tamaulipas, RODOLFO no pasa de ser un florero; ojalá no le pase lo que a HÉCTOR GARZA, que por andar de indisciplinado lo bajaron de la camionera presidencial… ¡Qué gacho Tacho!

++CUENTAN QUE… La estrategia que DANTE DELGADO dictó desde sus aposentos, como amo y señor de Movimiento Ciudadano, es “ir solos” en las próximas elecciones, porque para el partido naranja es mejor que ir mal acompañados… Cuentan que cuentan que una cosa es “ir solos”, es decir sin alianza y otra cosa muy distinta es “operar solos” y la figura de la ex gobernadora de Yucatán y ex priista, IVONNE ORTEGA PACHECO, así lo demuestra… También cuentan que la idea de DANTE es presentarse como “opción diferente” al Movimiento de Regeneración Nacional y a la llamada “Mega-Alianza, pues su partido no busca mantener el registro como otros, sino aumentar la votación… en breve el Partido naranja presentará sus contrataciones y hasta podrá presumir que “ésas no las tiene ni Obama” …. ¡Yayayái!

Gracias. Nos leemos el lunes, con el favor de Dios y de mi editor…

