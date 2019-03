T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

“AMIGOS Y CUATES” ELIGUE MORENA PARA LA C.R.E.

TRAS la aprobación “a chaleco” de los 12 integrantes para la Comisión Reguladora de Energía (CRE), esto, en mi punto de vista, me parece una decisión burda e inadecuada, porque simple y llanamente, para esta tan importante comisión, se debe elegir a “buenos perfiles”, es decir, perfiles con capacidad y noción plena sobre los engranajes que van a tratar y no haber elegido “compadres, amigos y cuates”, como con ligereza lo decidieron los Senadores de Morena, aprovechando el mayoriteo, cuya determinación “es tanto como caer en los nefastos errores de los malos gobiernos del pasado”

POR LO QUE, esta determinación de los Senadores Morenos, si la analizamos de manera profunda, llegamos a la conclusión de que esto, “es tanto como caer una vez más”, en los irremediables esquemas del privilegio y el influyentismo como ocurría en los pasados gobiernos neoliberales. Por ello, me parece que los Senadores que aprobaron a los 12 perfiles para la CRE, debieron entender, razonar y por supuesto comprender que, para esta comisión “se necesitan perfiles que no pretendan quitar de facto, la autonomía y credibilidad de órganos y por obviedad que, no disminuyan la confianza para fortalecer al sector energético, como con certeza lo expresara en Tribuna el Senador tamaulipeco del PAN Ismael García Cabeza de Vaca.

PUES TIENE que entenderse que, “el tema energético, es de muy elemental importancia para Tamaulipas, por ser este, un estado energético por excelencia, gracias a su posición geográfica, como lo expusiera el Senador Cabeza de Vaca el pasado mes de diciembre, quien sin tapujos, ni cortapisas, demandó reformar el artículo 28 de la Constitución Política, para que de esta forma, se pueda incluir a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, como un órgano regulador en materia energética, pero eso a los Senadores de Morena, por su falta de noción en el tema, les fue ambiguo, ecuánime e indiferente, obrando por elegir a “perfiles sin la capacidad necesaria, para enriquecer al sector energético”.

HAY QUE RECORDAR que, los órganos reguladores en materia de energía, requieren de un adecuado funcionamiento, esto, por su alto grado de especialización, en la que definitivamente, “no se ve a los electos perfiles”, cuya decisión me parece un error garrafal, cuya cuestión es muy lamentable, porque los Senadores de MORENA, votaron más en favor de amigos y cuates, sin que les importara en lo más mínimo, elegir a perfiles capaces, es decir que conozcan a fondo, este extraordinario tema, el cual debe manejarse con elementos con conocimiento en el sector energético, cuya cuestión creo, debe reconsiderarse y vaya que en esto, el Senador albiazul Ismael García Cabeza de Vaca, tiene toda la razón del mundo, porque tal cuestión, no deberá quedar en manos de gentes ignorantes, porque lo que está de por medio, es la prosperidad energética, que traería para Tamaulipas innumerables beneficios.

POR ESTE MOTIVO, el Senador panista García Cabeza de Vaca dijo que, “el propósito en este rubro es el de avanzar”. Y a la vez, “lograr la consolidación de un modelo energético” competitivo, autónomo, calificado y además respetuoso del medio ambiente, esto conforme a los esquemas probados a nivel mundial y que bueno que esto, todos los integrantes del Senado, lo vean, no con intereses políticos o particulares, sino con el interés general de hacer el bien para el contexto nacional ciudadano y tamaulipeco, lo que en mi opinión, sería una decisión muy sensata, cauta y naturalmente, metódica.

SIN EMBARGO, esta iniciativa fue turnada a las comisiones de puntos constitucionales, así como de energía y de estudios legislativos, pero esto, lamentablemente, se redujo al debate, porque los perfiles elegibles o electos, “no cumplen con la idoneidad” para encargarse de la Comisión Reguladora de Energía, por lo que la decisión de los Senadores de Morena en este rubro, repito y reitero, ha sido una decisión mega-ultra-inadecuada y sin conciencia, porque para ellos, fue más importante favorecer a sus amigos y cuates, postura inmadura, porque con senadores incapaces en materia energética, difícilmente, se podrá lograr la consolidación del sector energético. Y menos la mal llamada “Cuarta Transformación”.

AHORA BIEN, las protestas por la decisión de “aprobar perfiles inexpertos para la CRE”, no se hicieron esperar en el Senado, allá donde dicen que, “LA PATRIA ES PRIMERO” porque la bancada de MORENA, “al estilo viejo PRI” impuso a los malos perfiles con 51 votos a favor, 44 en contra y cinco abstenciones. Sin embargo, falta que la Junta de Coordinación Política, construya los acuerdos para aprobar o no esta decisión lamentable.

INCLUSO la Senadora panista Xóchitl Gálvez, tras coincidir con el Senador Ismael García Cabeza de Vaca, criticó acremente la decisión de MORENA, Porque subrayó que, las promesas de este partido en campaña, “sobre la Cuarta Transformación”, no fueron “las del amiguismo y el cuatachismo”, pero ahora que ya son gobierno, “han venido emulando” al Partido Revolucionario Institucional, al que ellos mismos, atacaban a mansalva.

PERO FINALMENTE, los de Morena, partido mal llamado “la Esperanza de México”, están cayendo en los mismos agravios del favoritismo y los privilegios. Y pese a que dijeron “iban a ser distintos”, hoy por sus mal actuar, Morena, está resultando “un verdadero fiasco” o mucho peor, engañando de esta manera al contexto nacional ciudadano. Y que quede claro que, en este rubro se requiere “a perfiles calificados” y no a gentes que, “no cumplen con el requisito de idoneidad.

Por hoy es todo y hasta mañana.

Para sugerencias y puntos de vista en general al email:

lupeernesto@yahoo.com.mx