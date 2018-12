DIALOGANDO

AMLO a consulta.

Por Roberto Olvera Pérez.

Andres Manuel López Obrador, desde el primer día que tomó protesta como nuevo presidente de los Estados Unidos Mexicanos en el Congreso de la Unión de San Lázaro y después de dar un mensaje en Palacio Nacional, dijo en unos de sus guiones del discurso que: “Ya no me pertenezco, yo soy de ustedes”.

Usted cree tanta barbaridad lo que afirma el tabasqueño y entonces porque se expone tanto. Se pone de “pechito” ante la inseguridad que prevalece en todo el territorio mexicano.

Últimamente se le vio comprando como si nada en un Oxxo allá en Nayarit, luego de realizar una gira de trabajo por esa entidad federativa e inclusive se tomó una selfie con el encargado del centro comercial.

Insisto, porque se expone tanto López Obrador a que un demente lo elimine como aquel 23 de Marzo de 1994, cuando de un plomazo cayera el extinto candidato presidencial priista Luis Donaldo Colosio Murrieta, y fue precisamente en Lomas Taurinas en Tijuana, Baja California.

Pero no nada más le haría daño a usted Señor presidente, sino también a toda la nación y se vaya al caos, a la ingobernabilidad y al precipicio el país y por consecuencia a una devaluación.

Por ello señor presidente, si usted como dice y lo afirma inverosiblemente, que ya no se pertenece y ya es nuestro, de todos, del pueblo, entonces a lo mejor quiere que se le someta a una consulta ciudadana de que si le sigue así o lo cuiden.

¿Qué quiere en verdad? ¿Quiere a México o le vale gorro todo? Diga por favor que quiere Señor presidente, procure un poco de prudencia y por el bien de todos los mexicanos que pese a limpias, exorcismo, esoterismo, somerios de chamanes y otros, recuerde que el ambiente no está de todo bien. No se haga el héroe, el superman de la película; no, estamos viviendo un momento que el que se va ya no regresa en esta vida terrenal. No le haga al invencible.

NOTAS CORTAS

1.- Por ciertro, el Secretario de Educación de Tamaulipas, Héctor Escobar Salazar en representación del Gobernador del Estado, Francisco García Cabeza de Vaca asistió a la Convivencia Navideña 2018 ofrecida por la Sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, brindando una amena tarde con bailables, rifa de regalos y una agradable comida, realizada en el Polyforum de Ciudad Victoria.

Acompañado del Secretario General de la Sección 30 del SNTE, José Rigoberto Guevara Vázquez, Escobar Salazar destacó: “Por mi conducto, el Gobernador de Tamaulipas me ha conferido hacerles llegar un afectuoso saludo en esta Convivencia Navideña, la cual contribuye a fortalecer la integración, la armonía y la unidad, a través de la cercanía con los agremiados de la Sección 30 del Sindicato”.

“Tamaulipas vive un proyecto de dignificación de la escuela pública y el magisterio sin precedentes, a través de una agenda que coloca al maestro al centro del proceso de la restitución del tejido social, porque es solo a través de la educación que se puede transformar a la sociedad, esta ha sido la visión de nuestro Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, quien en el cumplimiento de lo dispuesto en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, ha implementado una política educativa que garantiza el derecho al conocimiento, a la formación académica y a una educación pública, gratuita, laica y universal a fin de reducir las desigualdades sociales”, resaltó el Titular de la SET.

Asistió el Representante del CEN del SNTE, Edgar Cuevas García, así como Secretarios Generales, Representantes de Centros de Trabajo, Comités Delegacionales del Estado, Jefes de Sector, Supervisores, Directores de Escuela y Directivos de Educación de la SET.

2.- Benjamín García Marín, orgullosamente neolaredense, dirigente de la CNOP y FSTSE local, dos veces regidor y otros cargos más relevantes que ha tenido en esa ciudad fronteriza, vigente por cierto en el quehacer político, no lo pierda de vista en el futuro inmediato, pues vienen las elecciones para el congreso del estado. Es joven, inquieto y con una visión de futuro en bien de Tamaulipas.

3.- Las frases célebres de Presidentes de la Republica: “Sufragio Efectivo No reelección”, Francisco I. Madero. “Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”, Benito Juárez. “Quiero morir siendo esclavo de los principios… No de los hombres”, Emiliano Zapata, Me los llevo de calle a todos, incluido Juárez, Vicente Fox, Haiga sido como haiga sido, Felipe Calderón, Lo bueno se cuenta, pero cuenta mucho. “Me canso ganso”, Andrés Manuel López Obrador.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco. robertoolvera-mt@hotmail.com