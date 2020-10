RELOJ POLITICO

POR JO*MAR

TIC TAC

AMLO ACEPTA DIALOGAR CON LOS 10 GOBERNADORES SIN “POLITIQUERIAS

DURA TAREA PARA MARIO DELGADO ANTE ELECCIONES DEL 21.

La mañana de ayer en Palacio Nacional, el presidente ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, acepto el dialogo con los 10 gobernadores aliancistas poniendo por delante a su secretario de Hacienda ARTURO HERRERA, aunque condiciono la reunión a que no se preste a “politiquería”

La Alianza Federalista hizo acuse de recibo de las palabras del presidente AMLO, en la que acepta dialogar con los gobernadores de oposición siempre y cuando “no haya politiquería”

En su mensaje, la alianza pidió al Mandatario fecha y hora del posible encuentro.

Los aliancistas también pidieron a los ciudadanos tener en claro que lo que buscan, es lograr un presupuesto federalista y no uno en el que el Ejecutivo del País siga decidiendo unilateralmente sobre el envió de recursos a las entidades.

Los gobernadores panistas, mas los de Nuevo León, Coahuila y Jalisco, vencieron las resistencias de ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, y seran recibidos en audiencia especial, sin fecha, para abordar el delicado asunto.

Ahora solo resta esperar el desenlace entre el gobierno federal y los gobernadores una vez que se lleve a cabo el dialogo que ofreció el presidente con la condición que puso “sin politiquería”.

En otra orden de ideas, al ser confirmado MARIO DELGADO, como nuevo dirigente de Morena, y tras su superación de su curul federal y la presidencia del grupo de coordinación política, se enfrenta su primer gran tarea que es la designación o confirmación, de 15 candidatos a gobernadores y 300 diputaciones federales, alcaldes, y congresos estatales para las elecciones de 2021.

El nuevo dirigente no debe perder tiempo ni dar largas ante el proceso electoral que esta encima para evitar los pleitos internos entre los candidatos de morena en la designación de candidatos.

Tiene en su favor que las encuestas favorecen al partido fundando por el presidente, cuando menos en 13 de las 15 gubernaturas en disputa.

Por cierto el nuevo líder de morena tiene que actuar con mucho tacto para no dejar heridos una vez que se resuelva quienes seran los candidatos tanto a diputados federales, locales en Tamaulipas y en especial la presidencia municipal de Reynosa considerada la joya de la corona, por su atractivo presupuesto.

Hay varios actores que la buscan y entre ellos destaca el diputado federal ARMANDO a favor de MARIO DELGADO, quien al final salió triunfador.

En un principio se creía que el sicólogo tomaría la opción por la reelección a la curul pero sigue en su intención de buscar la alcaldía local.

En estos ultimas días y después de que este día rinda su segundo informe legislativo vía virtual y mañana sábado tener un acercamiento con la prensa se podrá conocer su decisión al respecto.

Pronto veremos algunos pronunciamientos a su favor como el del activista MARCOS HEREDIA MEDRANO, quien dio a conocer que le apuesta el cien por ciento a favor de ARMANDO ZERTUCHE ZUNNI, como quien puede ser el factor de unidad en caso de que sea el candidato y las encuestas según el luchador social de las colonias todas favorecían al diputado federal.

Desde luego que hay otros aspirantes como el abogado penalista MARCELO OLAN MENDOZA, y el ex diputado federal HUMBERTO PRIETO, que tienen bastante terreno avanzando en las colonias sociales y por sus actos de apoyo.

Aparecer también el “ternurita” RIGOBERTO RAMOS ORDOÑEZ, diputado local que por mas dadivas que da a diestra y siniestra no da el “clic” con las gentes pues su modo hostil con las gentes humildes la sientan y optan por no acercarse al elitista diputado.

Incluso los mismos aspirantes no cumulan con la forma de ser del “ternurita RIGO RAMOS.

Quien anda por las orillas como los lobos es el delegado federal JOSE RAMON GOMEZ LEAL JR, esta la jugada, atraves de su segunda abordo la regidora CLAUDIA HERNANEZ.

Por el lado del PAN quien sigue apuntando como el más viable candidato a la presidencia municipal es el presidente del congreso GERARDO PEÑA FLORES, quien esta por días en Victoria en el congreso pero la mayor parte del tiempo se la pasa en Reynosa visitando las colonias populares y haciendo promesas a ver si lograr el consenso de las gentes para ser el sucesor de la alcaldesa.

La única diferencia en acción nacional que el resto de los legisladores ya fueron aplacados por el comandante de los azules al grado que ya le bajaron y no se andan moviéndose como lo hacían al principio.

Nos referimos a ALBERTO “cuotas” LARA, lidere explotar de los trabajadores de las plantas maquiladoras, JUANA SANCHEZ, que ni por la feria se volvió a parar en las colonias y dejo muchas promesas incumplidas a JAVIER GARZA FAZ, el único que se reveló fue FRANCISCO JAVIER GARZA DE COSS, con cero posibilidades de ser candidato y de un momento a otro será aplacada y sin posibilidades de repetir en la curul.

Por el rumbo del tricolor aun no se defina ninguna candidatura para ningún aspirante ya que los delegados designados por el líder del PRI EDGAR MELHEM, no dan señales de vida y eso que el delegado para Reynosa es el Rio Bravense JUAN ALONSO CAMARILLO, no se ha aparecido.

A la mejor están en espera si el tricolor va ir en alianza en la elección local, todo depende lo que diga el líder nacional ALEJANADRO ALITO MORENO.

Por lo pronto la presidenta del PRI municipal LIC OLGA GARZA RODRIGUEZ, está invitando a los medios a la presentación del altar de muertos que presentara en el auditorio del comité municipal el mañana sábado a partir de las once de la mañana.

A ver si hay suelta prenda de cómo van quienes van a ser los candidatos.

En un descuido no vayan a salir con van a ser BENITO SAENZ, MAURICIO ALEJANDRO, EL CAPI, PACHIN, el CHAVO DEL OCHO GUSTAVO RICO, porque sería más de lo mismo y ni en alianza ganarían.

Para ellos a todo dar ganan perdiendo.

TIC TAC nada puede ganarle al reloj. POR AHÍ NOS ENCONTRAREMOS.

