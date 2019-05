T E C L A Z O S

Guadalupe E. González

AMLO, “AL CAMPO LO TIENE CON UNA LA PATA EN EL PESCUEZO”: CALICHE

X.-“A FAMILIAS HUMILDES, “AMLO LES QUITÓ PROSPERA Y LOS DEJÓ SIN COMER”: VECINOS

EL PRESIDENTE de la República ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, “lo que debe hacer es ponerse a trabajar y no perjudicar más al pueblo de México”, porque “en las matutinas”, en sus mensajes, todos los días al estilo cantaleta, se la pasa hablando y denunciando que “la corrupción”, que “la impunidad” y que, “el huachicoleo” y mejor que se olvide de eso y, “si tiene que meter a alguien a la cárcel que los meta”, pero que ya no pierda más el tiempo, porque se la pasa habla, habla y habla, como dijo Fox “es una chachalaca”, cuestión por la que repito que, este señor Presidente, lo que debe hacer “es ponerse a chambear”.

LAS GENTES del PRI que se fueron o que se cambiaron de partido, bueno pues se fueron, allá los agarró Morena y, según ellos, que son rateros y pues, a los rateros, allá los tienen. Y por eso yo me pregunto; ¿Qué van a hacer con ellos?. Porque los de Morena, no tienen capacidad, ni estructura y con los rateros encima, que se fueron de mi partido y de otros, sería bueno saber que van a hacer con esa gente nociva, es una buena pregunta, declaró tajante y certero el candidato del PRI a Diputado Local por el VIII Distrito del Estado con cabecera en Río Bravo RICARDO “CALICHE” FERNÁNDEZ AVIÑA, quien sin pelos en la boca abundó que, si esa gente que, que son rateros, cobijados por Morena, ¿acaso eso, no es parte de la corrupción y la impunidad?, esa es la interrogante a la que, creo que Morena debe responder, enmarcó.

Y ADEMÁS, que el Presidente AMLO, regrese “los programas que le quitó a la gente más necesitada”, porque “había muchos programas y sigue quitando programas” y eso no se vale, por ejemplo: ¿al campo como lo tiene?, “con una pata en el pescuezo” y con la otra en las mano, “para que no patalee”, por eso repito que, sería bueno que se ponga a chambear, eso es lo que debe hacer ese señor, es lo recomendable y se deje de estar hable y hable en las matutinas, que le cuestan mucho dinero a los tamaulipecos y al país, porque esas entrevistas, no se las están regalando, reiteró el candente político tricolor, en una charla que, Caliche, sostuvo con el colega Jorge de la Cruz ayer por la mañana.

ENSEGUIDA, el aspirante del PRI a Diputado por Río Bravo Fernández Aviña dijo que, sería bueno que todo ese dinero que se gasta en algo que no vale la pena, que mejor lo invierta, pero que, “lo invierta con las gentes más necesitadas”. Y además, subrayó Caliche que, “MORENA ENGAÑÓ AL PUEBLO Y LO SIGUE ENGAÑANDO”, porque hay muchas necesidades en todos los núcleos poblacionales del país y el Presidente, por lo que veo, “anda en otras cosas”, por ello, creo que es importante que el Lic. López Obrador, “se ponga a chambear”, eso sería más productivo, enfatizó el político priista, para luego lamentar que “mucha gente aún, no sabe lo que realmente está pasando”, porque siguen todavía pensando que Morena y que Morena y desgraciadamente gran parte de la gente de México, no sabe del problema que está causando Morena, con seguir quitando los programas sociales.

CALICHE Fernández, puntualizó también que, “lo bueno es que la gente ya se está enterando de quien es Morena y quien es el Presidente, porque AMLO, no escucha a sus secretarios, como la Sagarpa, porque le dicen una cosa y obra en sentido contrario, “o sea que se hace lo que él diga”, y por ello creo que, él, debe escuchar a la ciudanía, a los sectores y al pueblo en general, porque eso de quitar programas es un grave perjuicio para la gente pobre.

POR CIERTO que, en la Colonia Nuevo Amanecer de Río Bravo, parte del VIII Distrito Electoral, un matrimonio humilde de la tercera edad, dijo al Candidato del PRI a Diputado Ricardo “Caliche” Fernández Aviña que, “ellos ya no creían en ningún político” y que por eso, “ya no iban a votar por nadie”, porque hicieron saber que, “ellos habían votado” por el Presidente Andrés Manuel López Obrador y éste, “LES QUITÓ EL APOYO DE PROSPERA”, así lo afirmaron y “AMLO, nos dejó sin comer”, porque de ese dinero que nos daban, con eso comíamos y, al ya no recibir ese beneficio, ya no tenemos para comprar alimentos, eso es triste, pero es la realidad y si no lo cree el Presidente, que venga para que se lo digan en la cara los vecinos afectados de la ya mencionada Colonia.

EN MIS recorridos de campaña, dijo Caliche, la gente me pregunta “en que los puedo ayudar”, pero ahorita solo soy candidato, pero si con el voto soy diputado, hablaré en la tribuna y denunciar los agravios a mis representados, para que la gente, por mi conducto, sea escuchada y hacerle llegar los problemas que me plantee el pueblo a las instancias de Gobiernos, respecto a lo que le haga falta a las familias, pues yo con el voto del pueblo, seré Diputado, pero no manejaré recursos, pero “si lucharé a través de la gestión”, para que muchas de las necesidades de las familias se vayan convirtiendo en realidades y, los apoyos lleguen como es lo que merecen las familias de todos los estratos sociales y apoyar más las que menos tienen, remarcó Ricardo Fernández Aviña.

RECORDÓ para finalizar el político priista Caliche Fernández que, el Diputado Federal Héctor Joel Villegas “El Calabazo”, que es mi amigo, le anda echando ganas, porque fue a ver a los campesinos del poblado “González Villarreal” de San Fernando, afectados por los fenómenos meteorológicos registrado hace días, pero veremos que hace el Gobierno Federal por esa gente del campo, porque si el Presidente AMLO no quiere, no los ayuda, pero confiamos que ahora si obre de manera sensata y ayude a los agricultores y campesinos perjudicados, pues eso sería lo ideal. Pero en esto como reza el adagio que, “del dicho al hecho hay mucho trecho” y por ende, veremos que habrá de suceder, sobre lo que expresa sin cortapisas, ni tapujos el aspirante del PRI a Diputado Local Fernández Aviña.

