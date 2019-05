Tendencias

Oscar Contreras Nava

AMLO baja la luz en Tabasco

No sabemos porque los candidatos de MORENA en Tamaulipas buscan el voto de los ciudadanos cuando ahora se informa que el presidente Andrés Manuel López Obrador a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) condonó la deuda de los ciudadanos con la CFE, gestionará la deuda con pago más accesible de las dependencias estatales y municipios y a todos los tabasqueños les pondrán la tarifa más baja del sistema eléctrico nacional que es la 1F.

Sin duda que esto es algo excepcional que no se puede aplicar en Tamaulipas, ya que a López Obrador lo único que le interesa es apoyar al sureste del país y con esta medidas que aplicará la CFE se ratifica su interés por beneficiar a Tabasco y que los demás estados del país paguen sus deudas.

Así se entiende ya que Tabasco tiene adeudos históricos por 11 mil millones de pesos y radica casi el 30% de los deudores que tiene la CFE a nivel nacional, pero esto es lo que menos importa, ya que con el convenio denominado “Adiós a tú Deuda” se beneficiará a más de 500 mil usuarios tabasqueños.

Y ahora MORENA quiere que los tamaulipecos voten por sus candidatos cuando aquí, lo único que el gobierno de AMLO tiene en el olvido al estado y con su cuarta transformación lo único que provoca son problemas por ejemplo:

Tenemos el campo sin apoyos, crece el desempleo, aumenta la inflación y la gasolina no baja en la frontera, la reducción del IVA no es para todos, se dejó sin apoyo federal a las guarderías y aunado a esto, siguen llegando los migrantes de todo el mundo y el gobierno de AMLO no apoya al gobierno estatal para darles al menos alimento y hospedaje.

Y MORENA quiere que voten por sus candidatos. ¿Qué les parece? Pero si usted vota por MORENA lo único que hará es aprobar que en Tabasco se baje la luz pero no en Tamaulipas.

Que AMLO deje sin recursos para promover el turismo de Tamaulipas para llevárselo a la construcción del Tren Maya el cual no es aprobado por la mayoría de los pueblos indígenas por donde pasará además de que provocará graves problemas en la ecología de todo el sureste del país.

Pero bueno, en Tamaulipas a pesar de AMLO tenemos que seguir avanzando y es por esto que los tamaulipecos deben de votar por los candidatos de Acción Nacional, ya que un voto para ellos, es un voto para que el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca continúe con su obra de transformación del estado. Ni más ni menos.

Punto final. El alcalde del PT de Ciudad Madero, Adrián Oseguera Kernion, le organizó una conferencia de prensa a su candidato Azael Portillo Alejo, quien con la voz entrecortada y casi sollozando denunció que es blanco de ataques en las redes sociales y según él, esto confirma que lleva la delantera en estas elecciones.

La verdad es que nadie lo pela y lo único que busca el petista es hacerse la víctima a ver si llorando logra algunos votos sublimes que se conduelan por su desgracia.

Es importante señalar que todo este escándalo no es más porque no alcanza al candidato panista Joaquín Hernández Correa y tampoco a Bertha Elena Sánchez Hernández, candidata de MORENA.

Así que el próximo numerito que Azael Portillo hará, es denunciar ante la FEPADE el acoso que le hacen sus adversarios y buscará judicializar el proceso cuando ni siquiera ni el PAN ni en MORENA lo toman en cuenta y mucho menos le prestan atención a sus lloriqueos.

Como bien dice el candidato panista Arturo Soto Alemán: Que se ponga a trabajar y se dejen de señalar lo que no existe, que salgan a convencer a la gente y que no arrastren la cobija antes de perder. ¿Verdad?

http://oscarcontrerastamaulipeco.mx