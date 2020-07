T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

“AMLO, CANDIL DE LA CALLE Y OSCURIDAD DE SU CASA”…..!

POR LA FALTA de seriedad y responsabilidad del Gobierno Federal, los agricultores, campesinos y ejidatarios de Reynosa, Río Bravo y demás municipios agrícolas del norte del estado, obraron ayer por “bloquear” el Puente Internacional Reynosa-Pharr, Texas, impidiendo terminantemente, el paso a innumerables camiones de carga que a diario cruzan hacia el territorio americano, con productos de exportación, todo porque en las oficinas de la SENER ubicadas en la Brecha 102 de la carretera Matamoros-Mazatlán, no se les tuvo ninguna respuesta, porque nadie acudió a la reunión para informarles sobre “el justo precio de garantía, que los manifestantes reclaman por tonelada de sorgo”.

ESTA CLASE de protestas contra la Federación, es la muestra clara de la inconformidad de miles de familias que en Tamaulipas y en otros estados de la República, han venido surgiendo irremediablemente, porque los productores del campo, no están siendo atendidos por el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien desde su campaña, “al andar pidiéndoles el voto”, les hizo la promesa de que “en su gobierno habría un campo más productivo y fortalecido”, lo que ha resultado toda una vil falacia o bien una lamentable “llamarada de petate”, porque ya van dos años de ejercicio del Gobierno Federal y la gente del agro, “no ha recibido las respuestas prometidas”.

AQUÍ lo meramente inaceptable e inadmisible es que, “el Presidente AMLO les esté mintiendo a los productores agrícolas” o bien el Secretario de Agricultura de México VÍCTOR MANUEL VILLALOBOS ARAMBULA, no tenga bien informado al Ejecutivo y éste, “esté jugándoles el dedo en la boca” a los desesperados agricultores, campesinos y ejidatarios, los que han venido sufriendo “las de Caín”, porque el precio por tonelada de sorgo aprobado por la Federación, “no les alcanza”, por los altos costos de la semilla, el diesel, los fertilizantes, insecticidas y la mano de obra que tienen que utilizar para hacer producir la tierra, cuya postura del Gobierno Federal es una tangible muestra, de la crueldad, con la que se sigue tratando a los campesinos, a pesar de que López Obrador, prometió ayudarlos, porque su Gobierno sería diferente a los pasados neoliberales y conservadores, a los que tanto ha criticado el mandatario mexicano y él, esta resultando igual o peor que Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón o Vicente Fox Quezada.

CON ESTA postura de indiferencia hacia el campo mexicano, de parte del Gobierno Obradorista, se confirma la falaz frase célebre de “no mentir, no robar y no traicionar”, porque a los agricultores y campesinos, Andrés Manuel López Obrador y su gabinete Agropecuario, “les siguen mintiendo” y “traicionándolos”, porque, a este régimen federal, no le ha importado en lo más mínimo, afectar en su economía a las familias, de los sufridos hombres del campo, bajo argumentos hoy en día inaceptables de que, “en el pasado sexenio, había mucha corrupción” en la Secretaria de Agricultura y que muchos líderes se quedaban con el dinero de los campesinos. Y si Andrés Manuel, cree o considera que esto aún prevalece, entonces que lo demuestre “con hechos” y no siga basándose en las cosas del pasado, porque hacer eso, “es seguir perjudicando a las familias del campo” que tienen hambre, porque “su modus vivendi” es hacer producir la tierra y vender sus productos, para el sostenimiento de sus esposas e hijos. Y “eso, es lo que tiene que entender el presidente”.

AGUSTÍN Hernández Cardona, por su calidad de Presidente de la Unión Agrícola del Norte de Tamaulipas, dijo a los medios que, “habían quedado en reunirse en las oficinas de la SENER-Reynosa, con las autoridades”, pero nadie llegó, cuya postura indiferente, fue lo que género que los indignados agricultores, con tractores, trilladoras y demás equipos agrícolas y unidades motrices, se dirigieran al Puente Internacional Reynosa-Pharr, donde bloquearon esta importante ventana que, comunica a México con la Unión Americana. Todo porque nadie fue a informarles, “respecto a los avances de las negociaciones” sobre sus justos reclamos.

POR ELLO, les diré que, lamentablemente, en este problema agrícola, ni el Ejecutivo Federal, ni el Secretario de Agricultura, han tenido la bondad o el valor de “darle la cara o ver de frente a los inconformes agricultores”, cuya postura me parece una ofensa del mandatario mexicano, hacia la gente que también voto por él, gente que creyó en él, cuando él, fue con humildad a la parcela a pedirles el voto para ganar la Presidencia de la República, pero tal parece que eso, al Ejecutivo Andrés Manuel López Obrador, ya se le olvidó y por ello, le recordamos que, “si él, insiste en no comulgar con la mentira”, hoy por su postura de desprecio a los campesinos, les está fallando criminalmente a sus familias, por “lo de la frase de no mentir”, y esto nos lleva a reflexión que, AMLO, como la mayor parte de los políticos del pasado, “ha venido obrando, por engañar a los productores del campo”.

Y FINALMENTE, les comentó que, LO PEOR para los afectados agricultores es que, mientras ellos, atraviesan por esquemas de agravio económico, por la falta de apoyo del Gobierno mexicano, el Presidente LÓPEZ OBRADOR, desde ayer miércoles anda en plan diplomático allá en Washington, D.C., visitando a su homólogo DONALD TRUMP y la verdad, quien sabe cuándo AMLO, vaya poder atender las demandas de los agricultores que, también como pueblo votaron por él, pero eso, por lo que vemos al Presidente Andrés Manuel, “le es ambiguo, ecuánime e indiferente”. Y los hechos están a la vista. Y por ello, queda claro que el Presidente “ES CANDIL DE LA CALLE Y OSCURIDAD DE SU CASA”.

