EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

AMLO-CdeV “cierran filas”, por México

El Presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR destacó la coordinación que existe con el Gobierno de Tamaulipas en la búsqueda del bienestar de las familias de esta entidad y ofreció su apoyo para un mayor desarrollo.

“Estamos trabajando de manera coordinada con el Gobernador de Tamaulipas y miren, yo les convoco a la unidad, vamos a trabajar juntos, la patria es primero”, dijo LÓPEZ OBRADOR en el último evento de su segundo día de gira en el estado, en el que estuvo acompañado por el Gobernador, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA.

Por segundo día consecutivo, el mandatario de la nación reconoció el avance en materia de seguridad que se ha registrado en la entidad durante la presente administración.

“Este estado se está avanzando en algo que es fundamental, garantizar que haya seguridad, que haya paz, y se ha avanzado”, dijo el Presidente LÓPEZ OBRADOR.

El Gobernador GARCÍA CABEZA DE VACA enfatizó que desde el inicio de su administración, el Gobierno del Estado ha trabajado en la reconstrucción del tejido social, como una herramienta fundamental para la recuperación de la paz en el estado.

“Tenemos que restablecer el tejido social, tenemos que asegurarnos de que existe mayor inclusión familiar, inculcar los valores esenciales con los que fuimos educados, el valor de la honestidad, del respeto y de la tolerancia”, dijo el mandatario tamaulipeco.

El presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR realizó una gira de trabajo de 2 días por Tamaulipas para visitar Hospitales Rurales que forman parte del programa IMSS Bienestar, para supervisar la atención médica, las condiciones de infraestructura y abasto de medicamentos.

Este sábado visitó las unidades hospitalarias de Tula e Hidalgo mientras que el domingo hizo lo mismo en San Carlos y Soto la Marina.

El Presidente anunció que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, está contemplado un incremento de 40 mil millones de pesos en el sector salud para fortalecer el programa IMSS Bienestar en abasto de medicamentos, personal médico y de enfermería suficiente, modernización y ampliación de unidades hospitalarias y basificación para el personal de salud.

Por cierto, el secretario de Hacienda ARTURO HERRERA, entregó ayer por la tarde a la Cámara de Diputados el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, por 6.1 billones de pesos, de los cuales un tercio será direccionado a estados y municipios, priorizando el gasto en bienestar social, seguridad y apoyos fiscales a Petróleos Mexicanos.

En Reynosa, por cierto, el Teatro Principal del Parque Cultural será la sede para que mañana martes 10 de septiembre, la Alcaldesa MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ presente su Primer Informe de Gobierno, de la administración pública 2018-2021.

La Presidente Municipal de esta ciudad rendirá un informe detallado de las gestiones y resultados, del trabajo realizado en un año para beneficio de todos los reynosenses, y se espera la asistencia de distintas instancias de Gobierno, y representantes populares a las 11:00 horas.

En el recinto oficial, la Doctora MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ contará con la presencia del Honorable Cabildo de Reynosa, de los invitados especiales y la muy valiosa y notable asistencia de los ciudadanos interesados en conocer con detalles cada una de las gestiones realizadas por la Alcaldesa.

El Informe de Gobierno 2018-2019 es un compendio de logros de un equipo transparente y objetivo que, encabezado por la Doctora MAKI ORTIZ, ha buscado, con el apoyo del Cabildo y la participación ciudadana, Resultados para Todos, porque Reynosa Sigue Adelante.

Por cierto, MAKI felicitó al Alcalde de ciudad Díaz Ordaz, JOSÉ MANUEL LÓPEZ HERNÁNDEZ, por la presentación de su Primer Informe de Gobierno del período 2018-2019, presentado este sábado 7 de septiembre del 2019 en un centro social de la localidad.

La Alcaldesa, MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ, estuvo acompañada por integrantes de su Cabildo y agradeció la invitación del edil LÓPEZ HERNÁNDEZ, quien gobierna durante el período 2018-2021: “Felicidades por los logros y beneficios que has traído como Alcalde a este municipio. ¡Te deseo mucho éxito!”, expresó la alcaldesa de Reynosa.

¡Ah!, por cierto, MAKI fue instalada en primera fila, al lado del ex secretario general del CEN del PES, el diazordacense ABDÍES PINEDA MORÍN, de quien usted pronto tendrá noticias.

ABDÍES, por cierto, recibió la propuesta de la Dirección de la Comisión Nacional del Agua en el Gobierno de AMLO, ¡pero prefirió seguir en libertad!

En Río Bravo, entre tanto, con el objetivo de garantizar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres dentro de los órganos de gobierno, el Ayuntamiento de Río Bravo a través de la Dirección de Mujeres, inició con una serie de talleres y conferencias denominadas “Transversalidad con perspectiva de género.”

El primer taller “Transversalidad con perspectiva de género, fue dirigido a empleados y empleadas municipales y estuvo a cargo de la especialista en estudios de género ANA LIDIA TREVIÑO LEY, quien felicitó al Gobierno Municipal encabezado por el Lic. CARLOS ULIVARRI LÓPEZ, por ser el primer Ayuntamiento de Tamaulipas con un programa municipal de igualdad.

De otro lado, con gran éxito se realizó este domingo en Matamoros, el primer gran torneo anual de pesca 2019 “Pescando en Familia”, que permitió el registro de casi mil 500 cañas, marco en donde el alcalde MARIO ALBERTO LÓPEZ HERNÁNDEZ ofreció seguir invirtiendo en la Playa Bagdad, para que sea más atractiva para el turismo local, nacional y del Valle de Texas.

En el torneo que organizó el Gobierno Municipal de Matamoros, a través de la Secretaría de Fomento Económico del municipio estuvo presente VÍCTOR GARCÍA ECHEVERRÍA, director de Playas en Tamaulipas, quien asistió con la representación del Secretario de Turismo en el Estado.

Además de participar en el concurso de pesca en donde se rifaron atractivos regalos donados por los patrocinadores, las familias matamorenses disfrutaron de un paseo recreativo completamente limpio y la playa con suave oleaje.

Al momento de la premiación de los mejores pesos de corvina, trucha, tambor, especies varias en las categorías infantil y adultos, el alcalde Mario Alberto López Hernández mencionó a las cientos de familias presentes, el interés del gobierno municipal de seguir impulsando acciones para mantener limpia la Playa Bagdad y alcanzar su certificación en el área que está bajo el resguardo del municipio.

Mientras que en Tampico, mediante una inversión que supera los 3 millones de pesos, el Presidente Municipal CHUCHO NADER inauguró este sábado la pavimentación a base de concreto hidráulico de la calle Lázaro Cárdenas, entre Gardenia y Azucena de la colonia Las Violetas, donde además se llevó a cabo la reposición integral de la red hidrosanitaria.

El alcalde porteño afirmó que durante su administración más de 100 calles han sido modernizadas en los distintos sectores del municipio y refrendó su compromiso de continuar impulsando el progreso y desarrollo de la ciudad.

“Seguimos cambiando el rostro de Tampico y elevando la calidad de vida de miles de familias tampiqueñas. Hoy estas dos nuevas cuadras mejoran la vialidad en este sector y generan mayor desarrollo a toda la zona norte del municipio, pero sobretodo brindan bienestar a todos los vecinos”, expresó.

CHUCHO NADER afirmó que manera paulatina se avanza en la atención del rezago que existe en materia de pavimentación y aseguró que su administración continuará desarrollando las obras que sean necesarias para modernizar la red vial del municipio.

“En solo once meses hemos avanzando de manera importante en el rubro del mejoramiento de las calles y en muchas de ellas, así como sucedió en esta calle, realizamos el cambio de toda la red de agua y drenaje, para darle mayor calidad y durabilidad a los trabajos”, dijo.

Vuelvo con la gira presidencial para compartirle que la farragosa perorata del presidente LÓPEZ OBRADOR fue, a juicio de los más agudos analistas de Tamaulipas, un avance de su intención de participar en la elección del 2021, dentro del proyecto de reforma que propone incorporar la figura de revocación de mandato a la Constitución.

En efecto, el sonsonete de su dicción y los recurrentes ‘latiguillos’ de su mensaje, proyectaron en el imaginario colectivo la figura de un candidato en campaña.

La revocación es una figura democrática directa en la que los ciudadanos eligen si un funcionario público electo popularmente para cierto periodo continúa su mandato.

La solicitud de revocación podrá ser hecha por el propio presidente de la República, el 33 por ciento de los integrantes de las Cámaras de Diputados o de Senadores, o por el 3 por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal.

De ahí que el presidente LÓPEZ OBRADOR esté montado en ese macho, pues cree que su posicionamiento popular del 60-65 por ciento se convertirá el 2021 en un “Efecto” que genere voto para los candidatos a diputados federales de su partido, por lo que está aferrado a aparecer en la boleta de la elección que viene.

Pues si Morena repite mayoría en la Cámara baja, como la tiene ahora, se le facilitará más influir para poner otra vez presidente de la república el 2024.

… A menos que traiga en la cabeza la idea de la reelección.

GONZALEZ VALDERRAMA

Por cierto, el ex jefe de la ex Delegación Cuauhtémoc, del ex Distrito Federal -hoy alcaldía Cuauhtémoc-, el tamaulipeco RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA, sorprendió la víspera con dos conferencias de corte político en Tampico, en cuyo desarrollo elaboró visualizaciones hacia las elecciones del 2021, pero se refugió en “los tiempos” para omitir sus aspiraciones por la gubernatura, aunque añadió el nombre de la senadora MARÍA GUADALUPE COVARRUBIAS CERVANTES, a la lista de aspirantes.

Es decir, a la lista que forman AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL, HÉCTOR GONZÁLEZ GARZA, y él mismo.

GONZÁLEZ VALDERRAMA, identificado desde 1998 como “brazo derecho” del ex gobernador de Zacatecas y actual presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la república, RICARDO MONREAL ÁVILA, hizo visualizaciones incorrectas previo a la elección local de junio, pues vaticinó que su partido, Morena, tenía un posicionamiento del 45 por ciento; 15 por ciento el PAN y 7 por ciento el PRI.

Al final se le revirtió el pronóstico, pues su partido obtuvo la victoria solo en el distrito 11, de Matamoros; el PRI 0 y el PAN 21.

De cara al 2022 y viendo lo que le sucedió al Senador ALEJANDRO ARMENTA MIER, propuesta suya para la gubernatura de Puebla… pues ahí hablamos.

Es decir, GONZÁLEZ VALDERRAMA tendría que ir pensando No-En-La-Gubernatura de Tamaulipas, sino en el Ayuntamiento de Tampico, en cuyo municipio ya tiene su Club-De-Amigos.

Pero sucede que el Director de RTC ya tiene hasta en su tierra natal ‘competencia interna’, pues la diputada federal OLGA SOSA RUIZ está más puesta que un calcetín para convertirse en la sucesora de ‘Chucho’ NADER en la tierra de GUSTAVO TORRES SALINAS.

¿Cómo la ve desde ahí?

GONZÁLEZ VALDERRAMA forma parte del mismo equipo al que pertenece el ex delegado de Morena en Tamaulipas, RENATO MOLINA ARIAS.

Nomás p’a que se dé una idea.

¡Ah!, por cierto: ¿vio la ‘caravana’ que le hizo el Presidente LÓPEZ OBRADOR al Senador AMÉRICO durante su discurso en el municipio de Hidalgo?

Y, por el contrario: ¿alcanzó usted a percibir a JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL ‘correteando’ la camioneta en la que se desplazaba el presidente LÓPEZ OBRADOR?… ¡qué ridículo!

EL GUASÓN ‘TURISTEA’

A propósito del mismo atajo, el Oficial Mayor de la Secretaria de Educación Pública, HÉCTOR GARZA GONZÁLEZ, realizó este fin de semana una gira de trabajo por varios estados del norte, entre ellos Baja California, donde por instrucciones del Presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR y el Secretario ESTEBAN MOCTEZUMA BARRAGÁN, atendió un conflicto magisterial.

El funcionario federal sostuvo una mesa de trabajo con el Gobernador electo JAIME BONILLA VALDEZ y los dirigentes MARÍA LUISA GUTIÉRREZ de la sección 37 y MARIO AISPURO de la sección 2, “Todos a clases con el compromiso que al magisterio baja californiano se le pagará su salario. No puede ser que existan maestros que tienen 4 años sin cobrar. Vamos a resolver el problema” afirmó.

Y dentro de su paso por estados del norte, sostuvo una reunión de trabajo con la Gobernadora CLAUDIA PAVLOVLICH y su gabinete, revisando esquemas y programas de apoyo para el sector educativo de esa entidad.

A propósito de ‘grilla’, el Presidente del CEN del PRI, ALEJANDRO MORENO, tomó protesta a los nuevos Delegados del Comité Ejecutivo Nacional, quienes, afirmó, coadyuvarán en el fortalecimiento del instituto político en distintas entidades del país.

La toma de protesta a las y los representantes del PRI Nacional se llevó a cabo en el marco de la reunión de trabajo “Encuentro Revolucionario; buenas cuentas, buenos resultados”:

Así, por Aguascalientes, tomó protesta HUGO CONTRERAS ZEPEDA; Baja California, ERUBIEL ALONSO QUE; Baja California Sur, ONÉSIMO AGUILERA BURROLA; Campeche, RUBÉN ANTONIO ZUARTH ESQUINCA; Chihuahua, FERNANDO MORENO PEÑA; Ciudad de México, JOSÉ FRANCISCO OLVERA RUÍZ; Colima, ANTONIO LUGO MORALES; Durango, ROBERTO PADILLA MÁRQUEZ; Guerrero, MARCO OLVERA ACEVEDO.

Por Michoacán, ENRIQUE MARTINI CASTILLO; Morelos, JOSUÉ CIRINO VALDÉS HUEZO; Nayarit, MIGUEL CASTRO REYNOSO; Nuevo León, CHARBEL JORGE ESTEFAN CHIDIAC; Querétaro, JORGE ARMANDO MEADE OCARANZA; Quintana Roo, CARLOS SOBRINO ARGÁEZ; San Luis Potosí, MARÍA ISABEL MERLO TALAVERA; Sonora, RICARDO BARROSO AGRAMONT; Tamaulipas, JOSÉ LUIS GARZA OCHOA; Veracruz, CARLOS OZNEROL PACHECO CASTRO, y Tabasco, GENARO LORENZO ABREU BARROSO.

Por último, orgullosamente egresado de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), JOSÉ MANUEL HINOJOSA HACES acudió con el Rector JOSÉ ANDRÉS SUÁREZ FERNÁNDEZ para agradecerle el apoyo brindado a través de la casa de estudios, que hizo posible su participación en el 4º. Torneo Abierto de Artes Marciales Mulimpia 2019 en Corea del Sur.

JOSÉ HINOJOSA compartió su destacada participación en este encuentro deportivo internacional, donde obtuvo un reconocimiento como el primer mexicano en llegar a una final de la categoría Master en la disciplina de Haidong Gumdo, una especialidad de las artes marciales en el manejo de la espada o sable coreano.

Con los galardones y medallas de su reciente participación en el Torneo Abierto de Corea, el joven estuvo con el Ing. JOSÉ ANDRÉS SUÁREZ FERNÁNDEZ, a quien visitó en sus oficinas de la Rectoría, para agradecerle el apoyo brindado en su carrera deportiva y por el impulso que ha dado al deporte en la UAT.

Port hoy es todo, nos leemos mañana.