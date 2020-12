AMLO deja solo a Tamaulipas

EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

La Secretaria de Salud de Tamaulipas, GLORIA DE JESÚS MOLINA GAMBOA, afirmó que sin apoyo federal, el Gobierno del Estado ha garantizado tratamientos para pacientes con cáncer y atención médica a quien la requiere por contagios de COVID-19.

En su comparecencia y al ser cuestionada por las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso del Estado, resaltó que las y los pacientes con cáncer, “niñas, niños, mujeres y hombres”, en general quien padece de esta terrible enfermedad, no ha estado solo, pues el Gobierno de Tamaulipas les ha garantizado su tratamiento.

Destacó que en cuanto a la posible vacuna contra el coronavirus, no ha recibido un planteamiento de forma oficial de cómo va a realizarse este procedimiento, ni qué tipo de vacuna será, pero aseguró que en Tamaulipas se están preparando en lo relacionado a la red de frío para el manejo de la vacuna.

Asimismo, enfatizó que las y los tamaulipecos que requieren atención médica y pruebas para detectar el COVID-19, las han recibido de forma gratuita, “Tengo que decir que no hay recurso suficiente por parte de la federación, el estado ha invertido 46 millones de pesos para PCR. Nos han mandado reactivos para 16 mil pruebas y nosotros hasta hoy llevamos 118 mil 247 pruebas, a través de recurso estatal”, agregó.

En cuanto al tema INSABI, dejó claro por qué no se adhirió Tamaulipas, y es que dicho convenio ofrecía lo que el Estado ya garantiza a la población y que no les cuesta un solo peso, además, en este punto destacó que de haberse integrado a la compra consolidada se tendría un abasto de medicamentos de solo 35 por ciento como otras entidades y no del 87 por ciento con que cuenta actualmente el Gobierno estatal.

MOLINA GAMBOA, resaltó los esfuerzos de la Administración Pública Estatal, como en la adquisición de equipos quirúrgicos e instrumental para nosocomios, mejora de los quirófanos de los Hospitales Generales de Victoria y Reynosa, con una inversión total de 25 y 35 millones de pesos respectivamente.

Hizo énfasis en que Tamaulipas fue el primero en el país en elaborar un Plan de Acción de Gobierno frente a la Pandemia COVID-19, constituyendo una guía para enfrentar en forma efectiva y oportuna la emergencia sanitaria y al abordar este tema, reconoció y agradeció el invaluable esfuerzo que con vocación realiza el personal de salud.

“Este informe, corresponde y refleja el quehacer diario de cada uno de ellos, al personal médico, paramédico, técnico, administrativo y de apoyo, muchas, muchas gracias. Sepan que sin la entrega de todos ustedes, no habría manera de lograr lo que hoy vengo a informar como resultados obtenidos y tampoco sería posible enfrentar, como lo hemos venido haciendo, los grandes retos que aún tenemos frente a nosotros”, refirió.

7000 VALES DE DESCUENTO

EN REYNOSA, PARA DOCENTES

Cambio de orientación temática para mencionar que el Ayuntamiento de Reynosa, en coordinación con la CANACO local, gestionó 7,000 vales de descuento ante la cadena comercial Oxxo, para que el magisterio obtenga el 25% de descuento en la compra de una despensa.

El Profesor JORGE GUADALUPE ACUÑA TOBÍAS, Secretario de Organización II del SNTE, agradeció el trabajo que realizó a nombre del Ayuntamiento la Alcaldesa MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, para apoyar a 7 mil Catedráticos: «son tiempos de empatía y de apoyarnos entre todos para salir adelante juntos», dijo, estando presente el Secretario Técnico del Ayuntamiento, HUGO RAMÍREZTREVIÑO.

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Reynosa, CANACO, que preside el C. P. ADVENTO SOSA GARZA, contribuyó con el Municipio en la facilitación de los vales de descuento de la cadena Oxxo para el Magisterio.

JOSÉ DE JESÚS JARA, representante local de la empresa, aseguró que, «posteriormente estaremos haciendo el programa semestral con la misma mecánica para apoyar hoy la economía de los Maestros y obtengan productos básicos con descuento».

TRITURAN 131 MIL LLANTAS

A propósito de Reynosa, la Alcaldesa MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ encabezó una jornada social para cancelar todo probable foco de contaminación que coadyuve a la propagación de enfermedades transmitidas por vector.

«Estamos limpiando de los terrenos baldíos muchas llantas, que luego hacen que haya mosquitos por estancamiento de agua, que pueden criar vectores del Dengue, Zika y Chikungunya», precisó sobre la marcha.

El Gobierno Municipal ha triturado del año 2018 al presente, 2020, 131,000 llantas, con un peso global cercano a 2 Mil 300 toneladas, que dejan de contaminar la ciudad, y sobre todo que reducen la posibilidad de reproducción de fauna nociva como los mosquitos Aedes Aegypti y Aedes Albopictus.

La recolección de llantas ha sido efectuada en 6 puntos de acopio temporal, en las colonias El Olmo, Nuevo Amanecer, Lampacitos, Balcones de Alcalá, Reforma y en los ejidos La Retama y Las Anacuas, estos últimos con 45 Mil y 48 Mil neumáticos recibidos.

El Regidor ELIACIB A. LEIJA GARZA, Coordinador de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente del Cabildo, aseguró que la máquina trituradora del Gobierno de Reynosa, fragmenta hasta 400 llantas por día, a un tamaño que puede ser destinado a un proceso final de reciclado para convertirse nuevamente en materia prima.

[-Entreparéntesis: Al presentar el balance de la emergencia sanitaria del COVID-19 en Tamaulipas, la secretaria de Salud, GLORIA MOLINA GAMBOA informó que durante este miércoles se registraron 116 nuevos casos y 13 fallecimientos asociados a la enfermedad.

Insistió en su llamado a atender de forma obligatoria las medidas de seguridad sanitaria para cortar la cadena de transmisión, neutralizar rebrotes y reducir el número de contagios, defunciones y ocupación hospitalaria. Precisó que al corte del 09 de diciembre, la cifra oficial en Tamaulipas es de 37,039 positivos acumulados, de los cuales 32,279 se han recuperado y 3,106 han fallecido-].

ENRIQUE RIVAS SOLUCIONA

“EN RED” PROBLEMÁTICA URBANA

En Nuevo Laredo, entre tanto, el presidente municipal ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR escuchó y dio solución a peticiones expuestas de forma directa por las y los vecinos de las colonias Infonavit, Viveros e Hipódromo, a través del programa ‘Miércoles Ciudadano’, edición 67, de forma virtual.

«He sido muy claro, que ni la pandemia del Covid-19 debe ser un pretexto para que no llevemos a cabo la realización de programas insignia, como es el ‘Miércoles Ciudadano’, el cual nos permite tener esa comunicación directa, sin intermediarios y sin filtros, para que el mismo ciudadano tenga esa confianza de hacer su petición de manera directa al presidente municipal», señaló RIVAS CUÉLLAR.

Durante el enlace por la plataforma Zoom, PATRICIA GUERRA MATA, habitante de la colonia Viveros, solicitó el retiro de árboles que se encuentran dentro de su domicilio de la calle Netzahualcóyotl número 203, ya que constantemente obstruyen su drenaje.

«Agradecemos la respuesta del presidente municipal, ya con esto comprueba su apoyo a la ciudadanía, por lo que yo les recomiendo que presenten sus peticiones, ya que Rivas sí les da solución», mencionó GUERRA MATA.

Mientras que JUAN MEDINA ARÁMBULA, residente de la colonia Infonavit, solicitó material para darle mantenimiento a la plaza, ubicada frente a su domicilio de Felipe de Jesús Velázquez número 42, como son escobas, rastrillos de jardinería, bolsas, tijeras, entre otros.

El alcalde lo felicitó, ya que la participación de la ciudadanía en mantener limpias las plazas, parques y otros espacios recreativos, es muy importante para tener un mejor Nuevo Laredo.

FISCAL GENERAN ENTREGA

INFORME A GERARDO PEÑA

Aquí un paréntesis para compartirle que el Fiscal General de Justicia IRVING BARRIOS MOJICA, entregó al Diputado GERARDO PEÑA FLORES su segundo informe de actividades, con el, propósito de informar las acciones realizadas, a fin de garantizar eficiencia en la procuración de la justicia.

Lo anterior, previo a la sesión de este miércoles donde el Dr. BARRIOS MOJICA entregó el documento correspondiente al Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado.

En el marco de este acto de rendición de cuentas, el legislador PEÑA FLORES destacó que el informe recibido será distribuido entre las Diputadas y Diputados de las diferentes fuerzas políticas, para su análisis correspondiente.

LLAMA MARIO LÓPEZ A NO

RELAJAR MEDIDAS SANITARIAS

Por cierto, el Gobierno de Matamoros a través de la Secretaría de Salud, hizo un llamado a los ciudadanos para que eviten realizar reuniones familiares, asistir a encuentros donde se presenten aglomeraciones, así como también, cumplir con las medidas de seguridad sanitarias, esto, como medida para prevenir los contagios por COVID-19-.

La Secretaria de Salud en el Gobierno Municipal explica que el riesgo de contagio sigue latente, por este motivo se pide a la población que no relajen los protocolos de salud para evitar llevar la enfermedad a sus hogares.

Destaca que en este mes vienen fechas importantes que motivan las reuniones familiares, sin embargo afirmó, lo que se está viviendo en México y en todo el mundo, es una situación atípica, en donde se recomienda no organizar, ni asistir a festejos.

Y seguir cumpliendo con los protocolos de salud, entre ellos, el uso del cubre bocas, limpieza de manos frecuente con gel antibacterial, o bien, lavado de manos, realizar solamente actividades esenciales, respetar la sana distancia y que solamente un integrante de la familia acuda a realizar las compras.

La Secretaria de Salud señala que al día de hoy el COVID-19 ha ocasionado en Matamoros, un total de 513 defunciones, motivo por el cual, es importante respetar las recomendaciones sanitarias y con esto, evitar que se sigan presentado decesos.

Reiteró el llamado para no bajar la guardia en las recomendaciones de las autoridades de los tres niveles de gobierno, con el propósito de proteger la salud de todos los matamorenses.

CHUCHO Y AÍDA ENTREGAN

APARATOS FUNCIONALES

Vuelvo a Tampico para compartirle que el Presidente Municipal CHUCHO NADER y su esposa, AÍDA FÉRES de NADER, Presidenta del Sistema DIF, encabezaron, este miércoles, una nueva entrega de aparatos funcionales y de movilidad asistida en beneficio de personas con discapacidad y adultos mayores.

En el evento efectuado en el salón principal de la Casa de la Cultura, donde se aplicaron todas las medidas de prevención sanitaria, el Jefe de la Comuna señaló que la inclusión es uno de los ejes sustantivos del Sistema DIF municipal, cuyo propósito es el de facilitar el desplazamiento y movilidad de las personas con discapacidad, así como garantizar su inserción en la sociedad.

El mandatario reconoció la infatigable labor que el organismo ha desarrollado para mejorar la calidad de vida de las personas con necesidades especiales y precisó que a la fecha se han entregado más de 150 sillas de ruedas y cientos de aparatos funcionales, principalmente a personas que enfrentan condiciones económicas adversas.

«Hoy asistimos con mucho gusto a una nueva entrega de aparatos de movilidad asistida. donde se patentiza el compromiso del sistema DIF Tampico por mejorar las condiciones de traslado y desplazamiento de los adultos mayores y las personas con discapacidad», expresó.

SECRETARIO DE ECONOMÍA

COMPARECE ANTE DIPUTADOS

¡Ah! por cierto, el Secretario Estatal CARLOS ALBERTO GARCÍA GONZÁLEZ, informó al Congreso Local sobre el estado que guarda el rubro a su cargo, destacó que Tamaulipas es la doceava economía del país por su aportación al Producto Interno Bruto.

En este acto de rendición de cuentas, resaltó que “este año ha sido atípico por motivo de la epidemia, estamos enfrentando el reto más desafiante de la presente administración, pero tengan la seguridad que unidos seguiremos avanzando y con el liderazgo del Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, saldremos fortalecidos”

El Secretario de Desarrollo Económico, anticipó una recuperación lenta de la economía nacional, sin embargo dejó claro que “Estamos trabajando para que la economía de Tamaulipas siga por la senda del crecimiento, a través de inversión nacional y extranjera”.

JUSTICIA PARA LOS YAQUIS,

ORDERNA LÓPEZ OBRADOR

De otro lado y en un acto de justicia para el pueblo Yaqui, con el propósito de abatir los índices de pobreza y desnutrición; reactivar las actividades económicas y productivas en el sector agropecuario y pesquero; promover la protección de los recursos naturales y el ordenamiento territorial sustentable, así como garantizar el acceso al agua potable para uso humano, gobierno federal y autoridades tradicionales acuerdan acciones concretas en el marco de la construcción del Plan de Justicia del Pueblo Yaqui.

Al inaugurar las mesas técnicas sobre Economía Indígena y Medio Ambiente, el director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, en su carácter de representante del presidente de la República y secretario técnico en la Comisión Presidencial de Justicia para el Pueblo Yaqui del Estado de Sonora, indicó que mediante los acuerdos de las mesas de trabajo se busca responder a las necesidades en materia de economía, desarrollo rural, agricultura, ganadería, pesca y todas las actividades económicas del pueblo yaqui, así como en los temas de medio ambiente, recursos naturales y agua que forman parte del patrimonio histórico, ya que es fundamental su conservación, siempre de la mano con las autoridades comunitarias.

Celebró este ejercicio de escuchar las demandas y necesidades del pueblo yaqui para atenderlas de forma puntual, como lo instruyó el presidente Andrés Manuel López Obrador, con base en los acuerdos que se hacen con las propias autoridades tradicionales.

GILBERTO ESTRELLA REALIZA

TAREA DE MEJORAMIENTO URBANO

Desde otra perspectiva, le comento que siguen adelante las jornadas del Gobierno del estado para mejorar la imagen urbana de la ciudad, como los trabajos de corte de zacate y retiro de maleza en la Plaza Pública ubicada en la colonia Valle Dorado, dando respuesta así a las peticiones de la ciudadanía.

Tan sólo en los días recientes la administración estatal realizó actividades similares en las colonias Puerta del Sol, Lomas Real de Jarachina Norte, Villa Esmeralda, Bermúdez, Nogalar y el ejido Doroteo Arango, atendiendo las instrucciones del Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA.

Con ello el Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA cumple su compromiso en el sentido de tener un gobierno cercano a la gente, que escuche y atienda sus necesidades.

Tales conceptos fueron expresados por el secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente en Tamaulipas, GILBERTO ESTRELLA HERNÁNDEZ, quien agradeció el apoyo y respaldo del Jefe del Ejecutivo estatal.

Actividades como estas a diario se realizan en las colonias y fraccionamientos de Reynosa, con el propósito de mejorar la imagen urbana dentro del Plan Unidos por Tamaulipas implementado por el Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, como se ha estado haciendo en las colonias de otros municipios de la entidad, agregó el titular de SEDUMA.

“INTENTAN CRIMINALIZARME”,

DENUNCIA DIP. RIGO RAMOS

Vuelvo al Congreso para mencionar que, desde la más alta tribuna del Poder Legislativo de Tamaulipas, el diputado de Morena RIGOBERTO RAMOS ORDOÑEZ, denunció que el Gobierno del Estado pretende criminalizar la acción política de la oposición, pero por sus yerros convierte a su partido en un movimiento incontenible.

El integrante de la LXIV legislatura del Congreso de Tamaulipas, hizo un recuento de la cantidad de veces en que han pretendido involucrarlo en una sarta de actos constitutivos de delito con el afán de desprestigiarlo y truncar su carrera política.

En el salón de plenos, RIGO citó que desde el inicio de la presente legislatura ha denunciado el autoritarismo que tiene lugar en esa cámara, indicando que “La mayoría de Acción Nacional se comporta como pandilla prefiere callar las voces discordantes antes de debatir lo que le conviene a Tamaulipas”.

Citó que en muchas de sus intervenciones en distintas ocasiones sus “pares” lo interrumpieron obstruyéndole los micrófonos.

“Que primitivos, que política tan rupestre”, -cuestionó-.

Asentó, “a cada uso faccioso de las instituciones públicas y a cada abuso de poder por parte del estado, responderemos”.

UAT CELEBRA SEMANA DE

INGENIERÍA COMPUTRACIONAL

Por último, la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Rodhe (UAMRR) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), desarrolló la Semana de la Ingeniería Computacional, con el propósito de intercambiar conocimientos y experiencias profesionales, así como de investigación en las áreas de Computación y Tecnologías de la Información.

El Dr. Adolfo JOSUÉ RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Coordinador de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales (ISC) y de la Maestría en Ciencias y Tecnologías Computacionales (MCTC), destacó que se dieron a conocer los avances generados en materia de investigación y generación de conocimiento, mediante conferencias y exposición de proyectos, con profesores del plantel, alumnos e investigadores invitados.

En las actividades realizadas por la plataforma Teams, participaron los profesores de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad Pública de Navarra (UPNA), España, el Dr. ALFREDO URZÚA RUBIO, el Dr. ALBERTO BERRUETA IRIGOYA y el Dr. CARLOS RUIZ ZAMARREÑO

En este marco, la UAM Reynosa Rodhe refrendó los lazos con los especialistas españoles, que han colaborado en la codirección de Tesis y en la publicación de artículos en revistas con factor de impacto, sobre todo en los temas de sensores de fibra óptica en la instrumentación por computadora y en almacenamiento energético, áreas que han tenido gran éxito en España y todo Europa, y que se está generando recientemente en México.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.