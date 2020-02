LETRAS PROHIBIDAS

AMLO ‘destruiría’ puentes

Clemente Zapata M.

AMLO ha roto el puente/

con GOAN y asociados,/

fueron desilusionados/

pacto no salió coherente…

Hoy pretende “demoler”/

los “puentes vacacionales”,/

en el colmo de los males/

se le puede conceder…

El teléfono celular y las líneas telefónicas convencionales de MIGUEL TORRUCO MÁRQUEZ no han parado de sonar desde que el Presidente de México deslizó un “proyecto”.

¿Qué dijo ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR (AMLO) que dinamitó a la industria sin chimeneas, es decir al renglón turístico de México…?

La respuesta es que enviaría una iniciativa para que se acaben los “mega-puentes” o fines de semana largos. Quiere que las fechas festivas se conmemoren en su día y no los lunes, como hasta ahora.

El presidente AMLO le corrigió la página a su Secretario de Turismo, TORRUCO MÁRQUEZ, quien el año pasado defendió los puentes porque beneficiaban el renglón hotelero.

En datos duros tenemos que los tres fines de semana largos programados por la Secretaría de Educación Pública generarían en conjunto un 65.93 por ciento de ocupación hotelera.

Traducido en pesos y centavos la industria perfila obtener, en conjunto, casi 15 mil millones de pesos tan sólo en los fines de semana largos.

Esos 15 mil millones de pesos generan empleos en rubros hotelero, restaurantero, agencias de viaje, aerolíneas, autobuses, taxis entre otros servicios.

Esta cifra, de pesos y centavos, desaparecería el próximo ciclo escolar en un país donde la economía no ha podido levantar desde que la Cuarta Transformación llegó al poder.

Los fines de semana largos son para la industria hotelera oro molido pero que está en un inminente riesgo ante otra “ocurrencia presidencial”.

Se canceló el aeropuerto, no se vendió el avión, la inseguridad va en aumento, el desempleo también; se canceló el presupuesto a los Pueblos Mágicos y ahora perfilan derrumbar puentes vacacionales.

AMLO ya derrumbó el puente de comunicación que habían edificado los gobernadores de Acción Nacional (GOAN) y el secretario de Salud federal, JORGE ALCOCER con el tema del Insabi.

En algo, o en mucho, están fallando los asesores de La Cuarta Transformación… La rifa del avión y la destrucción de puentes son apenas mejoralitos para tratar de “ocultar” la enfermedad que sufre el Insabi… Pendientes…

~~EN OTROS TEMAS.- Pese a tener todas las apuestas en contra, el proyecto del expresidente de México, FELIPE CALDERÓN HINOJOSA, llamado Libertad y Responsabilidad Democrática, mejor conocido como México Libre, está a poco de convertirse en partido político… Tanto CALDERÓN como su esposa, MARGARITA ZAVALA, presumen haber afiliado a 239 mil 539 ciudadanos en 233 asambleas distritales; cuando sólo necesitaban 233 mil 945 y 200 asambleas… Sorprende, y vaya que sí sorprende, que un expresidente acusado de ser el detonador de la violencia en México, que abandonó al Partido Acción Nacional y además se le liga a GENARO GARCÍA LUNA (preso en Estados Unidos) haya conseguido las cifras que ya tienen el Instituto Nacional Electoral en su poder y se esté en “labor de parto” de un organismo político… El sospechosismo abre la puerta para pensar que CALDERÓN no hizo la chamba solo, ya que la inició muy accidentada, y que muy probablemente la mano de otro ex presidente, CARLOS SALINAS DE GORTARI, esté metida en todo esto… ¡Ay nanita!

~~EN LA UAT.- La Universidad Autónoma de Tamaulipas desarrolló con éxito los talleres de Educación Financiera de la Fundación BBVA dirigidos a los estudiantes universitarios, como parte de la educación integral dictada por el rector JOSÉ SUÁREZ FERNÁNDEZ.

~~PERSISTE DESABASTO DE MEDICINAS.- Adultos mayores que son derechohabientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), que tienen padecimientos crónicos degenerativos, están realmente sufriendo por la falta de medicamentos… Allí tiene que este jueves la farmacia de la clínica en Victoria no pudo subsanar la necesidad de medicamentos para controlar la diabetes, hipertensión y otros problemas de salud que tienen… Algunos “abuelitos” estaban desde muy temprana hora del día o antes de que saliera el sol, haciendo largas filas para obtener como respuesta: “¡No hay!”… Lo más grave es que esto no es nuevo y para colmo no se anticipan ganas de mejorar… ¡Ay ojón!

ÁGORA

PERDER FÍSICAMENTE A un ser querido, realmente amado, es un verdadero dolor; tratar de vivir con ese dolor y buscar la resignación es un enorme reto… Cuando el tiempo y el amor de la familia permiten que regrese la razón y la tranquilidad, en medio de la resignación, puedes comprender que partieron físicamente de este mundo pero su esencia sigue contigo, en tu corazón… Vivían entre nosotros, pero ahora con su partida viven dentro de nosotros, en nuestra mente y nuestro corazón… Hasta el lunes…