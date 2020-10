[email protected]

AMLO DIO LUZ VERDE A LA CAPTURA DEL GENERAL CIENFUEGOS

Rubén Dueñas

Ahora resulta que las autoridades de Estados Unidos desde hace 15 días ya habían informado al presidente de México Andrés Manuel López Obrador (AMLO), del operativo de detención del otrora titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos Zepeda del gobierno de Enrique Peña Nieto y permitió que la justicia siguiera su curso.

Esta que es la versión original que salió al aire del trascendental y lamentable suceso y que de acuerdo con su estilo muy personal dio a conocer John M. Ackerman, que supuestamente se desempeña como académico en la UNAM y en Tamaulipas en miembro del Comité Técnico del INE y además esposo de la secretaria de la Función Pública, lrma Eréndira Sandoval, en el gobierno 4T.

La nota de Ackerman esta fechada el 16 de octubre a las 9:35 hrs en la que llanamente dice textualmente: “no se confundan, la detención de #Salvador Cienfuegos es logro de la 4T”. Se le informó a Andrés Manuel López Obrador hace 15 días sobre el caso “y permitió que la justicia siguiera su curso”.

De colofón agrega : José Antonio Meade o Ricardo Anaya Cortés hubieran salido CORRIENDO a avisar y esconder a su cómplice, razón por la que no publicamos ese mismo día en [email protected] la valiosa información aportada por Ackerman, ya que esto último nos pareció fuera de foco de su parte y nos llevó a creer que podría ser falsa la noticia

El general Cienfuegos tuvo bajo su mando un grupo de militares de confianza que ocuparon los cargos estratégicos o de mayor jerarquía, los que desde meses antes de su retiro del Ejército fueron promovidos por el propio Jefe Militar para relevarlo en el cargo de Secretario, cargo que recayó en el general Luis Crescencio Sandoval, el que en noviembre del 2017 fue nombrado por el propio Cienfuegos Comandante de la IV Región Militar en Nuevo León y Tamaulipas.

Obra en antecedentes que el jueves 17 de octubre del 2019, Ovidio Guzmán, hijo de El Chapo, fue capturado por fuerzas especiales del Ejército Mexicano y dejado en libertad por órden presidencial, bajo el argumento de no poner en riesgo a la población de Culiacán, Sinaloa, ante la amenaza de una reacción violenta del cartel si el detenido no era puesto en libertad.

En aquella ocasión la detención de Ovidio Guzmán respondía a una petición por parte de Estados Unidos, la agencia antidroga de aquella nación, la DEA, había proporcionado información con el fín de que las fuerzas mexicanas capturaran al presunto narcotraficante.

Pero el pasado jueves 15 de octubre, que también fue negro, la DEA detiene en Los Angeles, California, al ex secretario de la SEDENA, general Salvador Cienfuegos, bajo el señalamiento de narcotráfico y lavado de dinero.

A diferencia del anterior jueves ésta vez la DEA no dijo ni una sola palabra al go bierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, justo un año después del fracaso de Ovidio la DEA obtiene una detención mayúscula. Hay quienes se preguntan si la Agencia Antidrogas ésta vez no compartió la información para evitar una frustración como la que se vivió con Ovidio Guzmán.

Algunos ven la detención del general Salvador Cienfuegos como una coincidencia por la cercanía –por horas– con el culiacanazo, otros ven una venganza puntual de la DEA. De nuestra parte creemos que en éstas lides no hay coincidencias.

Para algunos la detención y encarcelamiento del ex secretario de la Defensa Nacional es un golpe brutal y directo a la moral del Ejército Mexicano. Más allá de si el gobierno de EEUU podrá probar sus acusaciones, basadas en testigos protegidos, pero también en llamadas interceptadas al militar mexicano, lo que para muchos confirma una acción electorera de la DEA y del presidente Donald Trump que está desesperado por su desventaja en las encuestas a 15 días de las elecciones del próximo 3 de noviembre.

El presidente López Obrador asegura que el presunto involucramiento del ex secretario Cienfuegos en delitos de narcotráfico no debilita a una institución como la Secretaría de la Defensa Nacional, pero por el lado de la contraparte sostienen que el arresto del general, lo mismo que de García Luna “tendrán repercusiones inexorables al interior de las fuerzas armadas y eventualmente afectarán el vínculo que el gobierno de López Obrador ha establecido con los militares”.

Por cierto ayer le pidieron su opinión al presidente sobre los resultados de las elecciones que se realizaron en domingo en los estados de Hidalgo y Coahuila, en los que supuestamente arrasó y gacho el Partido Revolucionario Institucional, pero le sacó la vuelta. Restando por reconformarse el triunfo del PRI.

En éstas elecciones baratas sale a relucir que MORENA hasta ahora ni tiene dirección, estructura, ni militancia y menos candidatos para ganar. Las elecciones del 2018 las ganó López Obrador, no el dizque partido, no sueñen. Los priístas por su parte emocionados gritaron que el PRI está de regreso. Muñoz Ledo dijo que el resultado de las elecciones constituye un “serio” revés para su partido político. Cabeza de Vaca dijo que son muy similares “a los que nosotros tuvimos el año pasado”.

Destacan investigadores de la UAT la importancia de la alimentación a base de verduras alternativas, tales como la verdolaga, planta que ha sido poco reconocida nutricionalmente, pese a contener importantes cantidades de carbohidratos y poseer propiedades antioxidantes-

A través del taller virtual “Alternativas de alimentación nutritiva : La verdolaga y otros quelites”, el Dr. Jorge Ariel Torres Castillo, investigador del Instituto de Ecología Aplicada (IEA) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, expuso que existe una gran variedad de verduras, conocidas como quelites, que crecen fuera de condiciones de cultivo, por lo que, en algunas comunidades son consideradas maleza.

Dijo que el propósito del taller es promover el uso de la verdolaga y otras variedades de quelites como alternativa alimentaria, considerando la pertenencia económica y nutricional.

Describió que los trabajos se enmarcan en el proyecto “Desarrollo y transferecia de tecnología para la producción orgánica de Verdolaga Autóctona (Portulaca oleracea L.) en el noreste de México, como una alternativa para disminuír la desnutrición, fomentando el uso y consumo regional”, que es apoyado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER).

