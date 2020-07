Candelero

AMLO está en un parteaguas con México

Por: Abraham Mohamed / [email protected]

La “optimista cantaleta” que sobre la situación pasada, actual y futura de México y de los mexicanos, hace todos los días, a cada rato y en cualquier sitio donde se encuentre el Presidente López Obrador y que replican su coro de paniaguados, por cierto muy mal pagados, pero que lo hacen porque tienen la estulta ilusión de que “van a vivir chingón”, es apabullada con la realidad que ya nos trae “echando madres” por todo lo que padecemos la inmensa mayoría.

Y voy a procurar ser lo más escueto posible:

1.- La pandemia, nos ha afectado en vidas y en la economía en forma brutal….¿por qué?…..pues bien lo sabemos todos, porque el señor Presidente, con su fe en las “estampitas” religiosas y los ruegos con su confesor de cabecera y además con el poderoso apoyo de la “chamaniza”, pienso que confió en que íbamos a estar protegidos del maldito Covid-19 y decidió que no se aplicaran en tiempo y forma, las medidas de prevención y de atención para enfrentar el mal, con lo que se hubieran salvado muchísimos de los más de los 37 mil muertos que ya llevamos hasta hoy y habría menos de los más de 350 mil infectados que luchan por su vida. O a ver, el presidente le habrá hecho caso y si así fue, y es, ¿hasta cuándo seguirá aceptando todo lo que le dice López Gatell?

Este es “un pesado paletón” que trae encima AMLO y no hay forma ya de quitárselo más que “dándole aire” a López Gatell para abrir un tiempecito que nos permita respirar y llegar a conseguir la vacuna contra el Coronavirus que todo mundo espera que salga al mercado, lo que hará multimillonarios a los socios del laboratorio que la oferten y a su país.

En fin, esto está fuera del control del señor Presidente, para resolverlo.

Lleguemos al punto:

2.- La inseguridad, la violencia de la delincuencia organizada y que se ha incrementado con la delincuencia común, es ya imparable…Y esto es como consecuencia de la hambruna que ya se sufre en los hogares, donde los padres de familia desesperados por no tener trabajo, ni forma de conseguir lo mínimo para llevar de comer a su gente, deciden “aventarse un tiro”, es decir, salen a asaltar a quien sea y como sea. Ya suman más de 1 millón de mexicanos que de marzo a junio –tres meses- perdieron su trabajo formal con todas las prestaciones, y además se añaden más de 10 millones que también perdieron sus ingresos en el sector informal. Y esto está, para llorar….

3.- La Cuarta Transformación, está quedando en evidencia como un mito electorero del señor Presidente, porque hasta ahora, no se ve, ni se siente, ningún beneficio que se vaya a mantener con solidez en el futuro.

Los mentados Programas para el Bienestar insisto en que no tienen ninguna garantía de que se vayan a mantener y máxime, cuando las arcas del gobierno federal están vaciándose en forma acelerada. El propósito de la campaña contra la corrupción y la impunidad, es poder recuperar al través de UIF, del SAT y de la FGR, lo más posible de lo que se han robado los políticos y empresarios para conseguir recursos y evitar que el gobierno caiga en bancarrota, lo cual sería catastrófico para todos.

4.- En su enfebrecido afán de seguir manteniendo el poder, el presidente López Obrador, engolosina dándoles más control de sectores estratégicos, pero de muy altos rendimientos económicos, a los altos mandos de las Fuerzas Armadas, -Ejército y Marina- para que lo apoyen ¿hasta con represión? en caso necesario, sumándose a la Guardia Nacional, compuesta por más de 90 mil elementos –la mayoría militares- y que son ahora los operativos que sustituyeron a los 15 mil policías federales que conformaban solamente-según AMLO- la fuerza del gobierno contra la delincuencia organizada, pero que además eran corruptos en la inmensa mayoría.

5º.- Me veo en la necesidad de incluir aquí, que muchos, pero muchos de los Policías Federales que fueron cesados de sus cargos por el presidente López Obrador, por la necesidad de mantener a sus familias, -según me dijeron- se integraron al Cartel Jalisco Nuevo Generación y a otros grupos delincuenciales. Por eso toda su capacitación y conocimiento en logística, diseño de equipo, comunicaciones, armamento, etc. etc. hicieron posible que los del CJNG mostraran el “músculo “ que ahora tienen para desafiar a quien sea, incluyendo envalentonados, a las Fuerzas Armadas.

Y yo me pregunto: ¿Dónde andaban, los “bien adiestrados espías y contraespías” del Centro Nacional de Inteligencia (antes Cisen) y de las Unidades de Inteligencia de la Sedena y de Marina durante todo el tiempo que los del CJNG construían y pintaban “camouflageados” sus vehículos blindados y conseguían sus ametralladoras Barrets 50mm. y demás artillería, equipo de comunicaciones satelitales, etc. etc?…

6º.- Y metiéndonos en otro tema de esos que le gusta refritear a López Obrador, te diré que el de Lozoya está más que quemado, pues hasta el tufo molesta, ya que es obvio que quiere “exprimirle” lo que se pueda –como “testigo colaborador”- para contar con pruebas que le permita “negociar” con quienes lo puedan dañar a él. A cambio de “su colaboración” que negoció su papá, a Lozoya le van a dar “reclusión domiciliaria” y dejar sin ningún cargo a su mamá, esposa y hermana, pues los delitos que le imputan de cohecho, asociación delictuosa y lavado de dinero, no exigen arraigo, algo que en información aparte en alguna sección de Candelero, explica el amigo senador Ricardo Monreal.

Yo no creo que el presidente López Obrador vaya a inducir a que se haga un maxi proceso con su argucia de “consulta popular” en que el que vayan a ser enjuiciados más de una veintena de ex legisladores – Senadores y Diputados a quienes hasta ahora sin ninguna prueba jurídica acusan de corruptos-, como también lo hacen con altos funcionarios del pasado gobierno como Luis Videgaray, Luis Miranda y hasta el mismo ex presidente Peña Nieto, o hasta el también ex presidente Calderón a quien también AMLO involucró porque lo abomina y quiere romperle la madre.

Pero ya, basta de tanta porquería….salgamos de la letrina política.

Hagamos un espacio para poder respirar aire limpio…

Ya le seguiremos después…..

-x-x-x-x-x-x

Como adendum, aquí te presento unos mapas que ubican los Estados de la República donde mandan los Capos de poderosos Cárteles. Su influencia y poder y terror, no se pueden negar.

En lo personal creo que para México no sería conveniente ser considerado en el concierto de las naciones, como un país mafioso.

De ahí que el Presidente López Obrador se halle entrampado entre ruina económica por la pandemia, desempleo, lucha anticorrupción y además bronqueado con los empresarios que generan fuentes de trabajo, intelectuales y periodistas que orientan la opinión pública y lo peor, con un poderoso Cártel, como es el de Onésimo Oseguera “El Mencho” (CJNG).

Creo, como muchos mexicanos, que el señor Presidente tiene que rectificar algunas de sus políticas públicas, porque si no, nos dejará arruinados.

Por eso digo que su gobierno se encuentra en un parteaguas con México, porque si no rectifica, se cumpliría lo que muchos analistas económicos y financieros internacionales pronostican: “México volverá al desarrollo hasta el 2025, siempre y cuando……”.