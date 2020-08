Tendencias

Oscar Contreras

AMLO huyó a Zacatecas

El gobierno de la 4T de Andrés Manuel López Obrador pasará a la historia como el mandato presidencial más argüendero, chismoso y lengua larga porque solo suelta puros chismes, rumores y nunca sucede nada.

Así pasó con el golpe de Estado que hace meses denunció AMLO en la mañanera y después, pasó lo mismo con la estrategia de la BOA que según el presidente tabasqueño, buscaba generar una ambiente para tumbarlo de la silla presidencial.

Y ni que decir del asunto de Lozoya, quien dice tener videos, documentos firmados y quien sabe cuántas cosas más, pero nada que los presenta por lo que AMLO tiene que utilizar boots del Twitter para que suban videos que no especifican si son lo que dicen ser.

Desde luego que todo esto desprestigia a la presidencia de la República como una institución pública y seria, que ante todo debe procurar el Estado de Derecho y conducirse con veracidad, justicia y legalidad, pero López Obrador no lo entiende y hace lo que quiere.

Por ejemplo, la reunión de la CONAGO que había generado grandes expectativas, dado que ahí escucharía las demandas de los gobernadores y llegarían a un acuerdo, no resultó lo que se esperaba, ya que la titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, suplió a López Obrador y casi estamos seguros que así lo decidió AMLO para no recibir las críticas que le harían gobernadores y esto confirma su cobardía, porque no los enfrenta y sólo tira la piedra y esconde la mano cuando los ataca.

No cabe duda que López Obrador resultó un presidente lengua floja y con la cola algo larga, porque dice combatir la corrupción y la impunidad y esto, no lo demuestra en su gobierno.

Además, se la pasa acusando a diestra y siniestra, lanzando amenazas, señalamientos y lo único que gana es la desconfianza y la falta de credibilidad por lo que no hace su gobierno de la supuesta 4ta. Transformación. Por ejemplo:

El caso del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca parece que es parte de la misma trama de la 4T para desprestigiar al PAN y a sus gobernantes, pero si AMLO y su gobierno no le comprueba por lo que supuestamente lo acusan, esto mismo fortalecerá su proyecto transexenal de Los Vientos de Cambio.

Por cierto, no sabemos porque García Cabeza de Vaca utilizó su intervención en la CONAGO, para hacerle un reconocimiento a su gobierno por los resultados obtenidos en seguridad, sí esto nadie lo duda. Suponemos que lo hizo para enlazar el tema con las acusaciones que recibe en columnas de algunos periódicos de la Ciudad de México.

Es decir, si combate a la delincuencia organizada de manera exitosa, resulta ilógico que tenga acuerdos con la delincuencia y utilice el dinero que supuestamente le dan para hacer negocios y por ello, le pidió a Sánchez Cordero que solicite a la Fiscalía General de la República le informe si es investigado y sobre qué lo acusan.

En fin, el presidente Andrés Manuel López Obrador cumplió lo que dijo cuándo comentó que no habría un encontronazo con los gobernadores. Claro que no lo hubo, porque en lugar de sentarse a dialogar con ellos, les sacó la vuelta, se escondió bajo las faldas de la secretaria magistrada, Olga Sánchez Cordero y después de comer, se fue a Zacatecas huyendo para no hablar con nadie y mucho menos con los gobernadores. ¿Qué les parece?

Cambiando de tema. El dirigente estatal del PRI, Edgar Melhem Salinas, asegura que en su partido se trabaja para “hacer del tricolor una opción, seria, responsable y de alternativa para los ciudadanos en las elecciones del próximo año.” y pidió que:

“Los ciudadanos vuelvan a ver al PRI como el partido que sabe gobernar frente a los desaciertos de partidos como el PAN en Tamaulipas y, de Morena a nivel nacional.”

No pues que bien. ¿Y cuáles serán esos desaciertos? Porque no los especifica. ¿Acaso teme decirlos?

Para empezar debe nombrar las cosas por su nombre, por lo que son. No sacarles la vuelta, porque eso de solicitar la reactivación económica, rescatar la tranquilidad para que los jóvenes estén seguros en las calles y diseñar estrategias adecuadas para el rescate de programas de salud, con la garantía del abasto de medicamentos para todos, es muy ambiguo, confuso y no dice nada.

Para empezar debe mejorar su mensaje que sea claro, sencillo y preciso, porque a los militantes no les dice nada y mucho menos los motiva a verlo como el dirigente que es y no parece ser; más bien sigue siendo un empleado de Egidio, el corrupto ex gobernador que entregó al PRI, saqueó las arcas estatales y ahora vive muy tranquilo en su palacio de San Pedro Garza García. ¿Cómo la ven, eh?

Punto final. El diputado local, Miguel Gómez Orta, sigue en contacto con los electores de su distrito y eso le da un plus a su trabajo legislativo porque al andar en territorio recupera las demandas de la gente y eso, no lo saca sentado al frente de un escritorio.

Así que los altamirenses del Distrito 18 le han demostrado con sus recibos que las tarifas de la CFE se han elevado de tal manera que o pagan la luz o dejan de comer.

De tal manera que Gómez Orta irá a hasta la CFE y se pronunciará en el Congreso de Tamaulipas, para que las tarifas que aplican se les ponga un alto y no suban más y garanticen un buen servicio, porque son afectados por las variaciones del voltaje y los apagones.

De salida. Quien no se detiene por la pandemia es el alcalde de Nuevo Laredo, Enrique Rivas Cuéllar, ya que utiliza la tecnología para seguir atendiendo a los neolaredenses a través de su programa “Miércoles Ciudadano”.

Así que los vecinos de la colonia Nueva Era se enlazaron a través de la plataforma Zoom para solicitarle la limpieza y rehabilitación de su plaza, lo cual fue de inmediato cumplido.

Sin duda que este tipo de acciones confirman que Rivas Cuellar marca una diferencia muy positiva para Nuevo Laredo, ya que como dice su lema: “Aquí hacemos las cosas bien” y esto se confirma en los hechos y los resultados que todos los miércoles presenta.

http://oscarcontrerastamaulipeco.mx