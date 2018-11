AGENDA POLÍTICA

Por: Juan Antonio Lerma

AMLO, la hora de la verdad

Ya listo el gabinetazo de “JR”

El de Mateo, un gobierno transparente

No hay fecha que no se llegue, ni plazo que no se cumpla. Se llegó el día. Este próximo sábado 1 de diciembre estrenamos nuevo presidente de la República venido de las llamadas izquierdas. El político tabasqueño ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR que para muchos es el justiciero que requiere el país para poner orden en todos los aspectos, combatir la corrupción y gobernar de forma distinta a como lo hicieron el PRI y el PAN, que decepcionaron y que como consecuencia de su voracidad, saqueo y errores provocaron el arribo de otra organización política “muy distinta” a los partidos políticos antes mencionados.

Es la hora de la verdad. Atrás quedan las historias y leyendas de su ascenso a la Presidencia de la República tras 18 años de lucha. Los resultados que arroje su administración del 1 de diciembre próximo en adelante serán la mejor carta de presentación.

Lo que hicieron durante años el PRI y el PAN en el Gobierno Federal ya lo sabemos. Hubo aciertos y desaciertos. Prácticamente ya instalado en el poder todo será terreno nuevo para AMLO. Nadie había llegado con esos índices de popularidad.

Hay esperanza en este nuevo gobierno. Los colaboradores del político tabasqueño deberán de tener al menos su temple para conducir el barco a buen puerto, no podrá solo. La contundencia marcará su gobierno. Las mayorías que votaron por su ideología y su forma distinta de decir y hacer las cosas lo conocieron entrón, y así lo quieren ya como presidente de México.

A estas alturas, AMLO ya debe haber valorado el nivel de responsabilidad para gobernar un país como el nuestro. Es claro que no es asunto de ocurrencias, ni de manotazos, ni de payasadas y ni de lenguaje folklórico. La sociedad exige resultados, por eso optaron por un cambio supuestamente.

Los hechos y acciones le pondrán la marca a su mando. Es muy temprano para lanzar juicios o para descalificarlo cuando aún ni siquiera ha tenido la oportunidad de sentarse en la silla grande. Insistimos, las mayorías que votaron por él, lo conocieron entrón y echado para adelante, pero eso puede quedar de adorno si a la mera hora le tiemblan las corvas o sale con que a chuchita la bolsearon.

Por lo pronto, hay expectación, la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos de la Cámara de Diputados se reunió para ultimar detalles rumbo al 1 de diciembre.

Se informó que prácticamente todo está listo y hay un buen ánimo, ya que es la toma de posesión del presidente con mayor legitimidad en los últimos años.

“Queremos que sea una ceremonia histórica, sabemos que los ojos del mundo van a estar puestos en México en ese momento y vamos a dar un mensaje importante al mundo, nuestra democracia se está consolidando, somos capaces de tener una alternancia sin sobresaltos”, aseguró el líder de los diputados de Morena, MARIO DELGADO CARRILLO.

DEL ARCHIVERO…

A propósito, aquí en Tamaulipas los colaboradores de LÓPEZ OBRADOR andan más que acelerados repartiéndose los cargos federales.

Tenemos que el futuro delegado federal en la entidad, JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL “JR”, confirmó a las cuatro mujeres y cuatro hombres que ocuparán las subdelegaciones que atenderán los programas federales de bienestar social y las reuniones de las coordinaciones regionales de seguridad en Tamaulipas.

CLAUDIA ALEJANDRA HERNÁNDEZ SÁENZ se integrará al aparato federal a partir del 1 de diciembre próximo, pues es regidora en el Ayuntamiento de Reynosa. La ingeniera SILVIA MARÍA BURGOS SÁNCHEZ, se encargará de Matamoros: ELIZABETH CRUZ HERNÁNDEZ, de Ciudad Madero, y MICAELA MARTÍNEZ NARVAEZ, quien fue candidata a diputada federal por Victoria, será subdelegada en la capital y municipios vecinos.

PEDRO CASTILLO RÍOS, será representante regional de AMLO en el Mante; JOSÉ HERIBERTO CANTÚ DEÁNDAR, en Nuevo Laredo; MARIO ELOY OCHOA GARZA, en Río Bravo, y JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ MOLINA, en Soto La Marina.

Así queda el equipo de “JR”, que serán los representantes clave del presidente LÓPEZ OBRADOR en Tamaulipas, y quienes ya se portan más que listos para iniciar funciones en esta entidad.

Por cierto, habría que ver qué papel juega en estos mitotes el ex alcalde y ex candidato de Morena JUAN RAFAEL “EL CACHO” OSORIO GARZA en González, pues nos dicen que hace funciones como si fuera alcalde de ese municipio, pero con el apoyo y respaldo de futuros servidores públicos federales.

Nos comentan también que muy posiblemente “EL CACHO” OSORIO sea el candidato de Morena a la diputación local por el XVII Distrito Local del Mante, pero que incluye también a González.

Otro tirador a dicha candidatura es el ex alcalde priista del Mante, JAVIER VILLARREAL TERÁN “EL JAVO”, de quien también se dice le anda tirando a un cargo federal que tenga que ver con turismo.

En círculos políticos locales, corre la versión de que RIGOBERTO RODRÍGUEZ RANGEL “EL RIGO” también quiere ser diputado local por Morena.

En cambio, nos reportan que anduvo por González y el Mante, el Secretario de Bienestar Social en el Estado, GERARDO PEÑA FLORES.

Acompañado por el alcalde GUILLERMO VERLAGE BERRY el titular de SEBIEN hizo entrega de reconocimientos a integrantes de comités municipales de Bienestar Social, documentos firmados también por EDGAR URIEL REYNA RODRÍGUEZ, en su calidad de Director Regional, y la Licenciada, LORENA GUADALUPE VERÁSTEGUI OSTOS como delegada regional.

En el Mante, PEÑA FLORES participaría en una reunión también con integrantes de comités municipales de Bienestar Social, visitaría la colonia Nacional Colectiva número 2, donde se construyen cuartos dormitorios, y participaría también en reuniones privadas.

Nos comentaban que alguien por ahí andaba interesado en hacer grilla, pues se quejarían ante PEÑA FLORES se supuestos “negocios” que se hacen supuestamente con despensas, tinacos y otros apoyos que son destinados para quienes más lo necesitan.

Lo cual de plano nada tiene que ver con el hecho de que este lunes en la sala de cabildo del Mante se llevó a cabo la capacitación a servidores públicos, quienes deberán hacer el llenado de la declaración de situación patrimonial y de posible conflicto de intereses.

La intención del gobierno local que encabeza el Ingeniero MATEO VÁZQUEZ ONTIVEROS es que cada uno de los funcionarios públicos que laboran en la alcaldía, DIF y en todas las dependencias del gobierno local cumplan con la ley de transparencia.

De acuerdo al ordenamiento municipal, cada funcionario tiene la obligación de dar a conocer sus respectivos bienes muebles e inmuebles, patrimonio personal y datos personales, fiscales y de otra índole para ser tomados en cuenta para dicha declaración.

Por convocatoria de la contralora municipal C.P. CHYARA ZAC- NICTÉ JUÁREZ DATTRINO, la tesorera municipal, la contadora RUTH ARCELIA TORRES MADRIGAL, el director jurídico del ayuntamiento Licenciado ALFONSO ANDRÉS ESPINOSA RAMÍREZ dieron a conocer a secretarios, directores, jefes de área y de departamentos, la responsabilidad que cada funcionario tiene para así determinar con adecuado interés el hecho de que cada uno de los empleados del ayuntamiento tenga a bien realizar el llenado del cuadernillo para así hacer públicos los datos personales.

Estas acciones hablan muy bien del interés del alcalde JOSÉ MATEO VÁZQUEZ ONTIVEROS en el sentido de encabezar un gobierno honesto y transparente.

lerma2002@hotmail.com

lermavillegas2002@gmail.com